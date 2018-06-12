Başbakan Yıldırım şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

AMASYA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirlediklerini bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Ferhat Tüneli'nin açılışında yaptığı konuşmada, gece gündüz demeden çalıştıklarını ve Türkiye'yi 16 yıl içerisinde 3 kat büyüttüklerini kaydetti.

Ülkenin meselelerini kendi meseleleri, milletin derdini kendi dertleri bildiklerini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Aşkla dağları delerek Türkiye'nin geleceğini inşa ettik.Türkiye'yi her alanda kalkındırmaya, büyütmeye gayret ediyoruz. Ekonomide, dış politikada, eğitimde, savunma sanayiinde. Bugün ülkemiz artık parmakla gösterilen ülkeler arasında yerini aldı. Büyük başarılar elde ettik ancak bunları kolay elde etmedik. Bir yandan milletimizin hayal ettiği, hasretle beklediği eserleri, hizmetleri bir bir yaparken diğer yandan da darbe girişimiyle, vesayet odaklarıyla ve kumpaslarla önümüze çıkan terör belasıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Elhamdülillah, geldiğimiz noktada ülkemiz terör belasından büyük oranda kurtulmuştur. Terörle mücadele eden bu uğurda hayatını, ülkesi, bayrağı için seve seve veren bütün şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum."

Yıldırım, devlet ile millet arasındaki mesafeyi 16 yılda kapattıklarını, devleti milletin hizmetine sunduklarını dile getirdi.

Ülke topraklarına, bayrağa Ferhat gibi aşık olduklarını vurgulayan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yollar açıyoruz, şehirleri şehirlere bağlıyoruz, gönülleri gönüllere bağlıyoruz. Dün Sabuncubeli'nde Manisa ile İzmir arasındaki mesafeyi kısaltan iki tünel açtık. Her biri 4 bin metre. Bugün Ferhat Tüneli'ni açıyoruz. Yarın Cumhurbaşkanımız Rize ile Erzurum arasında her biri 14 kilometre olan Türkiye'nin en uzun iki tünelinin açılışını yapacak. Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Bolu Tüneli'ni 30 yılda yapamayan bir Türkiye'den 15 yılda 400 kilometre tünel yapan Türkiye'ye geldik. Bu eser sizin eserinizdir, AK Parti milletin eseridir, milletin partisidir. Sizlerle gurur duyuyoruz Amasyalılar."

'Bu adaylar adeta yıkım ekibi gibi çalışıyorlar'

Hizmetlerinin bundan sonra da devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, "2008 yılında dünyada çok büyük bir kriz başladı. 2008'den 2018'e geçen 10 yıl içinde Türkiye, dünyada yapılan 10 tane mega projenin 6 tanesini yaptı. Türkiye'ye de bu yakışır, bu millete de bu yakışır." dedi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Ankara-İstanbul Hızlı Treni, Avrasya Tüneli, Ovit Tüneli, dünyanın en büyük havalimanı ve Çanakkale 1915 Köprüsünün her birinin tek başına birer marka ve Türkiye'nin geleceğine damga vuracak projeler olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kanal İstanbul'u da yapacağız. Her ne kadar bazı cumhurbaşkanı adayları 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız' deseler de evelallah bu milletin desteği, Amasya'nın desteği bizde olduğu müddetçe onu da başaracağız, onu da yapacağız inşallah. Bu adaylar adeta yıkım ekibi gibi çalışıyorlar. 'AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız' diyorlar. Bunların kimyası bozulmuş vaziyette. Niye biliyor musunuz? Çıkıyorlar vaatte bulunacaklar, bakıyorlar yollar yapılmış, havaalanları yapılmış, hastaneler yapılmış, okullar yapılmış. 'Ya ne vadedelim' diyorlar, 'Neyi vadedersek edelim yapılmış', bu sefer sinirleniyorlar 'Madem onlar yaptı biz de yıkacağız' diyorlar. Yıkamazsınız, bu millet size yıktırmaz."

Şeker pancarı alım fiyatı 2 lira 35 kuruş

Başbakan Yıldırım, şeker pancarı üreticilerine bir müjde vermek istediğini belirterek, "2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirledik, hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene 2 lira 10 kuruştu, yüzde 12 artış anlamına geliyor. Bütün şeker pancarı üreticisi kardeşlerime hayırlı olsun. Hayırlı, bereketli bir hasat yılı olsun diyorum." dedi.

"Terörü büyük ölçüde etkisiz hale getirdik"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörü ülkemizin gündeminden çıkaracağız dedik, elhamdülillah yurdumuz, topraklarımız içinde, hudutlarımız içinde terörü büyük ölçüde etkisiz hale getirdik. Ama siz bu diğer cumhurbaşkanı adaylarının terörle ilgili hiçbir şey söylediklerini duydunuz mu? Herhangi bir fikirleri var mı? Terörle mücadele konusunda önünüze bir vizyon koyabiliyorlar mı? Koyamazlar. Adaylığı açıklandığı gün koşa koşa Edirne'ye giden, Edirne'de terörün emrinde olan bir adaya destek verenden Türkiye bir şey beklemesin, buradan ilan ediyorum.

Ülkemiz etrafında büyük bir plan var. Bu plan bir şer planıdır. Güney hudutlarımıza bir terör devleti kurma hevesi var. Bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı canı üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Kürtleri de Türkleri de terör belasına kurban etmeyeceğiz. Terör hepimizin düşmanıdır. Terör, bu ülkenin kalkınmasını geciktiren alçakça bir plandır. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Bölücü PKK terör örgütünün Kürtlerin sorunuyla ilgilendiği yok. Asıl sorun Kürtlerin de Türklerin de PKK sorunudur. Bu sorunu gündemden çıkarmak da bizim boynumuzun borcudur."

Muhabir: Burcu Çalık, Mümin Altaş, Enes Kaplan, Ertuğrul Subaşı