Başbakan Yıldırım: Darbeci zihniyetleri tarihin derinliklerine göndereceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Yenikapı ruhunu devam ettiren Cumhur İttifakı'yla gelecek hedeflerimizi de inşallah Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ile AK Parti olarak aynen devam ettireceğiz. Darbeci, vesayetçi, ayrımcı zihniyetleri tamamen tarihin derinliklerine göndereceğiz." dedi.

Başbakan Yıldırım, Balıkesir Stadyumu'nda partisi tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasına tüm Balıkesirlileri selamlayarak başladı.

"Alçaklara hak ettiği dersi verdiniz"

Bugünün demokrasi şehidi Adnan Menderes ve arkadaşlarının bir darbe sonucu idam edildiği demokrasinin utanç günü olan 27 Mayıs olduğunu anımsatan Yıldırım, benzer bir darbe girişiminin 15 Temmuz'da milletin adamı, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmak istendiğini ancak Kuvayımilliye şehri Balıkesir ve Balıkesirliler'in o gece meydanlara inerek, darbecilere darbeyi vurduğunu belirtti.

"Alçaklara hak ettiği dersi verdiniz" ifadesini kullanan ve 27 Mayıs'ta idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anan Yıldırım, "Mekanları cennet olsun. Huzur içinde uyusunlar. Onların bıraktığı emanete sahip çıkan bir lider var, bir parti var, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan var." diye konuştu.

Meydandaki coşkuya işaret ederek, Balıkesir'in kararını verdiğini anlatan Başbakan Yıldırım, vatandaşlara sorduğu "24 Haziran'da Balıkesir'de yeni bir destan yazacak mıyız?" sorusuna "Evet" cevabı aldı.

Balıkesir'in tarihin her döneminde ilgiyi fazlasıyla hak eden bir şehir olduğunu kaydeden Yıldırım, Balıkesir'i büyük ve güçlü Türkiye'nin öncü şehirlerden biri olarak gördüklerini bildirdi.

Yıldırım, "Binlerce yıllık tarihi birikime sahip olan bu kadim şehirde sizlerle beraber olmak, bu ülkenin son başbakanı olarak sizlere hitap etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum, bahtiyarlık duyuyorum." dedi.

"Birçok engeli aşa aşa bugünlere geldik"

AK Parti'nin önce insan diyerek, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yola çıktığını, 16 yıl boyunca Türkiye'ye birbirinden güzel hizmetleri kazandırdıklarını anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"16 yıl boyunca aynı zamanda da birçok zorluğu, birçok engeli aşa aşa bugünlere geldik. Partimizi kapatmaya kalktılar. Olmadı, başaramadılar. Sonra yargı darbesi yapmaya kalktılar, yine başaramadılar. Gezi olaylarını başlattılar, yine başaramadılar. Cumhurbaşkanını seçtirmediler. Biz de 'Siz misiniz seçtirmeyen, millete gideriz' dedik, millete seçtirdik. Yine başaramadılar. En son 15 Temmuz'da darbe yapmaya, milletin adamını öldürmeye kastettiler. Yine başaramadılar, başaramayacaklar. Başaramayacaklar, çünkü onun arkasında millet var, 81 milyon vatan evladı var. Onun için başaramadılar, başaramayacaklar. Şimdi de dövizle geliyorlar, dolarla geliyorlar, ekonomiyi hedeflediler. Yine başaramayacaksınız. Çünkü Türkiye'nin gücü sizin oyunlarınızı bozacaktır, oyunlarınız etkisiz hale gelecektir."

Siyasetlerinin özünün vatandaşa ve Türkiye'ye hizmet etmek, eserler kazandırmak olduğunu anlatan Yıldırım, "Bizim mücadelemiz her bir vatandaşımızın mutluluğunu, refahını sağlamaktır, yüzünü güldürmektir. Her bölgemizin, her şehrimizin huzuru, mutluluğu için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, gücümüze güç katarak, yola devam ediyoruz. Engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Hiçbir terör faaliyeti, darbe teşebbüsü bu yürüyüşümüzü durduramadı. Bizi milletin hizmet yolundan asla döndüremedi. El ele verdik, bir olduk, beraber olduk, iri olduk, diri olduk, birlikte Türkiye olduk." diye konuştu.

Davalarını hep birlikte sahiplendiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durarak bütün saldırıları aştıklarını vurgulayan Yıldırım, Balıkesir'in hep kendileriyle beraber olduğunu, Türkiye'nin tarihi bir değişime hazırlandığı bu dönemde yine Balıkesirle birlikte kutlu yürüyüşlerine devam edeceklerine inandığını ifade etti.

Başbakan Yıldırım, daha çok iş ve daha çok yatırımla Türkiye'nin parlayan yıldızını daha da parlatacaklarını belirterek, "24 Haziran sonrası Türkiye muasır medeniyetler yoluna emin adımlarla yürümeye devam edecek." dedi.

"Sorun üreten sistemi artık bir kenara bırakıyoruz"

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin bir özelliği olduğuna işaret eden Yıldırım, "24 Haziran seçimlerinde yeni bir sistemle tanışıyoruz. 94 yıllık, sürekli vesayet, darbe üreten, sorun üreten sistemi, parlamenter sistemi artık bir kenara bırakıyoruz, başkanlık sistemine, cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Artık Türkiye'yi gelecek 5 yıl için kimin yöneteceğine siz karar vereceksiniz. Bu kararınızı 24 Haziran'da sandıkta vereceksiniz." diye konuştu.

Milli birlik, beraberlik ve toplumsal huzuru daha da güçlendireceklerini bildiren Yıldırım, seçimlerin bir başka özelliğinin de seçilecek kadroların Türkiye'yi 2023 yılına taşıyacak kadrolar olacağını ifade etti.

Başbakan Yıldırım, "24 Haziran zaferiyle ekonomimiz üzerinde oynanan oyunları da hep birlikte bozacağız inşallah. Türkiye'nin cazibesini daha da artıracağız. Yerli ve uluslararası yatırımlara çok daha büyük imkanlar sağlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

İş dünyasını, genç girişimcileri ve iş kadınlarını küresel ölçekte söz sahibi yapacaklarını anlatan Yıldırım, kadın girişimciliğini güçlendireceklerini ve kadınların iş hayatına katılım oranını yüzde 40'ların üzerine çıkaracaklarını kaydetti.

Yıldırım, teknolojik atılımlar ve bilgiye dayalı üretimle büyümeyi daha da güçlendireceklerini ve araştırma geliştirmeye daha çok kaynak ayıracaklarını belirtti.

Güçlerini 16 yıldır vatandaşlardan aldıklarını vurgulayan ve Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın "Her güreşe çıktığımda arkamda aziz Türk milletinin gücünü hissediyorum" şeklindeki sözlerini hatırlatan Yıldırım, "Evet biz de Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları olarak her mücadelede arkamızda Balıkesir'in gücünü hissediyoruz, 81 milyon vatan evladının gücünü hissediyoruz. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Şimdi hep birlikte yeni bir tarih yazacağız, 24 Haziran'da yeni bir bahara, yeni bir ufka ulaşacağız. 24 Haziran aydınlık yarınlarımızın güçlü Türkiye'nin doğuşu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlere yönelik ittifakların yapıldığına değinen Yıldırım, "Bir Cumhur İttifakı var, bir de benzemezler ittifakı var. Yıkıcı ittifaklar var ama milletimiz Yenikapı ruhunu devam ettiren Cumhur İttifakı'yla gelecek hedeflerimizi de inşallah Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ile AK Parti olarak aynen devam ettireceğiz. Darbeci, vesayetçi, ayrımcı zihniyetleri tamamen tarihin derinliklerine göndereceğiz." dedi.

Muhabir: Enes Kaplan