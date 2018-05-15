Başbakan Binali Yıldırım: İsrail'i lanetliyoruz, Amerikan yönetimini kınıyoruz

TBMM (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Barışçı bir gösteri yapan mazlum ve masum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyoruz. Aynı şekilde, bölgede barış iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kınıyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, bu sabah acı bir haber aldıklarını dile getirerek başlayan Yıldırım, Malatya'nın Darende ilçesinde kaza geçiren AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan yardımcıları Siraç Bingöl ve Emrullah Ataş'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Yıldırım, hayatını kaybeden Bingöl ve Ataş'a, Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Binali Yıldırım, dün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olunduğunu belirterek, "Amerikan yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma merasimi esnasında, Gazze sınırında silahı olmayan sivil insanlar bu kararı protesto ettiler. Barışçı bir gösteri yapan mazlum ve masum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddetle lanetle kınıyoruz. Aynı şekilde bölgede barış iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kınıyoruz." diye konuştu.

Yaşanan olaylarda şu ana kadar yaklaşık 60 Filistinlinin şehit olduğuna, 3 bine yakın yaralı bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, Türkiye'nin, Filistinliler ile dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla 3 günlük yas ilan ettiğini, Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişarelerde bulunmak üzere çağrıldığını hatırlattı.

Yıldırım, ayrıca TBMM'de Filistin gündemli özel oturum gerçekleştirileceğini bildirdi.

"İnsanlığın vicdanına atılmış kurşunlar"

Türkiye Cumhuriyeti ve 81 milyon vatandaşının, Filistin'in haklı davasına bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır. İsrail'in şiddetine kol kanat geren Amerikan yönetimi bilmelidir ki zulüm nemrutları abat etmediği gibi masumlara kurşun yağdıranları da abat etmeyecektir. Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşınmasını barışa karşı sabotaj olarak görüyor ve kabul etmiyoruz. Bu karar bizim için yok hükmündedir."

Başbakan Yıldırım, 21 Aralık 2017'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun toplandığını ifade ederek, konuya ilişkin oylamada 128 ülkenin, Amerika'nın bu karardan vazgeçmesi ve büyükelçiliğin taşınmaması yönünde oy kullandığını hatırlattı.

Yıldırım, "Maalesef Amerikan yönetimi BM'nin, dünyadaki 128 ülkenin iradesini yok sayarak bu yanlış kararında ısrar etti. Sonuç; 60 insanın hayatı, binlerce insanın yaralanması. Amerikan elçiliğinin açılışı, Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır." dedi.

'İslam ülkeleri, İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmelidir'

Yıldırım, Filistin'de küresel barış adına son derece vahim bir durumun cereyan ettiğini dile getirdi.

Elçiliklerin, esasen ülkelerarası ilişkileri geliştirmek açıldığını belirten Yıldırım, "Ancak Amerikan elçiliğinin kan dökülerek açılması son derece kaygı verici bir gelişmedir. Orantısız güç kullanarak terör uygulayan İsrail'in linç ve şiddet politikasını lanetle kınıyoruz, lanetliyoruz." dedi.

Türk milletinin bütün varlığıyla Filistin davasına geçmişte sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, "Filistinli kardeşlerimizin yaralarını saracağız ve sonuna kadar yanlarında olacağız. 81 milyon vatan evladının kalbi Kudüs'tedir, Filistinli kardeşlerimizle birlikte atmaktadır." diye konuştu.

Bütün insanlığı bu vahşete karşı koymaya ve lanetlemeye, bütün inanç gruplarını, bütün siyasetçileri zulme karşı tek yürek olmaya davet eden Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"İslam ülkeleri, İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmelidir. İslam dünyası, bu katliam karşısında tek yürek, tek ses olmalıdır. Mübarek Ramazan ayının arifesinde masumların yüreğine ateş düşürdüler. Bu zalimliklere karşı İslam dünyası ve insanlık birlik ve beraberlik göstermek mecburiyetindedir. Bu zulme sessiz kalınmamalıdır. Türkiye, bu zulme sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır."

"Zulme Karşı Duruş"

Başbakan Yıldırım, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında ve Cumhurbaşkanı ile istişareler sonucu, bu gelişmeler üzerine bir dizi karar aldıklarını anımsatarak, Cuma günü itibarıyla İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak olağanüstü bir zirve çağrısı yaptıklarını söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatının İstanbul Deklarasyonu'nda, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunun bütün dünyaya ilan edildiğini aktaran Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Filistin devletini ve Doğu Kudüs'ün işgal altındaki başkenti olduğunu bütün Birleşmiş Milletler üyesi devletlere kabul edilmesi çağrısı yapılmıştır. Türkiye olarak biz bu kararın sonuna kadar arkasındayız.

Ayrıca 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılığı sağlanmış bir Filistin devletinin vücut bulması, bölgedeki barışın, istikrarın, kardeşliğin tesisi için tek ve yegane yoldur.

Cuma günü ayrıca, bu zirveden sonra Yenikapı'da 'Zulme Karşı Duruş' adı altında büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Buradan Cuma günü saat 15.00'te Yenikapı Meydanı'nda yapılacak bu büyük buluşmaya, büyük dayanışmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu bir parti programı değildir. Bu milletimizin birliğini, beraberliğini ve kardeşlerimizle dayanışmasını göstermek amacıyla bir araya gelinecek ve bir anlamda Yenikapı Ruhu'nun da tazeleneceği önemli bir toplantı olacaktır.

Hafta sonu da inşallah Diyarbakır'da olacağız ve Diyarbakır'dan, bölgeden seçim kampanyamızı başlatmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun."

'AK Parti'nin sözü senettir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletle bütünleşerek bugünlere geldiklerini ifade eden Yıldırım, istikameti değiştirmeden millet yolunda beraber yürümeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Grupta bulunan partililerin "Dik dur eğilme, bu millet seninle." sloganları üzerine Başbakan Yıldırım, "Sadece Rabbimizin önünde eğiliriz, başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz." ifadesini kullandı.

Emeklilere dini bayramlarda ikramiye verilmesine ilişkin düzenlemenin Mecliste kabul edildiğini anımsatan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"İnşallah haziran ayı içerisinde ödemeler yapılacak. Muhalefetin elemanları diyor ki 'bunlar bu ödemeleri yapmayacaklar, yapsalar bile 500-1500 arasında maaş alanlara 300, 1500-2000 arasındakilere şu kadar, daha yukarıdakilere bu kadar' diye milletin aklını bulandırmaya yönelik bir takım yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar. Buradan bir kez daha, bu tezviratları yapanlara, bu yalanları atanlara, milletin kürsüsünden şunu söylüyorum; AK Parti'nin sözü senettir. AK Parti'de söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Bunun kararı alınmıştır ve yılda iki sefer, emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan, her bir emeklimize 1000 lira bayram ikramiyesi verilecektir; nokta. Net, eline geçen para, brüt değil. Bunlar havada uçuşan vaatlerine millet dönüp bakmadığı için bu sefer yalana döndüler, yalanla dolanla milletin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Sadece emeklilerimiz değil bundan kim yararlanacak? Ayrıca şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alan er, erbaşlar, geçici köy koruculuğundan emekli olanlar, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan bütün vatandaşlarımız da bu ikramiyeden yararlanacak."

'Bu kutlu yürüyüş gücünü her daim milletten almıştır'

Yıldırım, 24 Haziran'ın tarihi bir seçim olacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimin en önemli özelliği, artık idaredeki vesayet kalıntıları tamamen ortadan kalkmış oluyor. 24 Haziran'da önümüze bir cumhurbaşkanlığı için sandık konacak bir de milletvekilleri için sandık konacak. Öyle ben vekilleri seçeyim, Ankara'ya göndereyim, orada vekiller aralarında toplansınlar hükümet kursunlar meselesi yok. Çünkü orada katakulli çok oluyor. Vatandaş bunu gördü, yıllardır tecrübe ederek gördü. Artık 'yeter' dedi, 'söz de benim karar da benim, kimi seçeceğime ben karar veririm' diyor. İnşallah yeni sistemin cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz, 24 Haziran'da. Bu ilki de Türkiye'ye yaşatacağız."

Bu seçimin başka bir özelliğinin daha olduğunu dile getiren Yıldırım, bu seçim ve bundan sonraki seçimlerde artık güçlü iktidar, sürekli istikrar dönemi başlayacağını kaydetti.

İktidar olmak isteyenlerin, milletin yüzde 50'den fazla oyunu almak zorunda olduğunun altını çizen Yıldırım, yüzde 50'den fazla oy alamayanın iktidar olamayacağını belirtti.

Yıldırım, Meclisin daha güçlü hale geleceğini vurgulayarak, "Bugünlerde bir dedikodu yayıyorlar. Milletim de bunu bilsin. 'Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçelim de gerisi önemli değil.' Gerisi çok önemli. Meclis de bu dönemde Cumhurbaşkanlığı kadar önemli hale geliyor. Çünkü Meclis güçlü olunca yürütmenin ihtiyacı olan kanunları yapacak, onun önünü açacak. Hep birlikte yasamayla yürütme Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için canla başla çalışacağız. Bu kutlu yürüyüş gücünü her daim milletten almıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye davasında görev alan yol arkadaşlarına teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Her bir arkadaşımız AK Parti siyaset felsefesine yakışan bir şekilde bugüne kadar hizmet etti, hizmet etmeye devam ediyor. Yeni bir seçim döneminde yine bütün yol arkadaşlarımızın ilk günkü heyecanla yollara düşeceğini, haklı davamızı anlatacağını biliyorum. Bütün arkadaşlarımız gitmedik şehir, kasaba, köy, mezra, çalmadık kapı bırakmayacak. Derdimizi, davamızı, hayallerimizi aziz milletimize bir kez daha anlatacağız. Bütün teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, kol kola uyum içinde seçim çalışmalarını yürüteceğiz. Daha yapacak çok işimiz var, gidecek çok yolumuz var."

Muhabir: Sinan Uslu, Alp Özden, Seval Güler, Yıldız Aktaş, Hatice Özdemir Tosun