Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Sizi ABD'den arayan her kimse yalan söylüyor

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik iddialarına tepki göstererek, "Türkiye, FETÖ kurucusu ve yöneticisi ve 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü dahil pek çok suçun bir numaralı faili terörist başı Fetullah Gülen'i ABD’den usulüne uygun talep etmiştir." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Muharrem İnce'nin, dün bir televizyon kanalında ABD'den arandığını ve kendisine "Türkiye'nin terörist başı Gülen'in iadesi için usulünce başvuruda bulunmadığının" aktarıldığını söylediğini ancak arayanın kim olduğunu paylaşmadığını belirtti.

"Sayın İnce keşke ABD'den arayanın dediğinin doğru mu yalan mı olduğunu tespit için Adalet Bakanlığını arayıp işin aslını, doğrusunu öğrenseydi, kendisini yalancının yalancı şahidi durumuna düşürmezdi." ifadesini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Belli ki Sayın İnce, ABD'den arayana inanmış ve onun ağzıyla Türkiye'yi suçluyor. İşin aslını ve doğrusunu ben size söyleyeyim Sayın İnce. Sizi ABD’den arayan her kimse, yalan söylüyor. Siz de sorgusuz ABD’den arayan yalancıya inanıp beyanını kamuoyu ile paylaşıyorsunuz, kendinizi yalancıya gönüllü kullandırıyorsunuz, yalancıya yalancı şahitlik yapıyorsunuz. Türkiye'nin terörist başı ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bir numaralı faili Gülen’i iade talebi, ABD ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmaya uygundur. Terörist başı Gülen'in iade için geçici tutuklanması ve iade taleplerinde bir eksiklik ya da yanlışlık yoktur.

Türkiye, FETÖ kurucusu ve yöneticisi ve 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü dahil pek çok suçun bir numaralı faili terörist başı Fetullah Gülen'i ABD’den usulüne uygun talep etmiştir. Türkiye'nin talebinde, herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık yoktur. Her şey usule ve anlaşmaya uygundur."

"Alenen yalan söylüyorsunuz"

Bekir Bozdağ, Türkiye'nin talepnamesinde yer alan delillerin standardının, iki ülke arasındaki anlaşmanın aradığı delil standardını fazlasıyla karşıladığına dikkat çekerek, ABD yönetiminin, terörist başı Gülen hakkındaki Türkiye’nin iade talebini ve eki delil dosyalarını, bugüne kadar ABD adli makamlarına göndermediğini bildirdi.

Bozdağ, şu bilgileri paylaştı:

"Sayın İnce, siz alenen yalan söylüyorsunuz ve ABD'den arayan her kimse onun ağzından utanmadan ülkenize iftira ediyorsunuz. Klasör klasör gönderilen dosyalar, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Adalet Bakanlarımız, Dışişleri Bakanımızın görüşmeleri ve medyada yazılanlar, her şey ortada. Bu gerçeklere rağmen söyleneni doğruluğunu tahkik etmeden ve hatta tahkike ihtiyaç duymadan kullanmanız, kendinizi alenen kullandırmanızdır. ABD'den arayan sizi kolayca kullanırsa, Allah muhafaza Cumhurbaşkanı olduğunuzda da ABD'den arayanlar daima sizi kullanacak demektir.

Sayın İnce, unutma ki Türk halkı kendini kullandıranı da başkalarının kullandığını da yalancıyı da müfteriyi de sevmez. Böylelerine lider gözüyle de bakmaz. Hele hele başka ülkeden telefonla arayanların kullandığını kukla olarak görür. Kuklaları da Cumhurbaşkanı seçmez. Sayın İnce, sizi ABD'den arayan ABD'li mi Türk mü? Eğer arayan ABD’li ise CIA’den mı yoksa FBI’dan mı veya Adalet Bakanlığından mı veyahut da başka bir ABD’li mi? Sizi arayan Türk ise FETÖ üyesi mi veya FETÖ beslemesi mi ya da başkaca bir Türkiye düşmanı mı? Sahi kim? Sayın İnce, sizi ABD'den arayanı neden açıklamadınız? Adının bilinmesinden bir çekinceniz mi var? Adının bilinmesinden yana bir endişeniz yoksa, bundan sonra açıklamayı düşünüyor musunuz? Yoksa adının bilinmesi size zarar mı verir? Sahi ABD’den arayanın adını neden gizliyorsunuz?"

"Milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyen birini görmek isteyen, Muharrem İnce’nin yüzüne bakmalıdır." açıklamasını yapan Bozdağ, "Çünkü milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Pes artık, pes. Bu kadarı da olmaz. FETÖ kurucusu ve yöneticisi, 15 Temmuz darbe teşebbüsü dahil pek çok suçun birinci derecede faili terörist başı Gülen ve onun bilumum teröristlerini dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, hangi deliğe girerlerse girsinler, bulacağız, getireceğiz, yargıya teslim edeceğiz. Kaçış yok." ifadelerini kullandı.