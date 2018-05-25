Başbakan Yıldırım: Kurdaki dalgalanma birtakım manipülasyonların sonucu

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi birtakım manipülasyonların sonucudur." dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti İzmir Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye" sloganıyla yola devam ettiklerini belirtti.

"Biliyorsunuz bizim sloganımız 'Durmak yok' durursak sadece sözümüzde dururuz." ifadesini kullanan Yıldırım, "Biz buralara, bugünlere boş vaatlerle gelmedik. Hayal tacirliği ile gelmedik. Biz buraya samimiyetle çalışarak, üreterek milletimizin gönlüne girerek geldik. Aziz milletimizin değerli İzmirli hemşehrilerimizin bugüne kadar başını öne eğdirmedik, yüzünü kara çıkarmadık, bundan sonra da çıkarmayacağız." dedi.

Yıldırım, AK Parti İzmir adaylarının genç, dinamik olduğunu, bu ekiple İzmir'i şaha kaldırmayı hedeflediklerini aktararak, İzmir'in sorunlarını takip edecek, çözüm için çalışacak, şehrine sevdalı bir ekiple çalışacaklarını söyledi.

"Biz hiçbir namerdin önünde eğilmeyiz sadece Rabbimizin önünde eğiliriz." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Her zaman söylüyoruz AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir. AK Parti, adaleti, kalkınmayı, özgürlüğü, huzuru, kardeşliği vazgeçilmez değerler kabul eden bir partidir. İşte bu nedenden dolayı yüce milletimiz 16 yıldır Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu AK Parti'ye vermektedir. Hamdolsun milletimiz bize hep destek oldu. Bizler de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yılı hizmetle, projeyle, gayretle dolu dolu geçirdik. Dünyada örneği çok az görülen bir başarı öyküsünü hep birlikte yazdık. Hem halkımızın güvenini kazandık hem de ülkede ekonomik, siyasi istikrarı sağlayarak bu başarılara ulaştık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunlarımızı torunlara havale etmedik. Aziz milletimize tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik, verdiğimiz sözlerin hepsini de yerine getirdik. Sizlere karşı, vatandaşlarımıza karşı sorumlu olduğumuz İzmirlilere karşı her zaman dürüst ve samimi olduk."

Ekonomik gelişmeler

AK Parti iktidarında milletin "olmaz denilenlerin olduğuna" bizzat şahit olduğunu vurgulayan Yıldırım, geleceğe her zamankinden daha heyecanla, umutla baktıklarını belirtti.

Yıldırım, terör eylemlerine, darbe teşebbüslerine, vesayet odaklarına, finansal saldırılara rağmen 2023 yılına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği 100. yıl hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Arkamızda milletimizin ve İzmir'in desteğini hissediyoruz. Bu başarı sizlerin başarısıdır, bu başarı Türkiye'nin başarısı. Merkez Bankamız, Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz, ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını uyum içinde sürdürüyor. Bugünlerde Türkiye ekonomisi üzerinde ne yazık ki bazı dedikodular, yalan yanlış hesaplarla iddialarla vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Ekonomimiz üzerinde oyun oynamaya çalışanların değirmenine su taşıyanlar var ama şunu herkes bilsin ki 2008'de 2009'da başlayan küresel kriz nasıl Türkiye'yi teğet geçtiyse bugünlerde ABD'de meydana gelen olayların bizim ekonomimizi de etkilediği malum ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerindedir. Dolayısıyla bu krizler bizim alışık olduğumuz krizlerdir.

Kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi birtakım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nereden geldiğini de biliyoruz ama ne yaparsa yapsınlar hangi oyunun içine girerse girsinler, içerideki işbirlikçilerine de söylüyorum, başaramayacaksınız, geçmişte de başaramadınız şimdi de başaramayacaksınız. Hükümetimiz aldığı tedbirlerle uygulamaya koyduğu yasalarla reformlarla Türkiye büyüme yönünde, kalkınma yönünde emin adımlarla yürümeye devam ediyor. İnşallah sanayide, ihracatta, turizmde rekorlar kırmaya devam ediyoruz."

Yıldırım, yılın ilk 4 ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı misafir sayısının geçen seneye göre yüzde 50 artarak 8 milyona ulaştığı bilgisini verdi.

'Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor'

Yıldırım, Türkiye'ye gelen turist sayısının geçen seneye göre yüzde 50 artarak 8 milyona ulaştığını, yıl sonu itibarıyla 40 milyon kişinin Türkiye'de ağırlanacağını söyledi.

Güven ve istikrarın adının Türkiye olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları belirtti:

"Efendim Türkiye'de ekonomi iyiye gitmiyormuş. Soruyorum kardeşim, Türkiye'de ekonomi iyiye gitmiyorsa neden bilinen bankalardan birine 3 milyar 200 milyon dolar ödeyerek birisi geliyor, yatırım yapıyor? Küresel yatırımcı nereye gideceğini, nereye yatırım yapacağını çok iyi bilir. Türkiye gerek yerli gerek küresel yatırımcılar için cazibe merkezi ve güvenli liman olmaya devam ediyor."

Yıldırım, dünyada son 10 yılda yapılan 10 mega projenin olduğunu, bunlardan 6'sının Türkiye'de gerçekleştirildiğini, dünyanın en büyük havalimanını Türkiye'nin yaptığını anlattı.

İzmir-İstanbul otoyolunun gelecek sene bitmesiyle iki şehir arasındaki mesafenin 2 saat 50 dakikaya ineceğini dile getiren Yıldırım, yapımı biten Sabuncubeli Tüneli'nin de tamamlanacağını ve Manisa ile İzmir'in birleşeceğini kaydetti.

Türkiye'nin dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi olduğunun altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz sene dünyada büyümede bir numara olduk. Dünya büyümesinde bir numara olan bir ülke üzerinde oynanan küçük oyunlar asla sonuç vermez. Bu büyüme oranıyla hem G20 içerisinde bir numara olduk hem de OECD de aynı şekilde. 16 yıl içinde Türkiye her yıl ortalama 5,8 oranında büyüdü. 2002'de 36 milyar olan ihracatımız geçen sene 157 milyarı aştı. Nisan ayı sonunda, yıl sonu ihracatımız 160 milyar doları geçiyor. Bütün bunları yaparken, bir taraftan ülkemizin altyapısını güçlendiriyoruz, ülke olarak eksiklerimizi gideriyoruz ve çağımıza damga vuracak projeleri hayata geçiriyoruz."

Yıldırım, bu yıl devlet ve özel sektör yatırımlarının 1 trilyon lirayı aştığını belirterek, "Bu rakam 2002 yılına göre 4 kat artışı ifade ediyor. Dün Cumhurbaşkanımızın seçim beyannamemizde ifade ettiği gibi her zaman yatırım yapanın, üretenin yanında yer aldık, almaya devam edeceğiz. Türkiye için çalışanın, üretenin başımız üzerinde yeri var." dedi.

Alaçatı'ya Ekrem Pakdemirli Havalimanı

Yıldırım, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın artık yetmediğini, buranın apronlarını büyüteceklerini ve park sayısını 37'den 60'a çıkaracaklarını bildirerek, "İkinci pist için fizibilite çalışmalarını başlatıyoruz. 'Alaçatı'ya yeni bir havalimanı yapacağız.' dedik, ihalesini yaptık, çalışmalar başlıyor ve 2 yıl içinde Alaçatı Havalimanı'nı açıyoruz, adını da koyduk, Ekrem Pakdemirli Havalimanı." dedi.

Muhabir: Efsun Yılmaz, Ali Korkmaz, Eşber Ayaydın