Başbakan Yıldırım: Bunlara kalsa 16 yıldır yapılan dev eserleri balyozla yok edecekler

ISPARTA(AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Hükümet Meydanı'nda düzenlenen partisinin Isparta mitinginde yaptığı konuşmasına, "Isparta'nın evladı ve büyük devlet adamı" olarak nitelendirdiği 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i rahmet ve şükranla anarak başladı.

Başbakan Yıldırım, ülkeyi kimin yöneteceğine 24 Haziran seçimlerinde ilk defa sandıkta karar vereceklerini, vesayetçilere, kumpasçılara işi bırakmayacaklarını söyledi.

Seçimlerde Türkiye'yi 2023'e götürecek kadroların seçileceğine işaret eden Yıldırım, bu kadroların Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine Türkiye'yi taşıyacağını, başlarında da Erdoğan'ın olacağını vurguladı.

Alandakilere, "Seçimlerde vereceğiniz kararla zaman zaman demokrasimize yapılan müdahaleleri, darbeleri artık bir daha görmemek üzere tarihin çöplüğüne atmaya hazır mısın Isparta? Türkiye üzerinde oynanan oyunları, kirli tezgahları boşa çıkarmaya var mısın Isparta? Hainlere şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını soracak mısın Isparta. Erdem irade ve cesaretle bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye sahip çıkacak mısın Isparta?" sorusunu yönelten Yıldırım, meydandakilerden "evet" cevabı alması üzerine, "İşte Isparta, işte meydan. Vakit Isparta Vakti. Vakit AK Parti vakti. Vakit Türkiye vakti." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, AK Parti'nin açıkladığı seçim beyannamesi ile bir kez daha milletin partisi olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz"

AK Parti'nin "İnsanı yücelt ki devlet yücelsin." diyen ecdadın yolunda olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer adaylar ne vadediyor? Adayların vaatlerine bakıyoruz. 'Savaştan kaçarak canını kurtaran sığınmacıları ülkelerine geri göndereceğiz.' diyorlar. Bizim ecdadımızda, geleneğimizde zordakilere, dardakilere yardım etmek, kucak açmak vardır, merhamet vardır. Bizim geleneğimiz budur. Bazıları çıkıp ölümden hayatını kurtarmak isteyenlere bile tahammül edemiyorlar. Nasıl ülke yöneteceksiniz? İnsanı yüceltmiyor ve yaşatmıyorsanız nasıl bu ülkeye hizmet edeceksiniz diye benim Ispartalı kardeşim bunun hesabını soracak. Terör örgütünün kol gezdiği çatışma bölgelerine kadınları, çocukları yollayacaklarmış. İnsanlık öldü mü be kardeşim? Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor. Başka ne diyorlar. Kanal İstanbul'u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar bu memleket için hangi hayırlı işe 'evet' dediniz. Bir de çıkmışlar 'Yerli otomobil yapmak ilkelliktir.' diyorlar. İlkel olan sizsiniz. Yerli ve milli değerleri geliştirmek de AK Parti'nin işidir. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' . Gördüğünüz gibi işleri güçleri ya yıkmak ya da bol keseden atmak. Bırakın konuşsunlar. Zaten laf üstüne laf koymaktan başka bir marifetleri yok. Bunlara kalsa 16 yıldır yapılan dev eserleri, tünelleri yolları ve hastaneleri balyozla yok edecekler. Bunların derdi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan. 'Onlar olmasın da kim olursa olsun'. Hadi oradan. Isparta inadına Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti diyor."

Yıldırım, muhalefetin 12 seçimde de başaramadığını, 13. seçimde de başaramayacağını, milletin gerekli ayarı vereceğini, bazılarını siyasetten emekli edeceğini ifade etti.

"Türkiye AK Parti iktidarı ile tam 3,5 kat büyüdü"

Milletin kiminle ittifak yapacağını çok iyi bildiğini işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye, AK Parti iktidarı ile tam 3,5 kat büyüdü. Dünyada, Türkiye'nin itibarı yükseldi, toplumun bütün kesimleri kalkınma ve refahtan pay aldı. Her ilimize üniversite götürdü, terör hareketlerine, PKK, FETÖ ve DEAŞ'a en ağır darbeyi iktidarımız döneminde vurduk. Sağlıkta, büyük devrimler gerçekleştirdik. Enerjide savunma sanayiinde yerli ve milli atılımlar yaptık. Vatandaşımızın derdiyle dertlendik, çiftçimizin, memurumuzun, gençlerimizin, kadınlarımızın yanında olduk. Şimdi büyümeye, üretmeye, istikrara devam ediyoruz. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 12 milyon emeklimizin tamamına bin lira bayram ikramiyesi haziranın ilk haftası verilecek. Bizi operasyonlarla çöktürmeye çalışanlara inat Türkiye'yi daha da büyüteceğiz, bölgemizde söz sahibi olan güçlü bir ülke haline getireceğiz. Ülkemizin, milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. İşte bunun için Isparta, istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyoruz. İşte bunun için Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti diyoruz."

Muhabir: Mümin Altaş