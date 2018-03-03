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Başbakan Yıldırım: Bir terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadele devam edecek

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "O topraklarda bir terörist dahi kalmayıncaya kadar bu şanlı mücadele devam edecek." dedi.

03 Mart 2018 Cumartesi 21:56
Başbakan Yıldırım: Bir terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadele devam edecek
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KÜTAHYA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Afrin'de teröre karşı mücadele eden Mehmetçiğe Allah'tan muzaffer olmalarını dileyen Yıldırım, "81 milyon vatandaşımız, bir millet onların arkasındadır. Hayme Ana'nın torunları dualarıyla yanındadır. Kütahyalı hanım kardeşlerim, Kilisli, Antepli, Karadenizli, Egeli, Güneydoğulu hanım kardeşlerim Mehmetçiğimizin arkasındadır. Orada o topraklarda bir terörist dahi kalmayıncaya kadar bu şanlı mücadele devam edecek." şeklinde konuştu.

"Tarih boyunca nice tuzaklar, nice desiseler görmüş, hepsinin de üstesinden gelmiş asil bir milletin evlatlarıyız." diyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Bugün bizi 3-5 terör örgütüyle tehdit edeceklerini, kendi geleceklerini düşünenler varsa çok yanılırlar. Darbe girişimleri, ekonomik krizleri, eli kanlı terörist gruplar geçmişte işinize yaramış olabilir. Ama bugün, bu hesap çarşıya uymaz, bu hesap Kütahya'ya hiç uymaz. Bugün artık ekonomimiz Allah'a şükür güçlü, dimdik ayaktayız. Harcadığımız mesai, döktüğümüz akıl teri, alın teri üretim olarak, istihdam, olarak, ihracat olarak geri dönüyor. Türkiye, 2017 üçüncü çeyreğinde yüzde 11 üzerinde büyüme gösterdi ve dünyada bir numara oldu. Türkiye'ye de birincilik yakışır. Sanayi üretimimiz günden güne artıyor."

"Memleketin işlerinden bihaber, yollarda yürüyorlar"

Yıldırım, kız çocukların okullaşma oranını yüzde 42'den 82'ye, üniversitede eğitim alan kız çocuklarının oranını da yüzde 12'den yüzde 44'e çıkarttıklarını aktardı.

Salondakilere "Bunu görmeyen birileri var mı?" diye soran Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Elbette var. Başta anamuhalefet partisi, onun başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. 20 Şubat'ta grup toplantısında diyor ki 'Biz iktidara gelirsek kız çocuklarını okula gönderen ailelere destek vereceğiz.' Uyan da balığa gidelim. 15 yıldır AK Parti bu desteği veriyor zaten. Söyleyeceksen yeni bir şey söyle, yapılanı söyleme. Memleketin işlerinden bihaber, yollarda yürüyorlar. Biraz da millete ne iş yapıyoruz, ne hizmet ediyoruz, hangi destekleri yapıyoruz, hangi projeler yapılıyor buna kafa yorun."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk bayrağı çağrısını hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Sen bayrağını cebine koyup Hakkari'ye girerken biz bayrağımız göğsümüzde, kalbimizde ve ofisimizde, Türkiye'nin her yerinde bayrağımızı dalgalandırıyorduk. Tabii ki güzel bir şey. Bu noktaya gelmiş olması da Türkiye adına büyük bir kazanımdır. Bayrağımız bizim canımız, rengi bizim kanımız, hilali bağımsızlığımızın sembolü, yıldızları her bir şehidimizin nişanesidir."

"Çamur siyaseti yapanlar, siyaset sahnesinden silinecek"

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Çamur siyaseti de tembellik siyaseti de AK Parti'yle son buldu. Artık yan gelip yatarak her seçimden yenilgiyle çıktığı halde zafer nidaları atarak muhalefet yapanların miadı doldu. İnşallah cumhurbaşkanlığı sistemiyle milletin halini, memleketin geldiği yeri bilmeden boş boş konuşanlar, atanlar tutanlar tarihe teslim olacak. Çamur siyaseti yapanlar, siyaset sahnesinden silinecek.

Dün halk oylamasında 'Hayır'da bir olalım' diyenler, bugün milli duruş, yerli duruş sergileyenlere ateş püskürüyor. Biz onların derdini biliyoruz. Onlar geleceklerini gördüler, kaybedeceklerini şimdiden anladılar, onun telaşını yaşıyorlar. Kongrelerimizin şu heyecanı, salondaki şu coşku onların uykularını kaçırıyor. Anladılar ki 2019 yenilgisi daha şimdiden kapılarını çalıyor. Hizmette kusur etmediğimiz için bu konuda söz bulamayanlar 'Cumhur İttifakı'na sataşıyorlar. Bu aciz siyaset karşısında söylenecek tek bir şey var, biz onları kendi haline bırakıp işimize bakalım."

Salondakilere 2019'a hazır olup olmadıklarını soran Yıldırım, "Coşkun, heyecanın, hizmet aşkın, dava arkadaşlığın için sağ ol, var ol Kütahya. Yolunuz bahtınız açık olsun. Kongremiz hayırlara vesile olsun." dedi.

Muhabir: Ali Kemal Akan, Burcu Çalık,Yıldız Nevin Gündoğmuş,Ali Kemal Akan

Anahtar Kelimeler:
BaşbakanBinali YıldırımPolitika
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