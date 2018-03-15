Başbakan Yıldırım Azerbaycan'dan ayrıldı

BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'daki temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 20.35'te Ankara'ya hareket etti.

Yıldırım'ı, Haydar Aliyev Havalimanı'ndan, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahmud Memmedguliyev ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral uğurladı.

Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar da Ankara'ya gitti.