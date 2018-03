Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (2)

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bizim dinimiz, kültürümüz, medeniyetimiz ve milletimizin sahip olduğu ruh, kadına her zaman değerlerin en üstününü vermiş ve ona saygıda kusur hiçbir zaman etmemiştir. Maalesef geleneklerine saldırmak, kültüre saldırmak, sahip olduğumuz medeniyete saldırmak, dinimize saldırmak için kadını bahane eden pek çok çevreleri de görüyor ve onları da yakından takip ediyoruz." dedi.

Bozdağ, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Genel Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hep beraber kutlandığını, kurulduğu günden beri kadınlara siyasette en büyük alanı açan, en büyük rolü veren kadronun AK Parti olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin dört bir yanında siyasette kadın hareketinin güçlü bir şekilde yer almasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağladığını belirten Bozdağ, şunları söyledi:

"AK Parti'nin kadınlara açtığı alanı diğer partilerin fark etmesi ile diğer partilerde de bu alanın genişlemesi olmuştur. Öncülüğünü AK Parti her alanda devam ettirmiştir. İnşallah bundan sonra da devam ettireceğiz. Kadınlarımızın önündeki her türü engeli kaldırmak, onları ötekileştiren, ayrımcı bir dille başka alanlara iten bütün yaklaşımlara ve uygulamalara son vermek AK Parti hükümetlerinin ana görevi olmuştur. Sadece başörtüsü yasağından değil, eğitim hakkından, istihdam hakkından, siyasete katılım hakkından, eşit her alanda var olabilme ve yol alabilme hakkına kadar büyük reformların altına birlikte imza attık. Bugün kadın üzerinden AK Parti'ye saldıranlar, AK Parti'nin iktidar olmadığı dönemlerde, kadınlara yaptıkları, yaptırdıkları, yapanları ve yaptıranları alkışladıkları o zulüm dönemlerini çabuk unutmuşa benziyorlar. Bir daha gelmesin o zulüm günleri. O ayrımcılık, haksızlık günleri Türkiye'ye bir daha gelmesin, inşallah bir daha da geri gelmeyecektir."

Bozdağ, gelecek yıllarda Türk kadınını Türk toplumu ve dünya içerisinde daha etkin hale getirmek için yapabilecekleri üzerine düşündüklerini söyleyerek, "İnşallah beraber ülkemize hizmet ettiğimiz gibi beraber kadınlarımıza da hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Kadın insanlığın anasıdır"

Kadınların insanlığın anası olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Bütün insanların öğretmenidir kadın. Kadın insanlığın mimarıdır. Bizim dinimiz, kültürümüz, medeniyetimiz ve milletimizin sahip olduğu ruh, kadına her zaman değerlerin en üstününü vermiş ve ona saygıda kusur hiçbir zaman etmemiştir. Maalesef geleneklerine saldırmak, kültüre saldırmak, sahip olduğumuz medeniyete saldırmak, dinimize saldırmak için kadını bahane eden pek çok çevreleri de görüyor ve onları da yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, İslamiyet'te, Kur'an'da, Peygamber'in sünnetinde, Türk milletinin kültüründe, medeniyetinde, geleneğinde kadına şiddetin bulunmadığını aktararak, şöyle dedi:

"Kadına saygısızlık yoktur. Kadına kötü muamele yoktur. Kadına haksızlık yoktur. Peki yoktur da yapan yok mu? Yapan var ama yapanların dayanağı hiçbir zaman dinimiz, kültürümüz, medeniyetimiz, geleneklerimiz değildir, cehalettir cehalet. Kendi eksikliklerini, yanlışlarını, cehaletlerini, saygısızlıklarını, ahlaksızlıklarını hiç kimsenin dinimize, kültürümüze, medeniyetimize ciro etme hakkı yoktur, olamaz. Kur'an-ın en büyük müfessiri kimdir? Allah'ın resulüdür. Kur'ana ilk muhattap olan, onu insanlara ilk tebliğ eden, yaşantısıyla Kur'an'ı en doğru şekliyle tescil eden Allah'ın resulüdür. Peygamber Efendimizin hayatında, herhangi bir eşine tek bir fiske vurduğuna dair tarihte bir rivayet var mı? Yoktur. Allah peygamberimizi bize örnek gösteriyor. Öyle ise örneğimiz ve önderimiz oysa bizim gideceğimiz yol onun yoludur. Bizim yapacağımız şey onun yaptığıdır. Onun için kimse kendi değerlendirmelerini, kendi yorumlarını dinimize, kültürümüze, medeniyetimize mal ederek oradan bizim bütün kutsallarımıza saldırma hakkına sahip değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde yaşanan tartışmalar nedeniyle rahatsız olduğunu dile getiren Bozdağ, "Bunun karşısında dinimize, kültürümüze, medeniyetimize, kadınlarımıza ve kadınlarımızın hukukuna sahip çıkmıştır. Bunun üzerine de Sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı bazı kavramlar üzerinden saldırıya geçen bir kısım çevreleri çok yakından görüyoruz. FETÖ'cüleri bir yandan, PKK'cıları bir yandan, esasında din düşmanlığı yapan çevreleri bir yandan sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini çarpıtma ve oradan Cumhurbaşkanımıza, AK kadroya ve dinimize zarar verme gayreti içerisinde olanlar var. Onlara buradan şunu söylüyorum, AK Parti'nin lideri ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imanını, Kur'ana ve sünnete bağlılığını, Allah'a ve resulüne sevdasını ve sadakatini kimse tartışamaz." sözlerine yer verdi.

