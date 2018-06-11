Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: (2)

KIRIKKALE (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bilesiniz ki 24'ünde bayram yaşamak isteyen başkaları da var. Cumhurbaşkanımızın ezkaza bir tökezlemesi bilesiniz ki Telaviv'de bayram yaptıracaktır. Emin olun Berlin'de, Paris'te ve Washington'da CHP'lilerden ve diğer bizim karşımızdaki ittifak kuranlardan on kat daha fazla sevineceklerine, bayram yapacaklarına hiç şüpheniz olmasın. Çünkü Cumhurbaşkanımızı istemiyorlar, Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar." dedi.

Bozdağ, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığında partililer ile bir araya gelen Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, Türk milleti olarak ayın 24'ünde büyük bir bayramı hep birlikte yaşayacaklarını söyledi.

Haziran ayının 14'ünde Ramazan Bayramı 24'ünde de inşallah demokrasi bayramını Türk Milleti olarak hep birlikte yaşayacaklarını belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ama bilesiniz ki 24'ünde bayram yaşamak isteyen başkaları da var. Cumhurbaşkanımızın ezkaza bir tökezlemesi bilesiniz ki Telaviv'de bayram yaptıracaktır. Emin olun Berlin'de, Paris'te ve Washington'da CHP'lilerden ve diğer bizim karşımızdaki ittifak kuranlardan on kat daha fazla sevineceklerine, bayram yapacaklarına hiç şüpheniz olmasın. Çünkü Cumhurbaşkanımızı istemiyorlar, Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar. 3,5 kat büyüdük istemiyorlar. Çünkü terörün belini kırıyor, milletin ve devletin hukukunu koruyor istemiyorlar. Başka ülkelerin projelerine karşı hayır diyor. Yerli ve milli duruyor. Milletin ve devletin menfaati söz konusu olduğunda bir dünyayı karşısına almaktan çekinmiyor. Adamlar diyor ki 'Bize böyle adam lazım değil'. Kim lazım? ABD'den telefonla aradığımızda kimsin, necisin, niye aradın, demeden bizim dediğimizi doğru kabul edip hemen televizyonlara bağlanıp bizim dediğimizi açıklayan Muharrem İnce gibi adamlar lazım."

AK Parti'nin seçim beyannamesini 24 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından bizzat Türkiye kamuoyuna açıkladığını vurgulayan Bozdağ, parti olarak 16 yılda yaptıklarını teminat gösterdiklerini ve gelecek 5 yılda neler yapacaklarını Türk milletine anlattıklarını ifade etti.

- "Bizim yaptığımız devasa projeler ne varsa bunlar durdurmak istiyor."

"Yaptıklarımız ortada, yapacaklarımız da bunlar. Tek tek, kalem kalem saydık. Türkiye'nin devam eden büyük projeleri ve yeni projeleriyle yoluna daha güçlü bir şekilde yürüyeceğini ifade ettik." diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bir yandan bölünmüş yolların sıcak asfalta dönüşmesi Kırıkkale'nin bu yolu dahil bütün yolların önemli ana aksları başta olmak üzere kademe kademe otobana geçirilmesi, havaalanlarıyla, hızlı trenlerle illerimizin, ilçelerimizin buluşması son derece önemli devasa projelerdir. Bakın bu Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hızlı tren hattının maliyeti 9,5 milyar liradır. Allah nasip ederse Kırıkkaleliler 2019'un haziran ayında yüksek hızlı trenin test sürüşüne başladığına şahit olacaklar. 2019'un içinde de Kırıkkale'den Ankara'ya, Yozgat'a ve buradan ulaşabildiği diğer yerlere seyahat etme imkanı bulacaktır. Kırıkkale ve Yozgat bugüne kadar tarihinde bir kalemde 9,5 milyar hiçbir yatırımı almış mıdır acaba? Kırıkkale'nin hızlı treni şimdiden Kırıkkale'mize hayırlı uğurlu olsun. Üniversiteleri çoğalttık, hastaneler, adliyeler ve diğer alanlarda ciddi yatırımlar yaptık. Biz bunları anlatıyoruz ve yeni yapacaklarımızı da aziz milletimizle paylaştık. Geçmişimizi teminat gösterip, gelecek için yetki istedik. Ama bunlar ne yapıyor? Bunların millete bir vaadi yok. CHP diyor ki, 'Ben gelirsem yerli otomobil duracak. Kanal İstanbul duracak. Nükleer enerji santrallerini durduracağız'. Şimdi bilge adam diye geçinen diyor ki, "Yüksek hızlı tren göçü hızlandırıyor, doğru bir yatırım değil", öbürü ne diyor, 'Şehir hastaneleri israftır.' soruyorum şehir hastaneleri israf mı? Yüksek hızlı tren yanlış bir yatırım mı? Bizim yaptığımız devasa projeler ne varsa bunlar durdurmak istiyor."

Bozdağ, Atatürk zamanında da yerli uçak projesinin olduğunu, yine daha sonraları yerli otomobil projesin de olduğunu hatırlatarak bu iki projeyi de CHP'nin durdurduğunu savundu.

- "Sanki biz Türkiye'ye iktidar seçmeyeceğiz yıkım ekibi seçeceğiz"

Bu projelerin devam etmesi halinde bugün Türkiye'nin semalarında Türk mühendislerinin yaptığı uçakların uçuyor olacağını anlatan Bozdağ, Kırıkkale'nin sokaklarında ise yerli otomobillerin yürüyeceğini ifade etti.

AK Parti olarak her ile üniversite kurduklarını, hızlı trenler yaptıklarını vurgulayan Bozdağ, "Eskişehir'e giderken test sürüşü sırasında kaza meydana gelince kıyameti kopardılar. Biz bunların dediğine uysaydık üçüncü havaalanını yapamazdık. Biz bunların dediğine uysaydık şehir hastaneleri kurmazdık, kuramazdık ve Türkiye yerinde saymaya devam ederdi. Rahmetli Demirel, 'Ben Boğaz Köprüsünü yapacağım.' dediğinde yaptırmam diyen, Özal 'Satacağım.' dediğinde sattırmam diyen yine bunlar. Türkiye hangi büyük adımı atmak istediyse bu adımın karşısında hep durdular. Şimdi de aynı şeyi söylüyorlar. Neyi vadediyorlar, ediyorlar yıkmayı vadediyorlar. Neyi vadediyorlar, Türkiye'nin yürüyen projelerini yıkmayı vadediyorlar. Sanki biz Türkiye'ye iktidar seçmeyeceğiz, yıkım ekibi seçeceğiz, Türkiye'yi durdurma ekibi seçeceğiz. Bunların negatif gündemleriyle Türkiye'nin ileri gitmesi mümkün değildir. Milletimiz, bunların attıkları palavralar ve söylemlerine bakarak eminim ki kararın en doğrusunu verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, Türk milletinin bunların attıkları palavralara ve söylemlerine bakarak 24 Haziran'da en doğru kararı vereceğini belirtti.

Devlet yönetmenin bilgi, tecrübe, dürüstlük, milleti aldatmamayı gerektirdiğine dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ama bunlar milletin gözünün içerisine baka baka milletimizi aldatıyorlar, bazı konuları çarptırıyorlar. Bazılarında da yalan söylüyorlar, bazılarını da bilmiyorlar. Biz diyoruz ki çiftçimizin kullandığı mazotun yarısı sizden, yarısı bizden, uygulamayı başlatmışız 1 Ocak 2018'den itibaren. Bunun anlamı şu, biz çiftçimizin tükettiği mazotun yarısının bedelini mazot desteği olarak ertesi sene ödeme kararı aldık, bunu uygulamaya koyduk. Biz açıkladık. İnce çıktı 'Bunlar milleti aldatıyor.' dedi, gitti istasyona bir pompa aldı, mazotunu aldı, oradan sonra ödeme yaptı, sonra işte fiyatı bu dedi. Çarptırıyor. Biz pompada indirim yaptık demedik. Biz destek olarak tüketilen mazotun yarısını karşılayacağız dedik. Ama o gitti milleti aldatmak için bunu yaptı. Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına talip olan birisi yapılan desteğin ne anlama geldiğini bilmiyorsa, yanında bir danışmanı var, ona sorar sordurur, ona göre karar verir. Milletin gözünün içerisine baka baka hem yalan söyleyip hem de çarpıtma yaparsa öyle biri Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına layık olabilir mi? Adam şimdi çıkıyor diyor ki 'Ben gelirsem orta öğretim bedava olacak, ana okulu bedava olacak'. Orta öğretimden para alınıyor mu? Ana okuluna çocuğunuzu gönderiyorsunuz diye sizden para talep eden var mı? Biz yüksek öğrenimde harçları kaldırdık. Yüksek öğrenim de Türkiye'de artık bedava. Üstüne üstelik okuyana biz para veriyoruz. Kitaplarını masaya koyuyoruz. Orta öğretimde bursları artırdık. Ama adamın haberi yok. Türkiye'de eğitim konusunda bizim attığımız adımlardan güya öğretmen adamın haberi yok. Ve milleti aldatmak için başka bir istikametten yaklaşım yapıyor."

(Bitti)