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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (2)

- "Cumhurbaşkanımızı halk çok iyi tanıyor. Onun nasıl büyük bir imana, nasıl Kur'an ve sünnete bağlı olduğuna, nasıl Allah ve Resulüne sevdalı mümin olduğuna 80 milyon değil, milyarlarca insan beraber şahit olmuştur" - "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarının her biri, dini hayatın rahatlaması ve insanların inandıkları gibi yaşaması, dinini dilediği gibi öğrenmesi konusunda AK Parti hükümetleri döneminde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan imkanlara hiçbir dönemde sahip olmadı"

10 Mart 2018 Cumartesi 14:49
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: (2)
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YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızı halk çok iyi tanıyor. Onun nasıl büyük bir imana, nasıl Kur'an ve sünnete bağlı olduğuna, nasıl Allah ve resulüne sevdalı mümin olduğuna 80 milyon değil, milyarlarca insan beraber şahit olmuştur." dedi.

Bozdağ, yeni valilik binasında düzenlenen "Yozgat İl Özel İdaresi 2002-2017 Bilgilendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları olmuştu ancak bu farklı çevreler tarafından çarptırıldı. Sizin değerlendirmeleriniz ne olur?" şeklindeki sorusu üzerine Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imanını, Kur'an'a ve sünnete bağlılığını, Allah ve Resulüne olan sevgi ve sadakatini kimsenin tartışmasının haddi olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklı erdiği günden beri, Allah ve resulünün yolunda sadece sözleri ile değil eylemleri ile mücadele ettiğini ve bunun için bedel ödediğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bugün baktığımız zaman pek çok çevre, FETÖ'cüsünden PKK'cısına başkaca terör örgütlerine Sayın Cumhurbaşkanımıza düşmanlığı en büyük meziyet zanneden zavallılarına varıncaya kadar hep beraber hücum ediyorlar. Onlar dönüp kendilerine baksınlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın imanı, ihlası, ameli, samimiyeti ortadadır. Buna laf söyleyen, çamur atan zavallılar, bu gerçeği değiştiremezler ve Sayın Cumhurbaşkanımızı buradan yıpratamazlar. Bunlar sadece kendi ahlaksızlıklarını, kendi seviyesizliklerini, kendi zavallılıklarını ortaya koymuş olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarının her biri, dini hayatın rahatlaması ve insanların inandıkları gibi yaşaması, dinini dilediği gibi öğrenmesi konusunda AK Parti hükümetleri döneminde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan imkanlara hiçbir dönemde sahip olmadı."

Bozdağ, imam hatip liselerinin önündeki engelleri kaldıran kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Katsayı engelini kaldıran Cumhurbaşkanımızdır. Kesintisiz eğitimi kaldıran onun liderliğindeki AK Parti hükümetleridir. Orta öğretimde, yüksek öğretimde dininin gereği başını örtüyor diye okutulmak istenmeyen, önüne polislerden bariyer dikilen kızlarımızın önünü açan ve onların okumasına imkan sağlayan lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Kamuda başı örtülü bir tane insan bulamazdınız. Başını örteni ihraç ediyorlardı. Şimdi bakın subayından hakimine varıncaya kadar kamuda ne kadar çalışan varsa bunlardan dileyen kadınlarımız başını örttüğü takdirde herhangi bir takibata uğramıyorlar. Başı örtülü çalışabiliyorlar. İnancının gereğini ortaya koyarak, çalışma hayatında da saygın bir şekilde yer alabiliyorlar. Bunun önünü de Sayın Cumhurbaşkanımız açmıştır. Kur'an kurslarının, imam hatiplerin önünü Cumhurbaşkanımız açmıştır. Türkiye'de bugün 100'ün üzerinde ilahiyat fakültesi varsa bunların adımını da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetleri sağlamıştır. O nedenle bu alanda konuşanlar ve çamur atanlar sadece kendi çamurluklarını ifade etmiş olurlar. Cumhurbaşkanımıza, onun davasına asla zarar veremezler. Çünkü Cumhurbaşkanımızı halk çok iyi tanıyor. Onun nasıl büyük bir imana, nasıl Kur'an ve sünnete bağlı olduğuna, nasıl Allah ve Resulüne sevdalı mümin olduğuna 80 milyon değil, milyarlarca insan beraber şahit olmuştur."

(Bitti)

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir BozdağCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanGüncelleşmeİslamYozgat
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