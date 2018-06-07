Başbakan Yardımcısı Bozdağ, yeni sistemi anlattı

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, iktidara talip olanların veya talip olup da sizden iktidar yetkisini alanların milletin değerleriyle, farklılıklarıyla, görüşleriyle, inançlarıyla kavgasına son verecektir." dedi.

Bozdağ, Akdağmadeni Belediyesi Konferans Salonu'nda Memur-Sen tarafından düzenlenen "Yetkide İstikrar Akdağmadeni Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgi vererek, yeni sistemde artık yüzde 50 artı 1 barajını geçenin Türkiye'yi yönetme yetkisi alacağını söyledi.

Partilerin, yüzde 50 artı 1 oy alabilmek için programlarını değiştireceklerini ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, iktidara talip olanların veya talip olup da sizden iktidar yetkisini alanların milletin değerleriyle, farklılıklarıyla, görüşleriyle, inançlarıyla kavgasına son verecektir. Şuanda CHP'nin yüzde 25-26 civarında oyu var. Cumhurbaşkanı adaylarını seçtirmeleri için yüzde 50+1 oya ihtiyaçları var. Bu ne demektir. CHP, kendi partisine oy vermeyen diğer yüzde 75 seçmen kitlesinden yüzde 25 artı 1'inin ilave oyuna ihtiyacı var. Bir parti, yüzde 50 artı 1 oyu almak için politikasını, programlarını, tüzüğünü, söylemlerini, eylemlerini değiştirecek. Sadece CHP tabanının ayakta alkışladığı, eylem, söylem, program, politikayla yüzde 25'in üstüne bir puan dahi koyamaz. O zaman ne yapacak toplumun kendi partisine oy vermeyen veya kendi parti görülerini benimsemeyenlerin görüşlerini etkilemek, onların oylarını almak için bir açılım yapacak. Bu toplumdaki kutuplaşmayı ortadan kaldıracak. Herkesi birbirine yaklaştıracak, uçları reddedecek, merkezi güçlendirecek, sonuçta kim iktidar olursa olsun millet kazanacak, devlet kazanacak."

Milletin değerleriyle, kültürüyle, tarihiyle kavga eden, dini değerleriyle alay eden birinin bu sistemde iktidar olma imkanı bulunmadığının altını çizen Bozdağ, "Yüzde 50 art 1 böyle birisi alamaz. CHP'liler türbelere gidiyorlar, camilere gidiyorlar, bundan sonra bunu daha da çoğaltacaklar. Bu iyi bir şey, herkes gitsin, bu dinin bu manevi iklimden herkes istifade etsin. Ama bu sistem değişikliği olmamış olsa emin olun bunları bu kadar yapma ihtiyaçları duymazlardı." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, vatandaşın hepsine kucaklamayı siyasetçilere emrettiğine dikkati çeken Bekir Bozdağ, "Eğer siyaset yapacaksan, iktidar olacaksan, milletin gönlüne girmek istiyorsan, bu milletin inançlarıyla, farklılıklarıyla, dinleriyle, renkleriyle, kültürleriyle kavgalı olmayacaksın, onları kucaklayacaksın. Bu sistem kutuplaşmaları imha eden bir sistem." ifadelerini kullandı.

- "Siyasette değişim, dönüşüm için kaset operasyonuna gerek kalmayacak"

Yeni sistemde kaybedenlerin gideceğini, cumhurbaşkanı adayı olan kişinin aynı zamanda milletvekili adayı olamadığını anımsatan Bozdağ, "Cumhurbaşkanı adayı oldunuz, kazandınız, kazanamadınız milletvekili de değilsiniz, o zaman parti üzerinde gücünüz, hakimiyetiniz de eskisi gibi olmaz. O yüzden bu sistem kaybeden liderin 'Allah'a ısmarladık' deyip köşesine çekilmeye mecbur kılacak bir sistemdir. Dolayısıyla siyasette değişim, dönüşüm için kaset operasyonuna gerek kalmayacak. Siyasette değişim, dönüşüm için gayri ahlaki yöntemlere başvurmaya gerek kalmayacak. Halkın iradesiyle değişecek." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı adayı olmadığına işaret eden Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi biri meclise, biri cumhurbaşkanlığına aday. Seçimden sonra ya Kılıçdaroğlu siyasete veda edecek ya da Sayın İnce siyaseten farklı bir noktaya gidecek. Başka bunun alternatifi yok. Seçimden sonra ya o gidecek ya o gidecek. Eğer 25 puan üzerinde Sayın İnce oy alırsa Kılıçdaroğlu'nun o koltukta oturması kolay bir iş değil. Oturtmazlar orada. Ama yok CHP fazla oy alır, Sayın İnce aşağıda oy alırsa artık CHP'nin genel başkanlığı talebini unutması lazım, onun da o iddiası kendiliğinden sona erer. Seçim sonrası bir değişim olacak ama kim gidecek. Bu sistem siyasette halk iradesiyle zorunlu değişimi getirecek, değişim yeni jenerasyonu siyasete girmesine yol açacak ve Türkiye bu yeni enerjiden de çok kazanacak, çok güçlenecek."

Bozdağ, "Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan dışında lider vasfını taşıyan ikinci bir adam var mı?" sorusunu yönelterek, "Türkiye'de lider sıkıntısı var. Tayyip Bey'i Türkiye'nin yönetiminden aldığınızda Türkiye nasıl bir hal alır. Neden çünkü ciddi bir lider meselesi de vardır. Çünkü bir partiyi ele geçiren, başkalarının önüne geçmesine de izin vermiyor. Bu yeni sistem Türkiye'ye yeni liderler kazandıracaktır. Bu sistem bütün partileri en iyiyi, en güçlüyü bulup, en lider vasfı taşıyanı bulup aday yapmaya zorlayacaktır, partileri de, vatandaşları da, dolayısıyla yeni dönemde Türkiye'de sağdan olsun, soldan olsun adaylar güçlü adaylar olacaktır. Sonuçta kim olursa olsun bu nedenle de Türkiye bir kez daha kazanmış olacaktır. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkeyi bölmek isteyenlere, milleti, devleti bayrağı yok etmek isteyenlere de millet iradesiyle getirilmiş büyük bir kalkan olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü bu sistemde hiçbir bölücü iktidar olamaz. Yüzde 50 artı 1'i alamaz, millete, bayrağa, devlete, vatana, dine düşman olan hiç kimse iktidar yetkisi alamaz ancak bunlara sevdalı olanlar iktidar yetkisi alabilir. Milletin ve devletin bekası bu sistemle millet iradesine sigorta ettirilmiştir. 15 Temmuz'dan sonra bizim sistem değişikliğine gitmemizin ana nedenlerinden birisi de budur."







