Başbakan Yıldırım: Son terörist yok oluncaya kadar mücadelemiz sürecek

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Şu anda dağlarda, şehirlerde terör baskısı hemen hemen sona erdi, devletin tam kontrolü sağlanmış oldu ancak işimiz bitmedi. Son terörist bu topraklardan yok oluncaya kadar bu mücadele devam edecek." dedi.

Ramazan Bayramı'nı memleketi Erzincan'da karşılayan Başbakan Binali Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Yıldırım, burada 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Yıldırım, Mehmetçik ve güvenlik korucularıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Demir, Kemah ilçesi kırsalında dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin Yıldırım'a bilgi verdi.

Mehmetçik'in bayramını tebrik eden Başbakan Yıldırım, "Milletimiz bugün memleketin her köşesinde, şehrinde, köyünde, yaylasında, dağında rahat şekilde bayram edebiliyorsa can güvenliği sağlanmışsa bu, sizlerin gece gündüz demeden, fedakarca teröre, teröristlere karşı yaptığınız mücadelenin sonucudur. Ülkemizi terörün baskısından, korkusundan kurtarma yönünde ortaya koyduğunuz insanüstü gayret ve fedakarlıktan dolayı sizlere milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Güvenlik güçlerinin bütün unsurlarını tebrik eden Yıldırım, "Kahraman Mehmetlerimizi alınlarından öpüyorum." ifadesini kullandı.

Bayramın ilk günü memlekete sılayırahim geldiğini, bayramı memlekette geçirmeyi arzu ettiğini dile getiren Yıldırım, aynı gün mesai yapan güvenlik güçlerinin Kemah kırsalında teröristlere operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda tespit edilen 4 teröristten 3'ünün etkisiz hale getirildiğini, diğer teröristi arama faaliyetinin sürdüğünü bildiren Yıldırım, operasyona katılan Refahiyet Komando Taburu, Patnos Jandarma Özel Harekat Timi ve güvenlik korucularını kutladı.

"Gözlerinizden öpüyorum"

Yıldırım, "Gözlerinizden öpüyorum. Çok güzel, başarılı bir iş yaptınız. Belki onlar fırsat bulabilseydi masum insanların, bayram için memleketlerine gelen vatandaşlarımızın hayatına kast edeceklerdi. Büyük bir görev ifa ettiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, operasyona katılan komutan ve askerlere başarılarının devamını diledi.

Güvenlik güçlerinin, terörle mücadelede son yılların en büyük başarısının ortaya koyduğuna dikkati çeken Yıldırım, "İki yıl önce terörle mücadelede savunma değil, taarruz esastır şeklinde bir yöntem değişikliğine gittik. Şu anda dağlarda, şehirlerde terör baskısı hemen hemen sona erdi, devletin tam kontrolü sağlanmış oldu ancak işimiz bitmedi. Son terörist bu topraklardan yok oluncaya kadar bu mücadele devam edecek." şeklinde konuştu.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen harekat

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyona değinen Yıldırım, şunları söyledi:

"Hudutlarımız dışında bize zarar vermeye çalışan, sızmalar yaparak insanlarımızın ölümüne sebep olan, korku, baskı oluşturan terör unsurlarını nasıl Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı harekatları ile bulundukları yerde etkisiz hale getirdiysek inşallah Kuzey Irak bölgesinde de aynı şekilde terörü bulunduğu yerde etkisiz hale getirmek için kara, hava destekli kapsamlı faaliyet icraat ediyoruz. İnşallah burada da iyi sonuçlar alacağız."

Yıldırım, 81 milyon vatandaşın destek ve duasının Mehmetçik ile olduğunu ifade etti.

Tunceli'de dün miting yaptıklarını anımsatan Yıldırım, coşkulu bir kalabalığa hitap ettiğini belirtti. Başbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önceki yıllarda da Tunceli'ye gitmiştim ama çok büyük fark gördüm. İnsanların gözlerinin için pırıl pırıl, rahatlamışlar, üzerlerinden baskı kalkmış, şehrin altyapısı, gelişmesi tüm hızıyla sürüyor. 4 yeni yatırımcı gelmiş. Yine geçen hafta Muş, Bitlis, Hakkari'deydim. O seyahatlerde havadan helikopterle baktığımda bütün sürülerin, büyükbaş, küçükbaş hayvanların mezralarda, meralarda otladığını gördüm, insanların orada normal hayatına döndüğünü gördüm. Bunlar hepimizin arzu ettiği şeyler."

"Köylerin yakılmasından bugünlere geldik"

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar köylerin yakılması, şehirlere çukurlar kazılması, isyan provalarının yapılmasından bugünlere geldik. Ülkemizin birliği, beraberliği, milletimizin kardeşliği için çalışmalarımız var gücüyle devam edecek. Milletimiz size güveniyor, duası desteği sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu mübarek günde bu yolda, bayrak, toprak, millet, devlet için hayatını seve seve veren aziz şehitlerimizi de rahmet ve şükranla yad ediyorum. Gazilerimize Rabb'imden hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Sizin başarılarınızın artarak devamını diliyor, hepinizin alınlarınızdan öpüyorum."

Başbakan Yıldırım, daha sonra operasyonu gerçekleştiren komando timiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, AK Parti Erzincan milletvekili adayları Süleyman Karaman, Burhan Çakır ile diğer yetkililer katıldı.



Muhabir: Sinan Uslu