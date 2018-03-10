Başbakan Yıldırım: Hedefimiz ilaçta yüzde yüz yerlileştirmeyi sağlayabilmek

ANKARA (AA) - Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yıllar boyu ilaç temini için milyonlarca lirayı yurt dışına aktaran Türkiye, hükümetin Sağlıkta Yerlileştirme Projesi'nin hayata geçmesi ile artık kendi ilacını kendi üretebilir hale geldi.

Projenin tamamlanan fazlarıyla Türkiye'de, 2017'de tüketilen her 100 kutu ilaçtan yüzde 80'i yerli üretimle imal edildi. Böylece yaklaşık 2,2 milyar lira değerinde ithal ilacın yerli üretimle vatandaşa ulaşması sağlandı. İlaçtaki Yerlileştirme Projesi ile yurt dışına aktarılan 6,1 milyar lira artık Türkiye'nin kasasında kalacak.

Yerlileştirme Projesi kapsamında tıbbi görüntüleme cihazlarının da yerlileştirilmesi üzerinde çalışılıyor. Bu projenin tüm etapları hayata geçirildiğinde ilaçtaki tasarrufa ilave olarak tıbbi cihazlarının yerlileştirilmesinden 6 milyar lira, aşıda yerlileştirme çalışmasından da yaklaşık 900 milyon lira değerinde kamu maliyesine katkı sağlanacak.

"Milli projeler konusunda ufkumuzu geliştirmek zorundayız"

Açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Türkiye'nin yerli ve milli yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Yavuz Sultan Selim'in, "Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür." sözünü hatırlatan Yıldırım, "Biz Türk milletinden aldığımız cesaretle 15 yıl başımızı hiç aşağıya eğmeden, her yeni proje ile bir adım daha ilerledik. Şimdi basamakları koşar adım çıkıyoruz. Daha güçlü bir Türkiye istiyorsak yerli ve milli projeler konusunda ufkumuzu geliştirmek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin yerlileşme ve millileşme konusunda yapacağı çok iş olduğunu belirten Yıldırım, "Şunun da farkındayız, Türkiye, büyük projelerin ülkesi. Tüm çabalarımız, gelecek nesillere üreten bir Türkiye bırakabilmek ve dışa bağımlılığı en aza indirebilmek için. Yerli ve milli projelerin ekonomiye katkı oranını her geçen gün artırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz her bir milli proje ile çocuklarımızın geleceğini güvence altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı nesillerle Türkiye'nin temelleri sağlamlaştırılıyor"

Ulaştırma, savunma, eğitim ve tarım başta olmak üzere birçok sektörde yerli ve milli projelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Yıldırım, sağlık sektöründe hayata geçirilen her bir milli projeyle sağlıklı nesillerle Türkiye'nin temellerinin sağlamlaştırıldığını vurguladı.

Yıldırım, 2002'den bu yana Türkiye'de sağlıkta hizmetin verilmesi ve hizmetin finansmanı noktasında ciddi bir reform ve dönüşüm yaşandığını belirterek, devletin üzerine düşeni yaptığını, ellerini taşın altına koyduklarını, sağlıkta yerli seferberliğine ilişkin belirlenen yol haritasının hiçbir sapma olmadan takip edildiğini bildirdi.

"6,1 milyar lira artık milli ekonomiye akacak"

Seferberliğin en önemli ayaklarından biri olan İlaçta Yerlileştirme Projesi'nin detaylarını paylaşan Yıldırım, Türkiye'nin ilaç üretiminde dünya standartlarında üretim yapabilecek altyapı ve kapasiteye sahip bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de mevcut kapasitenin yüzde 65-70'inin kullanıldığını bildiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"İlaçta yerlileştirme projemizle 2017'de tükettiğimiz her 100 kutu ilacın 80'ini yerli üretmeyi başardık. 2017'de ilaca harcadığımız her 100 liranın 45 lirasını ise yerli ilaca harcadık. Proje sonunda Türkiye'de üretilebileceğini öngördüğümüz ilacın değeri 6,1 milyar lira. Daha önce yurt dışına aktarılan bu rakam artık milli ekonomiye akacak. İlaçta cari açığı azaltmak amacıyla 2016'da başlatılan çalışmalar kapsamında değeri 2,2 milyar lira olan 375 ürün 2017'de yerlileştirildi.

Şimdiye kadar yerlileşen ilaçların toplam değeri yaklaşık 3 milyar lira olurken, ilaç sayısı ise böylece 577 adede yükselmiş oldu. Hedefimiz önümüzdeki süreçte ilaçta yüzde yüz yerlileştirmeyi sağlayabilmek. Bu stratejik katkıyla ilaçta ithali sona erdirip imale geçişi sağlayınca dövize bağımlılığımız ortadan kalkacak. Türkiye ayrıca bu adımla yeni istihdamların da kapılarını açmış olacak."

Türkiye'nin çok uluslu firmaların ilaç yatırımları için çok cazip bir noktada olduğunu ve firmaların yeni yatırım teklifleriyle geldiğini dile getiren Yıldırım, "Türkiye'nin ilaç sanayisini biyoteknoloji ürünlerinde global bir güç haline getireceğiz." mesajını paylaştı.

Muhabir: Sinan Uslu