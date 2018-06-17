Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye iyiyse bütün bir ümmet coğrafyası iyidir

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Öncelikle her şey Türkiye'de başlıyor. Türkiye iyiyse bütün bir ümmet coğrafyası iyidir" dedi.

Çavuşoğlu, Bursa İmam Hatipliler Derneğindeki (BİHMED) bayramlaşma töreninde, Türkiye'de huzursuzluk çıkarmaya çalışanlara karşı mücadelenin daima devam edeceğini söyledi.

CHP'nin seçim beyannamesinde bulunan 12+1 yıllık eğitim sistemiyle geriye dönüşü işaret ettiğini belirten Çavuşoğlu, ''Bununla bize '28 Şubat'ın eğitim sistemini çok özlüyorum.' diyor, onu anlatıyor. Yine imam hatiplilerin önü kapansın, meslek liseleri kapansın, kat sayılar söz konusu olsun. İmam hatip liseliler adeta bu milletin ikinci sınıf vatandaşı olarak horlansın, dışlansın ve kayıtsız kalınsın. Bunlar artık geçmişte kaldı. Biz ülkemizde çok şeyi değiştirdik.'' diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin geriye dönüşünün artık mümkün olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

''Daha dün 2007 yılında AK Parti iktidarını güya cumhuriyet karşıtı olarak göstererek cumhuriyet mitinglerine doluşan koca koca profesörler, cübbelerini giyerek 'ordu göreve' diye pankart açıyorlardı. Aynı anayasa maddesi gereğince Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer seçilmiş ama bakıyorsunuz AK Parti'li biri seçilmeye kalkınca bir el 'dur' diyor. Gece yarısı muhtıra veriyor, 367 gibi bir garabet karar çıkıyor. Biz bunların ruhunu biliyoruz. Allah'ın izniyle bu millet bunlara memleket teslim etmedi, etmeyecek. Zaten onun için de hep geriyi işaret ediyorlar çünkü bunlar şimdiki mevcut hükümet modelinin açıklarından yararlanarak bazen darbelerle, muhtıralarla, vesayetlerle bir şekilde iktidara ortak oluyorlardı. Oradan nemalanmaya çalışıyorlardı. Yeni dönemde Allah'ın izniyle vesayetin tüm kanallarını kesiyoruz. Koalisyonlu yıllar bitiyor, dolayısıyla Türkiye daha hızlı bir şekilde önüne bakacak.''

Daha sonra Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesinin bayramlaşma törenine katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Batı Trakya'nın kendisi için çok önemli bir yerinin olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin varlığını devam ettirdiği müddetçe Batı Trakyalıların rahat ve huzur içinde olabileceğini aktararak, ''Türkiye güçlü olduğu müddetçe Bulgaristan'daki soydaşlarımız ayaklarını yere daha sağlam basar.'' ifadesini kullandı.

Türkiye'nin eski Türkiye olmaktan çok uzak olduğunu bildiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

''Öncelikle her şey Türkiye'de başlıyor. Türkiye iyiyse bütün bir ümmet coğrafyası iyidir. Bunu son zamanlarda daha da iyi müşahede ettiğimizi söylemek zorundayım. Türkiye eski Türkiye olmaktan çok uzaklardadır. 65 yıl sonra Batı Trakya'ya bir cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan gitti. Cumhuriyet tarihi boyunca Kırcaali'ye giden ilk başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bakmayın bugün birilerinin sandığı ufukta görünce Kırcaali'yi hatırlamasına. Bunların böyle bir derdi yok. Bunun için yürek, kalp, heyecan, bu millete aşk duymak, bu ülkeyi sevmek gerekir. Tarihinden utanmak değil, milletin hafızasından tarihi silerek değil, bilakis tarihiyle barıştırarak, bütünleştirerek, kavuşturarak etrafınıza bakarsanız çok daha anlam, mana ve idrak sahibi olursunuz.''

"Bu milleti hiçbir şekilde tanımıyorlar"

Çavuşoğlu, FETÖ'cülerin TİKA'ya karşı cephe aldıklarını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

''Boşuna birilerinin özellikle de FETÖ'cülerin bugün TİKA'ya karşı cephe açmış olmasını sakın yadırgamayın. Bunların derdi Türkiye ise Türkiye'ye düşmanlıksa bunlar kendilerine TİKA marifetiyle orada alan bulamıyorlarsa tabi ki TİKA'ya düşman olacaklar ama siyaset yapma iddiasıyla karşımıza gelip de TİKA'yı kapatacağını taahhüt eden siyasetçiler de bu milleti hiçbir şekilde tanımıyorlar. Bu millete ait değiller, bu ülkeye yabancılar. Bu milleti sevmiyorlar demektir, açık ve net. Siz TİKA'nın Filistin'de Mescid-i Aksa'da Kubbetüs Sahra'nın altın kaplamalı kubbesini değiştirdiği için mi rahatsızsınız? Siz Gazze'ye yaptığımız hastanenin sonucunda bombalar altında ezilen çocukların tedavi gördüğü için mi rahatsızsınız? Siz Somali'ye yaptırılan yollardan, açılan kuyulardan mı rahatsızsınız?''

"Türkiye artık kabuğunu kırdı, eski Türkiye hayal"

Sömürgeci ülkelerin Afrika'nın madenlerini ve yer altı zenginliklerini aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

''Bütün sömürgeciler, istismarcılar, Batılı emperyalistler Afrika'ya giderek sadece madenlerini aldılar, yer altı zenginliklerine talip oldular, onları aldılar. Zaire'de doğan çocukların sağ kollarını kendilerine silah doğrultmasınlar diye kestiler ama Türkiye şefkat eliyle, güçle, ekonomik iş birliği ile oraya giderek, asla emperyalist düşünceyle gitmeden yeni bir döneme işaret fişeği çakmak için oraya gidiyor. Bugün dünyada iki medeniyet çatışıyor. Birisi öldürmeyi, kanı, göz yaşını, sömürge için hayatı ve insanı hiçe sayan bir medeniyet tasavvurudur. Gittikleri yerlere sadece kaos, kavga, gözyaşı götürüyorlar. Bir diğer medeniyet ise bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek ilkesinden hareketle yaşatmaya dönük bir medeniyet türüdür. Biz yaşatmaya dönük olan medeniyetin temsilcileriyiz, varisleriyiz ve bunu başaracağız. Türkiye artık kabuğunu kırdı, eski Türkiye hayal, yeni yüzyılın Türkiye'si biz olacağız çünkü bunu başaracak güçteyiz.''

Ziyaretleri sırasında Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de eşlik etti.

Muhabir: Miraç Kaya