Başbakan Yıldırım: Afrin'i asıl sahiplerine teslim edeceğiz

MUĞLA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Muğla Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Konuşmasına tüm Muğlalıları selamlayarak başlayan Yıldırım, Muğla'nın ilçelerinin dünya çapında bir marka, Ege insanının da gönül ve sevgi insanı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini dile getiren Yıldırım, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Yıldırım, AK Parti kongrelerinin bir başka olduğunu vurgulayarak, "Biz her kongremizden daha güçlü çıkarız, saflarımızı daha da sıkılaştırırız. Millet sevdalısı kadroların yarışı millete hizmet yarışıdır. Gayretinizi, fedakarlığınızı tebrik ediyorum. Sizlerle bu salonda, salonun dışında bu coşkuyu yaşamak bizlere güç veriyor, heyecan veriyor." diye konuştu.

"Afrin... analar ne aslanlar doğurmuş, maşallah." ifadesini kullanan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrin'de kahraman Mehmetlerimiz destan yazıyor, ay yıldızlı bayrağı en yüksek tepelerde dalgalandırıyor. İki gün önce kalleşçe şehit ettikleri kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı, Racu'yu ele geçirdiler, emin adımlarla Afrin'e doğru kahramanlarımız ilerliyor, Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu yiğitçe mücadelede Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, kadın subaylarımız da görev alıyorlar. Racu'da temizliği tamamladıktan sonra emin adımlarla ilerliyorlar. Şehitlerimiz bizim yüreğimizde, onlar ölmedi, onlar 81 milyonun gönlünde yaşıyor. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Gazilerimize acil şifalar diliyor, hayırlı, güzel ömürler diliyorum."

"Alçaklara hak ettikleri dersi vermeye var mıyız?"

Vatanın şehitlerin emaneti olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya hazır mı Muğla?" sorusunu yönelten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Alçaklara hak ettikleri dersi vermeye var mıyız? O halde birbirimizi daha çok seveceğiz. Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize sahip çıkacağız. 81 milyonu kardeş bileceğiz, hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, dışlamayacağız. Her bir vatandaşımızın, kardeşimizin hukukuna sahip çıkacağız. Ay yıldızlı bayrağımızı daha da yükseklere çıkaracağız. Daha çok çalışacağız, ülkemizi daha da büyüteceğiz, şehitlere olan borcumuzu ancak böyle ödeyebiliriz. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Ülkemize yönelen tehdit nereden gelirse gelsin orası bizim için hedeftir. Bizim terörle mücadele en meşru hakkımızdır."

Başbakan Yıldırım, bölgede barış, kardeşlik, huzur ve güven ortamının tesisini istediklerinin ve bunun için mücadele verdiklerinin altını çizerek, "Biz Suriyeli, Iraklı kardeşlerimizin acısını dindirmek için oradayız. Fırat Kalkanı Harekatı'yla oluşturduğumuz güvenli bölgeler gibi Afrin'de de teröristleri temizleyip Afrin'i asıl sahiplerine, Araplara, Kürtlere, Türkmenlere, zulüm gören kardeşlerimize teslim edeceğiz. Mazlumların yaralarını saracağız, orada yaşayan kardeşlerimizi zulümden kurtarıyoruz. Görüyorsunuz işte kurtarılan köylerde o insanların sevincini, duasını, Mehmetçiğe teşekkürlerini hep beraber izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Amansız mücadele veriyoruz"

Muğla'nın kadınlarının 2002'den bu yana demokrasi mücadelesinde kendileri ile birlikte olduğuna dikkati çeken Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Hukuk devletini vesayetten kurtarmak için amansız mücadele veriyoruz. 28 Şubat'ın üzerinden 21 yıl geçti, yapılan zulümleri 30 yaş ve üzerinde olanlar çok iyi hatırlayacaklar. Halka ayar vermeye kalkanlar bugün yargı önünde hesap veriyorlar. Kim yanlış yaparsa, millet üzerinde vesayet kurmaya çalışırsa, baskı kurmaya çalışırsa gün gelir hesabını verir. İşte Fetocu hainler, onlar da bugün hesap veriyorlar. Tankla, tüfekle, silahla bu milleti teslim alacağını zannettiler ama yanıldılar. Millet 7'den 70'e kadınıyla, erkeğiyle sokağa inerek, meydanlara inerek demokrasiye sahip çıktı, cumhurbaşkanına sahip çıktı, hükümetine sahip çıktı ve ülkesini canla başla savundu."

Yıldırım, 15 Temmuz gecesi meydanlara inen vatandaşların yarısının kadınlardan oluştuğunu kaydederek, "Darbeci hainlere irademizi çiğnetmediniz, ay yıldızlı bayrağımızı indirtmediniz, ezanlarımızı dindirtmediniz, Allah hepinizden razı olsun. Bu millete oyun sökmez, bu millet diz çökmez, bu millet esir alınamaz. Allah hainlere fırsat vermesin, ülkemizi, milletimizi her türlü beladan muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

"Kadına şiddeti lanetliyoruz"

8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayacaklarını anımsatan Yıldırım, "Bütün kadınların gününü tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlerin hak ve adalet duygusu sayesinde Türkiye çok şey kazandı. Kadınların aklı, vicdanı, merhameti sayesinde geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Hiçbir bölücü, ayrıştırıcı eylem Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü bozamayacak. Her türlü adaletsizliğin, hukuksuzluğun karşısında kadın erkek, genç ihtiyar birlikte duracağız. Tıpkı 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, kapatma davasında olduğu gibi." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük yürüyüşünün kadınlarla çok daha güzel bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Başta aile olmak üzere bütün manevi değerleri korumak ve ülkenin gücüne güç katmak için çalıştıklarını anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışma hayatında kadının emeğini ucuz iş gücü olarak gören anlayışı kabul etmiyoruz. Kadına karşı ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Kadına şiddeti lanetliyoruz. Kadına uzanan eller kırılsın istiyoruz. Kadınlarımıza bunu yapan insan olamaz. Bizim anlayışımızda insan, yaratılmışların en üstünüdür. Bütün siyasetimizin esası insanın huzuru, refahı ve mutluluğudur. Ecdadımızın dediği gibi 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin, insanı yaşat ki devlet yaşasın.' Devletin esası adalettir. AK Parti'nin en güçlü yanı ak kadınlardır, ak kadınların duruşudur. Bu büyük hareket başlarken kadınlarımız ön safta oldular. Partimizi sahiplendiniz, bize güç verdiniz. AK Parti hareketine gücünüzü, enerjinizi, fikirlerinizi, heyecanınızı katarak siyasetin önünü açtınız. Sizler büyük hedeflere yürüyen Türkiye'nin öncü gücüsünüz. Milletimizin karamsarlığına siz son verdiniz."

Başbakan Yıldırım, üye sayısı 10 milyonu aşan AK Parti'nin 4,5 milyon üyesinin kadınlardan oluştuğunu, bunun bir gurur tablosu olduğunu dile getirdi.

Güçlü Türkiye'de kadının anne, yol arkadaşı, dava arkadaşı, işveren, çalışan, belediye başkanı olduğunun altını çizen Yıldırım, kadının hayatın her noktasında yerini aldığını aktardı.

"Türkiye genelinde 40 belediye başkanımız kadın"

Güçlü Türkiye'de kadının elinin değdiği her yerin daha da güzel olduğunu anlatan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu salonda, Meclis'te, AK Parti teşkilatlarında olduğu gibi... AK Parti iktidarı ile kadınlarımız çok daha etkili hale geldi. Bugün Türkiye genelinde 40 belediye başkanımız kadın. Devlet dairelerinde çalışanların yüzde 40'ı kadın. Hakim ve savcıların üçte biri kadın. Araştırma görevlileri, üniversite hocalarının yarısı kadınlardan oluşuyor. Öğretmenlerimizin yüzde 65'i kadınlarımızdan oluşuyor. Geleceğimiz gençlerimizi, kadınlarımız hayata hazırlıyor. Şu anda Türkiye'de dev şirketlerin birçoğunu kadınlar yönetiyor. AK Parti iktidarında okullaşma oranı yüzde 42'den yüzde 99'a çıktı. İşte, kadının eğitimdeki önemini bu gösteriyor. Üniversiteye giden kızlarımızın oranı yüzde 12'den yüzde 44'e çıktı. Üniversiteye giden kızlarımızın sayısı erkek öğrencilerden daha fazla. İşte Türkiye'nin geldiği nokta bu.

Siyaset demek toplumsal meselelere sahip çıkmak, yanlışa yanlış doğruya doğru demek. İşte AK Parti Kadın Kollarımız yanlışa yanlış, doğruya doğru demek için bu çatı altında siyaset yapıyor. Bu yol sizin yolunuz. Çünkü siz milletin ta kendisisiniz. Çünkü siz cumhursunuz. Bu ülke, bu devlet, bu cumhuriyet sizin, bizim hepimizin. Sizler Türkiye'nin kalbi, ruhu ve vicdanısınız."

Binali Yıldırım, AK Parti demenin, hizmet, proje, yol, hastane, okul, iş, aş, kardeşlik demek olduğunu dile getirdi.

Partinin herkesin diline, dinine, mezhebine, yaşam tarzına saygı gösterdiğine dikkati çeken Yıldırım, "Türkiye'nin 81 milyon vatandaşının özlemi tektir. Bu ülkenin, vatanın, şehirlerin hasreti ayrılık siyaseti değil, birlik siyasetidir. Nifak, hizip, zümre siyaseti değildir. Kavim kabile siyaseti, sınıf, bölge siyaseti değildir. Mezhep, meşrep siyaseti değildir. Türkiye'nin özlemi birlik ve kardeşliktir. Biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz." dedi.

2019 seçimleri

Yıldırım, 2019'da iki seçim yapılacağını ve bu yılın "yeni bir milat" olacağını, mevzuattan kaynaklanan sistemin arızalarının 2017 referandumuyla ortadan kalktığını söyledi.

Siyasi yönetimin, yeni seçimlerden sonra "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"yle daha da güçlü hale getirileceğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Güçlü iktidar, güçlü Türkiye demek. Demokrasimiz, hukuk devletimiz, daha da güçlenecek, seçmenler, partiler birbirine daha da yakınlaşacak. Biz AK Parti olarak MHP ile 'Cumhur İttifakı'nı şimdiden ilan ettik, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Dedik ki, eğer mesele memleketse gerisi teferruattır.

Seçim sistemiyle ilgili düzenlemeleri Meclise verdik. Bu düzenlemelerle seçim güvenliği daha da artacak, küçük partilerin baraj derdi ortadan kalkacak, yani temsilde adalet tam anlamıyla gerçekleşecek. Siyasette hileyi, hurdayı, hülleyi ortadan kaldıracağız. Seçim sonrasında yaşanan hükümet kurma krizlerini de vesayet heveslerini de tarihe gömeceğiz. Açık, şeffaf, güvenli bir seçim gerçekleştireceğiz."

Salondakilere, "AK kadınlar, AK gençler, 2019'a hazır mısınız, yeniden destan yazmaya var mısınız?" sorusunu yönelten Yıldırım, "AK kadınlar"ın seçime damgasını vuracağına inandığını, kadınların gücünü bildiklerini ve inandıklarını ifade etti.

"Türkiye'yi üçe katladık"

Başbakan Yıldırım, partisinin 16 yıldır iktidarda olduğunu ve Türkiye'ye damgasını vurduğunu aktararak, "Bir Türkiye'yi üçe katladık. Dipten alıp zirveye çıkardık. Türkiye büyümeye devam ediyor. İstihdam artıyor, ekonomi büyüyor, ihracatımız artıyor. Bundan da bazıları rahatsız oluyor, varsın rahatsız olsunlar. Allah'a şükür, turizmde rezervasyonlar yüzde 50'yi aştı, tekrar parlak günlere dönüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini, dünyada en hızlı büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu anlatan Yıldırım, 16 yıldır Türkiye ile birlikte Muğla'nın da büyüdüğünü aktardı.

Muğla'nın AK Parti döneminde hizmetlerle buluştuğunu, Muğla'da bu yıllar içinde tarımdan turizme, altyapıdan sağlığa birçok hizmet yaptıklarına işaret eden Binali Yıldırım, "16 yılda cennet şehrimiz Muğla'ya 17 milyarlık yatırım yaptık, helali hoş olsun." ifadesini kullandı.

Yıldırım, AK Parti'nin ilk günkü heyecanla, şevkle 2023 hedefleri kapsamında Türkiye'yi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için çalıştıklarını kaydetti.

Kongreye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Hamza Dağ, Ravza Kavakcı Kan, Öznur Çalık, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, milletvekilleri ve MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz da katıldı.

"Mehmetçiğin kanı yerde kalmadı"

Kongre öncesinde de vatandaşlara hitap eden Yıldırım, Muğla'yı daha önceki ziyareti sırasında hava koşullarının elverişsiz olduğunu anımsatarak, "Sizlerle hasbihal edemedik. Bugün doya doya hasret gidereceğiz. Her şeyi konuşacağız. Heyecanımızı, aşkımızı ve geleceğe yönelik planlarımızı hep birlikte değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

"Bugün Muğla, Türkiye'nin mermer yataklarının merkezi, verimli topraklarının merkezi, ormanların yüzde 62'sini oluşturduğu, turizmin baş şehri, balıkçılığın merkezi ve sahil şeridiyle Türkiye'nin en uzun sahiline sahip çok güzel bir ili." diyen Yıldırım, "Muğla, başka bir benzeri yok bu dünyada. Böylesine güzel bir şehirden bahsediyoruz. Muğla'nın insanları, Muğla'nın güzelliklerinden daha da güzel. Huylarıyla, duruşlarıyla, hele hele 15 Temmuz'da milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı alçaklara teslim etmeyen Muğlalı kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muğla sokaklarında vatandaşların sevgi gösterilerine şahit olduklarını söyleyen Yıldırım, milletin sevgisini, desteğini görmenin en büyük armağan olduğunu dile getirdi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bulunan askerlere selam gönderen Yıldırım, "8 civanımızı şehit ettiler ama aslan Mehmetçik oraları yerle bir etti. Kanları yerde kalmadı. Raco'yu da ele geçirdiler. Afrin'e doğru emin adımlarla ilerliyorlar. Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından 5.Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nin düzenlendiği Menteşe Spor Salonu'na geçti.

Muhabir: Enes Kaplan, Yasemin Kalyoncuoğlu, Mümin Altaş, Aylin Sırıklı



