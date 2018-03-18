Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Terörle mücadelede Türk ordusunu örnek almalılar

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasına ilişkin, "Sivillere zarar vermeden, bir sivilin burnu kanamadan, mabetler, okullar, hastaneler ve yerleşim yerleri yakılıp yıkılmadan terör örgütleriyle mücadele etmek ve bir yerleşim yerini teröristlerden temizlemek isteyen ordular Türk ordusunu, ülkeler ise Türkiye'yi örnek almalıdır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla sivillere, mabet, hastane, okul ile sivillerin yaşadığı hiçbir yerleşim yerine zarar vermeden, yakıp yıkmadan ve sivilleri koruyarak bir yerin teröristlerden nasıl temizleneceğini dünyaya gösterdiğini belirtti.

Bunun saygın ve başarılı bir örnek olduğunu ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sivillere zarar vermeden, bir sivilin burnu kanamadan, mabetler, okullar, hastaneler ve yerleşim yerleri yakılıp yıkılmadan terör örgütleriyle mücadele etmek ve bir yerleşim yerini teröristlerden temizlemek isteyen ordular Türk ordusunu, ülkeler ise Türkiye'yi örnek almalıdır.

Türkiye, sivillere ve yerleşim yerlerine zarar vermeden terör örgütleriyle ve teröristlerle mücadelede dünya ülkelerine örnek bir ülkedir. Sahte haberlerle Türkiye'yi vurmak isteyenler, umarım ortaya çıkan gerçeklerin kendilerini tekzibi karşısında utanmışlardır."

Muhabir: Sefa Şahin