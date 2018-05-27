Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan esnaf ziyareti

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ta partisinin milletvekili adayları ile esnafı ziyaret etti.

AK Parti milletvekili aday tanıtım programına katılan Bozdağ, adaylar Yusuf Başer, Sibel Yıldırım ve İskender Minar ile Lise Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

İş yeri sahipleri ve çalışanlarla sohbet eden Bozdağ, 24 Haziran seçimlerinde kendileri için destek ve dua istedi.

Ziyaretlerinden dolay iş yeri sahipleri de Bozdağ ve milletvekili adaylarına teşekkür etti.

Bozdağ ve milletvekili adaylarına ziyaretlerinde AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, Belediye Başkanı Kazım Arslan da eşlik etti.