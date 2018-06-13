Başbakan Yıldırım: 25 Haziran Türkiye'nin şahlanışının ilk günü olacak

SAMSUN (AA) - Samsun Valiliğini ziyareti sonrası Kurtuluş Yolu'nda sahur programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşlara hitap etti.

Yıldırım, istiklal mücadelesinin başladığı bu kentte bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu, 16 yıldır Samsunlularla yollarının, hedeflerinin ve istikametlerinin bir olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tüm şehirlerini kalkındırmak için yola çıktıklarını, Samsun'un da bu yolda kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"16 yıl boyunca önümüzde çok engeller çıktı. Demokrasi üzerine vesayet kuranlar oldu, yargı darbesiyle, alçak FETÖ 15 Temmuz darbesiyle demokrasimize, istiklalimize kastettiler. O gece Samsun, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yakmış Samsun meydanlardaydı. Karanlıktan aydınlığa giden yolda ay yıldızlı bayrağı düşürmediniz, ezanları dindirmediniz. Sağ olun, var olun Samsunlular. Türkiye'nin 16 yıllık değişiminde sizler hep başrolde oldunuz. Şimdi sıra geldi yeni bir adıma. Samsun, ilk adıma hazır mısınız? 24 Haziran'da yeni bir destan yazacak mı Samsun? 16 Nisan'da 'evet' oylarınızla onayladığınız, kabul ettiğiniz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni 24 Haziran'da milletin adamını cumhurbaşkanı seçerek onaylayacak mısınız?

24 Haziran seçimleri Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli seçimdir. 24 Haziran, Türkiye'nin her türlü ağırlıklarından kurtulup geleceğe emin adımlarla koşacağı yeni bir dönemin başlangıcı olacak. 24 Haziran, 16 yıllık ülkemizin kazanımlarının, istikrarın kalıcı hale geleceği önemli bir gündür, önemli bir kararın adıdır. Ve 25 Haziran inşallah, Türkiye'nin şahlanışının ilk günü olacak. Bakın bunun ilk işaretleri görülmeye başlandı. Pazartesi açıklanan büyüme rakamlarına göre Türkiye yine dünyada şampiyon. Yüzde 7,4 büyüdük. Ne diyoruz? Durmak yok, yola devam. Yaparsa AK Parti yapar."

"AK Parti ne yaptıysa, 'Hepsini yıkacağız' diyorlar"

Yıldırım, diğer cumhurbaşkanı adaylarının seçim vaatlerine yönelik eleştirilerde bulundu.

Diğer adayların, AK Parti tüm hizmetleri, yatırımları yaptığı için bir şey bulamadıklarından "yıkım" odaklı vaatlerde bulunduğunu söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün piyasada adaylar dolaşıyor. Ne diyorlar? Vaatlerde bulunuyorlar ama düşünüyorlar. 'Ya acaba, ne yapsak, hangi vaatte bulunsak? Yol vaadinde bulunalım' diyorlar, bir bakıyorlar Samsun'un, Türkiye'nin yolları yapılmış. 'Bu olmadı' diyorlar. Hastane? Bu da olmadı. Bunu da AK Parti yapmış. Efendim, okul? Bunu da AK Parti yapmış. Fabrika? Bunu da yapmış. Hızlı tren? Bunu da yapmış. Şehir hastanesi? Bunu da yapmış. 'Ya biz ne yapacağız?' diyorlar. Sinirleniyorlar, AK Parti ne yaptıysa, 'Hepsini yıkacağız' diyorlar. Samsun, bu yıkım ekibine geçit verecek misiniz? 24 Haziran'da yapım ekibine, Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarına oylarımızla gerekli desteği verecek miyiz? 24 Haziran'da Samsun yeni bir rekora imza atmaya hazır mısın? Bu iş burada bitmez."

Yıldırım, bu sahur sofrasında Afrin şehidi Samsunlu Burak Akalın'ın babası Ekrem Akalın'la da bir arada olduklarını aktardı.

Burak Akalın ve diğer şehitleri rahmet ve şükranla andıklarını dile getiren Yıldırım, "Bir yandan hizmetleri yaparken bir yandan da ülkemizin bekası için başımıza bela olan terör odaklarını bir bir yok ediyoruz. Biz bunu yaparken, biz terörle, PKK ile amansız mücadele yaparken cumhurbaşkanı adaylarından birisi, adaylığı belli olur olmaz soluğu Edirne'de aldı. 'Edirne'de acaba Edirne'yi mi özledi, Selimiye'yi mi özledi, Edirneli vatandaşları mı özledi?' derken bir baktık Edirne'de teröristlerin baş destekçisini ziyarete gitmiş." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhur İttifakı'nın arkasındaki ruh Rabia'dır, Yenikapı ruhudur"

Türkiye'nin beka meselesi olduğuna ve bölgede Türkiye hakkında plan kurulduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu plan, güney sınırlarımızda bir terör devleti oluşturma planıdır. Ülkemiz hakkında şer odaklarının kurduğu bu tezgahı bozacak mıyız? O halde ne diyoruz: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Evet, şiarımız budur. Cumhur İttifakı'nın arkasındaki ruh Rabia'dır, Yenikapı ruhudur, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini kabul eden anayasa değişikliğidir. Biz bu yola Milliyetçi Hareket Partisi ile ülkücü kardeşlerimizle beraber çıktık, beraber yürümeye devam ediyoruz. Türkiye'yi şaha kaldırmaya var mısınız? Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçecek miyiz? AK Parti ile durmak yok. 24 Haziran'da Samsun yeni bir destan yazacak mısın? Sevgili kardeşlerim, iki gün sonra bayramımız var. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum."