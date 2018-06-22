Başbakan Yıldırım 'İmar Barışı' kaydı yaptı

İZMİR

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki binaların yüzde 62'sinin imara aykırı ve ruhsatsız olduğunu belirterek İmar Barışı'nın buna çözüm getirdiğini söyledi.

İzmir'de temaslarda bulunan Başbakan Yıldırım, Karabağlar Halk Eğitim Merkezinde okuma yazma kursuna katılanlarla buluştu, ardından Menderes ilçesine geçti. Yıldırım, MHP'nin ilçe seçim bürosunu ve Menderes Belediyesini ziyaret etti.

Belediye önünde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Yıldırım, Belediye Başkanı Bülent Soylu ile görüştü. Yıldırım, ardından belediyede İmar Barışı için oluşturulan birime geçti. İmar Barışı işlemleri için gelen Adem Yeşilyayla ile sohbet eden Yıldırım, "Tapu kayıt belgesi alacaksınız, onun için müracaat ediyorsunuz. Binanın beyan değeri üzerinden yüzde 3 var ama onu hemen yatırmanız gerekmiyor. 31 Ekim'e kadar vaktiniz var. Şimdilik başvuru yapmanız yeterli. Hayırlı uğurlu olsun, bundan sonra binana kimse kaçak muamelesi yapmayacak." dedi.

Pazar günü yapılacak seçimlerle ilgili Yeşilyayla'ya görüşünü soran ve "AK Parti'ye oy vereceğim" yanıtını alan Başbakan Yıldırım, "Bu kadar açık mı söylüyorsun." şeklinde konuştu.

"Aracılara, tefecilere itibar etmeyin"

İmar Barışı için gelen Cihangir Hançer ile de sohbet eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"İnşallah en kısa sürede işlemler yapılacak. Böylece kafan rahat olacak. Belediye Başkanımız Bülent Bey böyle bir masa kurdu, arkadaşlar burada görev yapıyor. Vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz getirdiğimiz İmar Barışı'ndan faydalansınlar diye ellerinden geleni yapıyorlar. Aracılara, tefecilere itibar etmeyin. Direkt gelin buraya, aslında internetten de yapılabiliyor. Çevre il müdürlüklerimiz bu konuda yardımcı oluyor. Bugüne kadar Türkiye'de, İzmir'de ne kadar sıkıntılı, sorunlu, devletle, belediyeyle, hazineyle, vakıflarla, ormanla, merayla, köy tüzel kişiliğiyle ne sorunu varsa hepsini bitiriyor, yeni bir sayfa açılıyor, el sıkışılıyor. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Elektrik yoksa elektrik bağlanıyor, su yoksa su bağlanıyor. Doğalgaz gelmişse doğalgaz bağlanıyor.

İzmir için bu önemli. İzmir'deki toplam binaların yüzde 62'si imara aykırı ve ruhsatsız. Bu İmar Barışı ona da çözüm getiriyor. Bütün binaların yerinde ada bazında kentsel dönüşüm için bir fırsat sağlıyor. İmar Barışı ile inşallah İzmir'imiz her tarafıyla, sadece sahillerdeki çiçek böcek büyük binalar değil, Menderes, İkiçeşmelik, Gültepe hepsi yeni baştan elden geçirilecek, tertemiz yapılıp çıkılacak."

Başbakan Yıldırım daha sonra bilgisayardan Adem Yeşilyayla'nın İmar Barışı kaydını gerçekleştirdi.



Muhabir: Ramazan Ercan, Meriç Ürer