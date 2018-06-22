Başbakan Yardımcısı Bozdağ: “İnce, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu bilmiyor”

Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Bekir Boğdağ, Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde seçim bürosunun açılışına katıldı.

Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, partisinin Kozaklı ilçesinde seçim bürosunun açılışına katıldı. Kozaklı’da partililer ile bir araya gelen Bozdağ daha sonra ise burada yaptığı konuşmada CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yüklendi. Bozdağ, “Milletimiz güçlendi devletimiz güçlendi. Yetki millete geçti, 24 Haziran Pazar günü Türkiye’nin karanlık ülkeye dönmesine izin vermeyin. Hedeflerimize birlikte koşalım. Kozaklı tıpkı geçmiş seçimlerde olduğu gibi yine bizimle birlikte yürüyecektir. Cumhurbaşkanı adayları ne yapacaklarını milletimize anlattı. Sizler sandığın öğrencilerisiniz. Karneyi sizler vereceksiniz. CHP’nin adayı daha Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durumları bilmiyor. Çıkıyor ben Cumhurbaşkanı olursam sağlık karnesi ile değil nüfus cüzdanı ile tedavi olunacak diyor. İlköğretimi, ortaöğretimi bedava yapacağım diyor. CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin ne yazık ki Türkiye’den haberi yok” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2018, 20:03