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Başbakan Yıldırım Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüştü.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:42
Başbakan Yıldırım Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
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RİYAD (AA) - Başbakan Binali Yıldırım ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in, Irqa Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi 1 saat sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Öznur Çalık da yer aldı.

Kudüs'ün statüsüne verilen önem vurgulandı

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım'ın Kral Selman ile görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı, Türkiye'nin, köklü tarihi, dini ve beşeri bağlarının bulunduğu Körfez'in ve Ortadoğu'nun en önemli ülkelerinden Suudi Arabistan ile ilişkilere verdiği önem vurgulandı.

Bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, bölgedeki sınamalar ve sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Kudüs'ün statüsüne verilen önemin vurgulandığı görüşmede, Filistinlilerin haklarının korunması için tüm İslam aleminin birlik içinde hareket etmesi gerektiği, BM Genel Kurulunda kabul edilen kararın uluslararası toplumun güçlü bir mesajı olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Kral Selman ise Başbakan Yıldırım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kral Selman, Suudi Arabistan’ın Türkiye ile istişare ve işbirliğini sürdürmeye verdiği önemin altını çizdi.

Muhabir: Mümin Altaş,Ramazan Turgut

Anahtar Kelimeler:
Başbakan YıldırımEkonomiGörüşmeSuudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz
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