Başbakan Yıldırım: Cumhur İttifakı Türkiye'nin beka meselesidir

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhur İttifakı 15 Temmuz ruhunu yansıtır. Bu ittifak Yenikapı ruhunu yansıtır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin beka meselesidir." dedi.

Yıldırım, Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki mitingde, Ege'nin incisi, güzel İzmir'in insanlarını, mitinge katılan ülkücüleri selamladığını, İzmir'in bütün ilçelerine, mahallelerine, köylerine selamlarını, sevgilerini gönderdiğini belirtti.

Milletin adamı, Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını İzmir'e getirdiğini kaydeden Yıldırım, "Geleceğe güvenle emin adımlarla yürüyoruz. Geleceğin aydınlık Türkiye'sini İzmir ile gerçekleştiriyoruz. İnançlıyız çünkü büyük Türkiye yürüyüşünde İzmir bizimle beraber." dedi.

Yıldırım, İzmir ve tüm Türkiye'nin coşkusu, muhabbeti ile çok daha büyük zaferlere imza atacaklarını, 24 Haziran'da yeni bir destan yazacaklarını, "milletin adamını" sistemin ilk cumhurbaşkanı yapacaklarını ifade etti.

"Türkiye'yi 3 kat büyüttük"

İzmir'i adım adım dolaştıklarını, vatadaşlarla kucaklaştıklarını kaydeden Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugün Bayraklı'dayız. Bayraklı yine her zamanki gibi bizi bağrına bastı. 16 yılda sizlerle beraber büyük işler başardık. Ülkemizi, İzmirimizi nereden nereye getirdiğimizi sizler biliyosunuz. Doğudan batıya kuzeyden güneye ülkemizi kalkındırdık. Türkiye'yi 3 kat büyüttük. İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi büyüttük. Bugün işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye işsizlikte yüzde 1,6 daha iyileştirme sağladı. Bir yılda 1 milyon 85 bin kardeşimize iş sağladık, aş sağladık. Dünyada devam eden 10 tane büyük projenin 6 tanesini Türkiye yaptı. Bu 6 projenin 2 tanesi de İzmir'e ait. Bir tanesi İzmir İstanbul Otoyolu, diğeri de İzmir Ankara hızlı treni, hayırlı uğurlu olsun ."

"Mitingleri yapamayacaktı"

İzmir-İstanbul otoyolunun gelecek yıl hizmete açılacağını dile getiren Yıldırım, "Buradan İstanbul'a 3 saatin altında gideceksiniz. 2 saat 50 dakikada İstanbul'da olacaksınız. 10-11-12 saatlik yolculukları hatırlayın. Ömrümüz yollarda geçerdi. Osmangazi Köprüsü, Muharrem İnce Yalova'dan İstanbul'a gitmek için o köprüyü kullanıyor. Çünkü kolaylık, 6 dakikada geçiyor. Yalova'dan İstanbul'a 30 dakikada gidiyor. Yoksa İzmit'i dolaşacak, 3 saat yollarda geçecek, bu mitingleri yapamayacaktı. Bizim hizmetimiz herkese, 81 milyona, bütün yurdun her köşesine. Ülkemizi istiyoruz ki 2023'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin de ötesine taşıyalım." diye konuştu.

Yıldırım, 15 yıldır Türkiye'ye hizmet için gece gündüz demeden koşturduklarını, şehirleri kalkındırmaya, vatandaşların yüzünü güldürmeye çalıştıklarını söyledi.



Hiçbir şehri ihmal etmediklerini kaydeden Başbakan Yıldırım, İzmir'i ihmal edenin Türkiye'yi ihmal etmiş olacağını ifade etti.



İzmir'e çok önemli, büyük yatırımlar yaptıklarını, kenti her bakımdan geliştirmek, kalkındırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını, 16 yılda İzmir'e 66 katrilyon yatırım yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "35 İzmir 35 proje de tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar 35 projeden 9 tanesini bitirdik, 17 tanesine başladık, diğerlerinin de hazırlık çalışmaları devam ediyor. AK Parti yapar, onlar konuşur. AK Parti sözünün eridir, AK Parti söz verirse sözünün altında kalmaz, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır." dedi.



Yıldırım, İzmir'e 15 yılda 9 bin 250 derslik yaptıklarını, daha önceki 80 yıldaki 14 bin derslik sayısının yüzde 70'ine 15 senede ulaştıklarını, kentteki yurtlardaki 9 bin 700 olan yatak kapasitesini 16 bine çıkardıklarını, yapılan yeni yurtlarla beraber yakın zamanda bu sayının 30 bine çıkacağını kaydetti.



İzmir'in sağlıkta 15 yılda çok önemli mesafeler aldığını bildiren Yıldırım, şöyle konuştu:



"31 tane hastane yaptık İzmir'e, 2 tane ağız diş sağlığı, 74 tane de birinci basamak sağlık tesisini yaptık, hizmete verdik. Bayraklı'ya modern şehir hastanesi yapıyoruz. 2 bin 60 yataklı inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Hastanemiz bir yandan sağlık hizmeti sunacak, diğer yandan da binlerce kardeşimize aş, iş kapısı olacak. Bin 200 yataklı Tınaztepe Sağlık Kampüsü, Dikili, Kiraz Devlet Hastaneleri de yapılıyor, proje aşamasında."



Yıldırım, bazı ilçelerde hastane inşaatlarının devam ettiğini, Aliağa ve Atatürk Devlet Hastanelerini de büyüttüklerini belirtti.



İzmir'de 2002'ye kadar 400 kilometre bölünmüş yol yapıldığını hatırlatan Yıldırım, bunu 835 kilometreye çıkardıklarını, İzmir'i çevre illerle bölünmüş yollarla bağladıklarını söyledi.



Yıldırım, Adnan Menderes Havalimanını Türkiye'nin en modern havalimanı haline getirdiklerini, İZBAN projesini Selçuk'a kadar uzattıklarını, Aliağa ile Bergama arasındaki hattın inşaatına başladıklarını söyledi.

Kente ikinci havalimanı

Dünyanın en uzun raylı sistemini İzmir'e kazandırdıklarını, ihalesi yapılan Alaçatı Havalimanı ile İzmir'in ikinci havalimanına kavuşacağını belirten Başbakan Yıldırım, İzmir-İstanbul otoyolu inşaatının hızla devam ettiğini, 1 yıl sonra tamamlanacağını kaydetti.



Yıldırım, Avrupa'nın en modern lojistik merkezini Kemalpaşa'da kurduklarını, söz verdikleri gibi yat limanları ve balıkçı barınaklarını da yaptıklarını söyledi.



Sabuncubeli tünellerini açtıklarını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:



"400 yıllık hayal gerçeğe döndü. Şimdi ona da diyorlar ki 'paralı olacak', paralı mıydı, bedava bedava. İzmir-Manisa arasındaki seyahat 15 dakikaya indi. Üretimin, ihracatın baş şehri Ege bu tünellerle beraber İstanbul'a, Bursa'ya, Avrupa'ya bağlanıyor. Bir kez daha İzmir'e, Manisa'ya hayırlı olsun Sabuncubeli tünelleri. Belediye başkanı merak etmiş, 'Sabuncu tünellerinin fiyatı açıklanmadı' demiş, açıklıyorum, 536 milyon, senin sahile yaptığın tramvayın yarısı kadar, yarısı bedeli kadar."



Yıldırım, İzmir'e 16 yılda 17 bin 600 konut yaptıklarını, Gördes Barajı ile ilin 50 yıllık içme suyu problemini çözdüklerini belirterek, "Yiğitler, Ödemiş, Rahmanlı barajının da yer aldığı 13 barajın yapımı devam ediyor. 2 bin 500 yıldan sonra Efes'e deniz geliyor deniz, antik limanın inşaatına başladık, bu da bizim sözümüzdü." dedi.



Başbakan Yıldırım, İzmir'de 10 olan organize sanayi bölgesini 13'e çıkardıklarını, bu sanayi sitelerinde 90 bin 240 kişinin evine ekmek götürdüğünü, halihazırda 7 organize sanayi projesinin yapımının devam ettiğini, bunlar bittiğinde çalışan sayısının 150 bin daha artacağını kaydetti.



İzmir'in kültür ve turizm demek olduğunu, 2002'de 23 olan mavi bayraklı plaj sayısının 51'e çıktığını, İzmir'in stadyumlarının yapıldığını ifade eden Yıldırım, "Göztepe Stadyumu, Alsancak Stadı yapılıyor. Karşıyaka, stadınızı belediye engelliyor haberiniz olsun. İhalesini çoktan yaptık ancak bir türlü yapamıyoruz. Onun için 24 Haziran'da siz gereğini yaparsanız Karşıyaka'nın, 100 yılık kulübümüzün, Atatürk'ün kurduğu kulübün stadını da yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı Türkiye'nin beka meselesidir"

Bayraklı'nın sorunlarını bildiklerini ifade eden Yıldırım, "Altyapı hak getire. Sahillerde çiçekler, böcekler, tramvaylar, süslemeler gırla giderken Bayraklı'nın altyapısı yetersiz, trafik sorunları var, belediye hizmetlerinde sorunlar var. Ama biz Bayraklı'nın sorunlarını biliyoruz. İnşallah Bayraklı'nın sorunlarını da biz çözeceğiz. Onun için çok güçlü bir destek bekliyorum. 24 Haziran'da tarih yazacak mıyız. Bayraklı Cumhur İttifakı'na gittikçe yükselen desteğini arttıracak mı?" ifadelerini kullandı.



Cumhur İttifakı'na da değinen Yıldırım, şöyle devam etti:



Cumhur İttifakı, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisinin ittifakıdır. Bu ittifak 15 Temmuz ruhunu yansıtır. Bu ittifak Yenikapı ruhunu yansıtır. Cumhur İttifakı demek tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan demektir. Cumhur İttifakı demek terör karşısında dimdik durmak demektir. Türkiye'nin ülkesiyle, milletiyle bağımsızlığını savunmak demektir. Cumhur İttifakı demek terörü yurt içinde, Kandil'de, Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda, Münbiç'te yerle bir etmek, tertemiz kökünü kazımak demektir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin beka meseledir."

2015 seçimlerinde İzmir'i gezerken mutlaka imarla, tapuyla, mülkiyetle ilgili, elektrik, doğalgaz, su ile ilgili sorunları çözeceklerini söylediklerini hatırlatan Yıldırım, "İmar barış yasasını geçirdik. Düşünebiliyor musunuz İzmir gibi dünya şehrinin binalarının yüzde 62'si imarsız, ruhsatsız, sağlıksız. Bu meseleyi kökünden çözmek için imar barışını çıkardık. CHP ne diyor, 'efendim biz düşünmüştük'. Siz sadece hayal edersiniz. AK Parti de hayalleri gerçeğe dönüştürür." ifadelerini kullandı.

"İzmir İnce'yi eler, Erdoğan'ı seçer"

AK Parti'nin birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatı olduğunu kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Adalettir, özgürlüktür, demokrasidir, hukuk devletidir. AK Parti darbeye, vesayete karşı durmaktır. Millet iradesine tam anlamıyla tabi olmaktır. Biz 81 milyonu kardeş biliriz. Bizde ayrı gayrı yok. Biz bu ülkenin bayrağı altında Kürt'üyle, Türk'üyle her bir mezhepten, meşrepten biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz.



Türkiye'nin önemli bir sorunu terör sorunudur. Şimdi piyasadaki adaylar hiç terör konusuna giriyorlar mı? Giremezler. Sen cumhurbaşkanı adayı olacaksın, koşa koşa Edirne'ye gideceksin, Edirne'de hapiste terörü destekleyen birine ziyarette bulunacaksın. Ondan sonra da diyeceksin ki 'ben hepinizin cumhurbaşkanıyım'. Peki o şehitler, o 53 kişi, Kobani olaylarında 15 yaşındaki Yasin Börü'nün hesabını kim verecek? Birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize göz dikenin karşında Bayraklı'yı, İzmir'i bulursun. Ülkemizi bölmek isteyenlere geçit vermeyecek. İzmir ince eler, sık dokur, İnce'yi eler, Erdoğan'ı seçer. Bizi bölemeyecekler. Kardeşliğimizi yok edemeyecekler."

"Biz birlikte Türkiye'yiz"

Başbakan Yıldırım Kandil'den, Pensilvanya'dan emir alarak bu ülkeye kastedenler karşında İzmir'in, Türkiye'nin tek yürek, tek bilek olacağını ifade ederek, "Bu ezan, bu bayrak, bu devlet, bu vatan hepimizin. Biz birlikte Türkiye'yiz. Birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmak için hazır mıyız? Aydınlık yarınlarımız için hazır mıyız? Sandıkları tıka basa dolduracak mıyız? Geleceğimize, yavrularımızın aydınlık yarınlarına sahip çıkacak mıyız? Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için 'evet' mi? O halde de diyoruz, durmak yok... Cumhur İttifakı'nı, kadrolarını Meclise taşıyacak mıyız? Milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçiyor muyuz?



Muhalefet adayları ne diyor, 'AK Parti ne yaptıysa hepsini bozacağız, yıkacağız.' Bunlar yıkım ekibi, yıkım... Demek ki sandıkta iki ekip var, yapım ekibi ve yıkım ekibi. 24 Haziran'da yıkım ekibine hak ettiği dersi verecek miyiz?"