Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: (1)

KIRIKKALE (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye geleceği, daha iyiyi, daha doğruyu ve ileriyi vadettiğini belirterek, "Türkiye'nin geleceğe yürümesi ve gelecekte güçlü olması için bir vaat ortaya koyuyoruz." dedi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığında partililer ile bir araya gelen Bozdağ, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bozdağ, bu yıl ramazan ayında manevi iklimin yanı sıra Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan 24 Haziran seçimlerinin ikliminin de yaşandığına işaret etti.

24 Haziran seçimlerinin tarihi öneme sahip bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bozdağ, "24 Haziran'da sadece milletvekillerimizi seçmeyeceğiz, aynı zamanda cumhurbaşkanımızı da seçeceğiz ama bu iki seçimin ötesinde 16 Nisan 2017'de halk oylamasıyla kabul ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de bütün kurum ve kurallarıyla birlikte yürürlüğe koyacağız." diye konuştu.

- "Milletin iradesiyle istikrarı sigortalamış olduk"

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından bugüne parlamenter sistem ile yönetildiğini dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Krizler, kaoslar, çalkantılar, vekil transferleri ve pek çok sorunu hep beraber yaşadık. Bugün 65. Hükümet iş başında, yaklaşık 16,5 aya bir hükümet düşüyor ve Türkiye bunun sıkıntılarını çok çekti, çok yaşadı. 16 Nisan 2017'de hükümet sistemi milletimizin iradesiyle değişti, bu sistemin özünde siyasi istikrar kalıcı hale geldi. Artık istikrar sandıktan doğrudan sigortalı hale geldi. Milletin iradesiyle istikrarı sigortalamış olduk. Güçlü iktidarda hakeza bu sistemin doğal sonucu olarak hayata geçmiş oldu. Bugüne kadar sadece milletvekili seçimi yapıyorduk, bize anayasamız milletvekillerimizi seçebilme hakkı veriyordu ama hükümetimizi belirleme hakkı vermiyordu. Türk halkı hükümeti seçme hakkına hiç sahip olmadı. İlk defa Türk halkı, Kırıkkaleliler hem milletvekillerini seçecekler hem de Türkiye'yi yönetecek hükümeti doğrudan seçecekler."

Yeni sistemde hükümeti de meclisi de doğrudan milletin seçeceğini aktaran Bozdağ, hükümetin güvenoyunu parlamentodan değil, milletin özgür iradesinden, sandıktan alacağını söyledi.

Bozdağ, hükümet sisteminin milleti güçlendiren, milletin iradesinin üstünde bir irade bulunmadığını çok net bir şekilde ortaya koyan bir sistem olduğunu ifade etti.

Artık iktidarın değiştirilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Bozdağ, "Parayla, tehditle, şantajla, gayri ahlaki yöntemlerle milletvekili transfer edip bir partiyi iktidardan düşürüp diğer partiyi iktidara getirme imkanı yoktur. Çünkü güven oyu parlamentodan değil halktan geliyor. Kim iktidara gelecek, kim iktidardan gidecek bunun kararını sadece Kırıkkaleliler verecektir. Bu aziz milletimizi son derece güçlendirmiştir. Demokrasimizi de gerçekten daha güçlü hale getirmiştir." diye konuştu.

- "Deve kuşu gibi kafalarını gömüyorlar"

Muhalefet partilerinin sistem değiştiği halde, sistem değişmemiş gibi politikalar üretmeye devam ettiklerini aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Yani deve kuşu gibi kafalarını kuma gömüyorlar, ama bütün vücut ortada. Ayın 24'ünde seçilecek cumhurbaşkanı Türkiye'yi parlamenter hükümet sistemi ilkelerine göre değil, cumhurbaşkanı hükümet sistemi ilkelerine göre yönetecektir. Ama bunlar hiçbir şey değişmemiş gibi devam ediyorlar. 'Biz gelince sistemi değiştireceğiz, eskiye döneceğiz, geriye gideceğiz' diyorlar. Böyle bir politikayı ortaya koyuyorlar. Bir yandan halk oylaması havası vermek istiyorlar. Kırıkkale'den sesleniyorum, diyorum ki; beyler sistem değişti, artık geriye gidişin imkanı yoktur. Türkiye'nin eski hale dönmesini, Türk halkından kimse beklememelidir. Muhalefet partileri daha doğrusu bizim karşımızdaki ittifak geriye dönüşü, eski Türkiye'yi vadediyor. Krizleri, kaosları, koalisyonları vadediyor ve Türkiye'nin gidişini, yürüyüşünü durdurmak istiyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı ise Türkiye'ye geleceği vadediyoruz, daha iyiyi, daha doğruyu, ileriyi vadediyoruz. Türkiye'nin geleceğe yürümesi ve gelecekte güçlü olması için bir vaat ortaya koyuyoruz."

Bozdağ, "Şimdi bunlar hükümet sistemini eskiye çevirebilirler mi çeviremezler. Güçleri yeter mi? Yetmez. Çünkü anayasamıza göre geriye dönüş için 401 milletvekili almaları gerekir. Kırıkkalelilere soruyorum, bu birbirine benzemezler ittifakı 401 milletvekili çıkarabilir mi? Çıkaramaz. Halk oyuna gitmesi için 360 milletvekiline ihtiyaç var. Bu birbirine benzemeyenler 360 milletvekili çıkarabilir mi? Çıkaramaz. Öyleyse eskiye dönüş diye bir şey olabilme imkan ve ihtimali yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Milleti oyalamanın, aldatmanın, kandırmanın bir manası olmadığını söyleyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ama maalesef bunlar hep milleti aldatmanın peşinde koşuyorlar, yapamayacakları şeyleri yapacakmış gibi vaatte bulunuyorlar. Ama aziz milletimiz bunları değerlendiriyor. Bunlar yeni Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre daha başarılı yönetilmesi için eğer bir projeleri varsa onu ortaya koymaları lazım. Ama onu da ortaya koymuyorlar, onlara çağrım eski Türkiye'yi vadetmekten vazgeçin, yeni Türkiye'nin daha iyi olması için projeleriniz, önerileriniz varsa lütfen onu ortaya koyun. Milleti aldatmayın, doğruları konuşun, yapacaklarınızı söyleyin."

(Sürecek)