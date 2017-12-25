Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı ile görüşecek

Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında 27 Aralık'ta Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'la bir araya gelecek.

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:53
Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı ile görüşecek
banner230

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında 27 Aralık'ta Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'la bir araya gelecek.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Yıldırım, 27 Aralık'ta Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından kabul edilecek Yıldırım, Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile görüşecek.

Görüşmelerde, Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.

Muhabir: Sinan Uslu

Anahtar Kelimeler:
Başbakan YıldırımTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim