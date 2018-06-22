Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Anadolu Ajansı'na iftira ediyorlar ve onlar yargıda bu iftiralarının hesabını Anadolu Ajansı'na vereceklerdir."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ:
banner230
YORUM EKLE
Gönder