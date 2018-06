Başbakan Yıldırım: FETÖ'sü, Kandil'i içerideki sponsorları 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyor

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Bunların ufku yok, bunlar sadece bir şeye kilitlenmişler, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin de Türkiye ne olursa olsun. Bu bölge üzerinde plan yapanlar, emperyal güçler de aynı şeyi söylüyor. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyor. Bunlar da aynı şarkıyı söylüyor. Bu sizin aklınıza birşey getiriyor mu? Demek ki söz birliği yapmışlar. FETÖ'sü, Kandil'i içerideki sponsorları bir ağızdan AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun memleket önemli değil." dedi.

Yıldırım, Uşak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen mitingde, bir kez Uşak'ta vatandaşlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını bildirdi.



24 Haziran seçimlerinin ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, seçimleri iple çektiklerini, güven için, istiklal için yola devam edeceklerini vurguladı.

"Biri ayağını kaldırıyor öbürü aynı yere basıyor"

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in 60-65 yıl önce geldiği kentte halka, "Sizlere canım kurban, daima hizmetinizdeyim" sözleriyle seslendiğini hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Tam da Uşak'ta ifade ettiği gibi millete hizmet yolunda canını feda etti. Allah rahmet eylesin. 1950'de milletin büyük desteğiyle iktidara gelmiş ancak zorbalıkla iktidardan uzaklaştırılmış 2 yol arkadaşıyla idam edilmiş. Merhum Menderes milleti için, ülkesi için çırpınırken bugün olduğu gibi o gün de yıkım ekibi yine iş başındaydı. Dertleri, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin kazanımlarını yok etmek. Eğer göreve gelirlerse ne diyorlar... Biri ayağını kaldırıyor öbürü aynı yere basıyor, 'Biz gelirsek eski sisteme döneceğiz, parlamenter sisteme döneceğiz.' Peki biz bunu niye değiştirdik? Uşaklı 16 Nisan'da bu sistemi niye değiştirdiniz. Madem eski sisteme dönecektik, niye bu zahmeti çektik. Bunlar milletin iradesini bile kabul etmiyorlar. Sizin iradenizi kabul etmeyeni siz hiç kabul eder misiniz? Türkiye'yi kavgaların, kaosun, siyasi, ekonomik krizlerin içine sürükleyenlerin açık açık söylediği budur."



Başbakan Yıldırım, milletin boş laflara kulak asmadığını, ferasetli duruşunu bugün Uşak'ta olduğu gibi Türkiye'nin her tarafında gösterdiğini belirtti.



Halkın AK Parti'nin icraatlarını bildiğine işaret eden Yıldırım, "Biz taş üstüne taş koyarken CHP kulağının üstüne yatıyor, laf üstüne laf koymaktan başka hiçbir şey yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Hizmetleri anlattı

AK Parti'nin Türkiye'yi 15 yılda 3 kat büyüttüğünü, küresel ekonomik krizlere karşı milletiyle el ele gönül gönüle Türkiye'yi geliştirdiğini aktaran Yıldırım, aktif havaalanı sayısının 26'dan 55'e çıkardıklarını, göreve başladıklarında kapanma noktasında olan THY'nin bugün Avrupa'nın 2, dünyanın 7. büyük markası olduğunu bildirdi.



Başbakan Yıldırım, üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkardıklarını, 69 milyon vatandaşa hızlı geniş bant internet hizmeti getirdiklerini, şehir hastanelerini hizmete açtıklarını, Uşak'taki 400 yataklı hastaneyi yenilediklerini ve yanına 200 yataklı hastane de ilave ettiklerini anlattı.



Uşak'a örnek iş yeri ve konut dönüşüm projesini kazandırdıklarını, tüm Türkiye'de 817 bin vatandaşı konut sahibi yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, "20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bu ne demek anlatayım. 80 yılda Türkiye'de 6 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. AK Parti iktidarı 15 yılda bunun üzerine 20 bin kilometre koydu, fark bu." dedi.



Türkiye'yi yüksek hızlı trenle tanıştırdıklarını, şimdi hızlı trenin Afyon'dan Uşak'a geldiğini aktaran Yıldırım, göreve geldiklerinde sadece 6 ilde olan doğalgazı bugün tüm illerin kullandığına işaret etti.

'Emeklilerimize her bayram öncesi bin lira vereceğiz dedik'

Başbakan Yıldırım, AK Parti iktidarında 525 baraj yaptıklarını, bin 232 sulama tesisi açtıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"4,5 milyon vatandaşımıza 15 katrilyon lira tasarruf teşvik ödemesi yaptık. Hani nemalar vardı ya bir zamanlar aldılar unuttular. AK Parti geldi onların hepsini ödedi. Konut edindirme yardımı vardı memurlardan topladılar onu da biz ödedik, AK Parti 3,5 katrilyon ödedi.



Emeklilerimize her bayram öncesi bin lira vereceğiz dedik, hayırlı uğurlu olsun. Emeklilerimiz her şeyin daha iyisine, güzeline layık. Çünkü onlar bu ülke için çalıştılar çabaladılar, genç ömürlerinde ürettiler ama onu bile şimdi istismar ediyorlar. Ne diyorlar, 'yok bin lira verilmiyormuş, yok 750, 500 lira veriliyormuş.' Yalan, dolan, bunlarda her şey var."

Yıldırım, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu'nun vaatte bulunmak istedikleri konuların AK Parti tarafından çözüme kavuşturulduğunu belirterek, "(Yol yapacağız) diyecekler, hemen akıllarına geliyor, her tarafa yol yapılmış, yapılacak iş kalmamış. 'Neyse bu olmadı' diyorlar, bırakıyorlar. Bu sefer diyorlar 'acaba hastane mi yapsak' diyorlar, tam söyleyecekler, hastaneler de yapılmış, o da bitmiş." diye konuştu.

TOKİ, hızlı tren, organize sanayi bölgeleri projelerinin hızla devam ettiğini, barajların, okulların yapıldığını anlatan Yıldırım, "Memleketin ihtiyacı olan her şey yapılmış. İyi ki AK Parti var, iyi ki AK Parti var." ifadelerini kullandı.

"Emperyal güçlerle aynı şarkıyı söylüyorlar"

Yıldırım, cumhurbaşkanı adaylarının mevcut tamamlanan projeleri yıkma vaadinde bulunduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Külliyeyi yıkacağız, yolları kapatacağız, yerli araba yaptırmayacağız.) Ne yapacağız yerli araba yapmayıp? Dışarıdan mı alacağız? 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız!' Bunların ufku yok, bunlar sadece bir şeye kilitlenmişler, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin de Türkiye ne olursa olsun. Bu bölge üzerinde plan yapanlar, emperyal güçler de aynı şeyi söylüyor. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyor. Bunlar da aynı şarkıyı söylüyor. Bu sizin aklınıza bir şey getiriyor mu? Demek ki söz birliği yapmışlar. FETÖ'sü, Kandil'i içerideki sponsorları bir ağızdan AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, memleket önemli değil."

"FETÖ ile hangi mücadeleyi verecekler"

Uşaklıların buna geçit vermeyeceğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Bunların vaatleri arasında, konuşmaları arasında hiç teröre değindiklerini duydunuz mu? Türkiye'nin beka meselesi olan terörle nasıl mücadele edeceklerini, Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de ülkemizin başına bela olan YPG, PYD, PKK terör örgütlerine karşı, DEAŞ terör örgütüne karşı hangi stratejileri var, hangi eylem planı var? Bunları duyan oldu mu? Olmaz çünkü bunların böyle bir derdi yok. FETÖ ile ilgili hangi mücadeleyi verecekler! Bunu duydunuz mu?"

Yıldırım, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Muharrem İnce, koşa koşa soluk soluğa Edirne'ye gitti. Biz de zannettik ki Edirnelileri özlemiş, Edirnelilerle buluşacak, Selimiye'yi ziyaret edecek ama doğru Edirne Cezaevi'ne gitti." dedi.

Atatürk'ün partisi CHP'nin teröre destek verenden medet umar hale geldiğine dikkati çeken Yıldırım, "Yakışır mı bu CHP'ye. CHP'li kardeşlerime sesleniyorum, bu konu çok önemli. Türkiye'nin beka meselesi olan bir işte bile dik duruş ortaya koyamayan, teröre karşı etkin bir proje ortaya koyamayanlara hak ettikleri cevabı sandıkta CHP'li kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye zaman kaybetmesin"

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin 24 Haziran'da tarihi bir yol ayrımında olacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İki başlı yönetime devam mı diyeceğiz yoksa kalıcı istikrarın sağlandığı, millete dayanan bir yönetim sistemini mi getireceğiz? Tercih sizin. Mevcut sistem çalışmıyor, çalışsaydı 28 Şubat olmazdı, 80 ihtilali olmazdı, 71 muhtırası olmazdı, 60 ihtilali olmazdı, 2007 elektronik darbe girişimi olmazdı, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi olmazdı ve nihayet alçak FETÖ'cülerin 15 Temmuz kalkışması olmazdı. Onun için diyoruz ki, artık Türkiye zaman kaybetmesin, siz sandıktan Türkiye'yi yönetecek cumhurbaşkanını seçeceksiniz, güvenoyunu da siz vereceksiniz. 15 yıldır güvendiğiniz dağlara kar yağdırmayan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecek miyiz? 15 yıldır dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştüren AK Parti'yi güçlü bir şekilde Meclise gönderecek miyiz?"

"Teröristlerin oradaki inlerini de başlarına geçireceğiz"

Türk milletinin vatan uğruna, bayrak uğruna şehit düşülen milletin evinin yıktırmayacağının altını çizen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ne diyor, külliyeyi yıkacağım, milletin gücü seni yıkar, külliyeyi yıktırmaz. İşte şimdi Kandil'e ilerliyoruz. Yurt içinde terörü etkisiz hale getirdik, şimdi peşlerindeyiz. Nereye giderse gitsinler, kahraman Mehmetçiklerimiz sınır ötesinde büyük destan yazıyor. Teröristlerin oradaki inlerini de başlarına geçireceğiz. Büyük laflar konuşanlar Afrin'i hatırlasın, El Bab'ı hatırlasın. Şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını tek tek soracağız. 24 Haziran'da ay yıldızlı bayrak şanıyla dalgalanmaya devam edecek, millet muhalefet ittifakını sandığa gömecek."

"Büyümede yine rekor kırdık"

Başbakan Yıldırım, uluslararası finans kuruluşlarının 2018 yılında gelişmekte olan ülkeler arasında hala en cazip ülkenin Türkiye olduğunu açıkladığını belirterek, "Bugün büyüme rakamları açıklandı, ilk 4 ayda Türkiye yine rekor yaptı, yüzde 7,4 büyüdü. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm bunlar olurken muhalefet ne yapıyor. Dışarıdakilere Türkiye’yi şikayet ediyor. Diyor ki, 'Türkiye güvenli değil gitmeyin.' Yani turizm gelişmesin. Ama o söyledikçe dışarıdakiler de inatla Türkiye’ye geliyor. Bugün 2018 ilk 4 ayında geçen sene gelen turist sayısının yüzde 50 fazlası geldi. Ey Kılıçdaroğlu, sen istediğin kadar söyle, senin sözüne içeride zaten inananlar yok da dışarıdakiler de artık inanmıyor haberin olsun. Bayram tatili dolayısıyla otellerin tamamı dolu." açıklamasında bulundu.

"Uşak, Türkiye'yi her fırsatta yabancılara şikayet edenlere 24 Haziran'da hak ettikleri cevabı verecek misin" sorusunu yönelten Yıldırım, "Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan ile durmak yok. Ak kadroları güçlü şekilde Meclise göndermeye hazır mıyız?" dedi.

Yıldırım'ın "Erdem, irade, cesaretle yaparsa" sorusuna vatandaşlar "AK Parti yapar" yanıtını verdi. "Aydınlık yarınlara birlikte yürümeye var mısınız" diye seslenen Başbakan Yıldırım'ın "Uşak, 24 Haziran'da 3'te 3 yapacak mıyız?" sorusuna vatandaşlar "evet" karşılığını verdi.

Uşak'a yatırımlar

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Uşak'a ilişkin yatırımlarını paylaşarak, 16 yılda bin 235 derslik yaptıklarını, 2006'da Uşak Üniversitesi'ni açtıklarını, Banaz'da Küçükler Barajı'nı tamamlayarak kentin su ihtiyacını karşıladıklarını aktardı.

Kente güzel bir stadyum kazandırmak için çalışmalara başladıklarını bildiren Yıldırım, "Uşak'a bugüne kadar 688 milyon liralık yatırım yaptık. Biz göreve geldiğimizde Uşak'ta 2 organize sanayi bölgesi vardı. Şimdi ise 160 hektarda kurulu 3 organize sanayi bölgesinde 16 bin kardeşimiz iş sahibi oldu. Bu yıl içinde karma organize sanayi bölgesini de bitirip istihdamı 20 binin üzerine çıkacağız. Uşak'taki konserve üretimi tesisi için kamu yararı kararı aldık." bilgisini verdi.

Yıldırım, Uşak'a 400 yataklı devlet hastanesi yaptıklarını, bunu ilavelerle 600'e çıkardıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Karahallı ve Sivaslı ilçelerinde hastanelerimizi yapıyoruz. 16 yılda Uşak'a 143 kilometre bölünmüş yol yaptık. Bizden önce bölünmüş yol uzunluğu 29 kilometreydi. Bizden önce İzmir'den Uşak'a gelenler bilir, meşhur Çataltepe mevkisi vardı. Herkes Çataletepe'de ne çileler çekildiğini, milletin o yollarda ne bedel ödediğini bilir. Çataltepe'yi yerle bir ettik, yolları böldük hayatları birleştirdik. Uşak'ı Afyonkarahisar ve Manisa'ya bölünmüş yollarla bağladık. Ankara-İzmir yüksek hızlı treni de geliyor. Uşaklılar buradan hızlı trene binip İzmir'e gidecek. Afyonkarahisar ile Eşme arasında inşaat devam ediyor, yakında Uşak, Turgutlu, Manisa ve İzmir kısmı başlayacak."

Başbakan Yıldırım, mitingde konuşma yaparken ezan okunmasıyla sözlerine ara verdi. Ezanın bitmesini bekleyen Yıldırım, bu sırada sahneye davet ettiği 8 yaşındaki Yusuf Talha Ünal ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mitingde Başbakan Yıldırım'a, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti milletvekilleri ile milletvekili adayları eşlik etti.

Mitingin sonunda Başbakan Yıldırım'a, Uşak milletvekili adaylarınca kırmızı ve beyaz karanfillerle "Devam" yazılı çelenk verildi. Yıldırım mitingin sonunda 2 yaşında Asya Çoruk'u kucağına alarak sevdi.