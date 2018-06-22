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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Anadolu Ajansı'na iftira ediyorlar ve onlar yargıda bu iftiralarının hesabını Anadolu Ajansı'na vereceklerdir."
Politika
22 Haziran 2018 Cuma 10:34
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