Baloğlu, ilçe başkanlarıyla bir araya geldi

KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, partisinin ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Baloğlu, İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları ile mahalli idareler seçimlerine tek başına katılmaya karar verdiklerini söyledi.

Her ne kadar resmi bir ittifak söz konusu olmasa da MHP'nin bu süreçlerdeki duruşunun takdir edildiğini ve vatandaşların seçimlerde ittifak olmasa bile MHP'ye vereceği destekle bunu ispat edeceğini dile getiren Baloğlu, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde partimizi temsil edecek adayların tespitinde bazı konuların siz değerli basın mensuplarımız aracılığı ile vatandaşlarımızla paylaşmayı uygun gördük. İl Başkanlığımızca bazı seçim bölgelerinde il yöneticilerimiz, bazı seçim bölgelerinde ise kamuoyu araştırmaları yapan bağımsız kuruluşlar aracılığı ile anket ve saha araştırması yapılacaktır. Bu çalışmalara esas olmak üzere, partimizden Kırıkkale merkez, ilçeler ve beldelerde belediye başkan adaylığı ve il genel meclis üyeliği düşünen kişilerin 29 Ekim ve 5 Kasım tarihleri arasında il başkanlığımıza gelerek hazırlamış olduğumuz aday adaylığı müracaat formlarını doldurmaları ve 2 vesikalık fotoğraf ile il sekreterliğimize teslim etmeleri gerekmektedir. Yapılan müracaatlar üzerinden gerekli kamuoyu çalışmaları yapılarak seçim bölgelerinin hassasiyetleri de göz önünde bulundurularak adaylarımızı en hızlı veya en uygun zamanda açıklamayı arzu ediyoruz. İl Başkanlığımız ve ilçe başkanlıklarımızın yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra aday tespitinde Genel Merkez yoklaması da yapılacaktır."

Baloğlu, teşkilatların uyumlu çalışmasıyla MHP'nin gelenek ve göreneklerini benimseyen, hassasiyetlerine dikkat eden ve kendini buna hazır hisseden yol arkadaşlarıyla gerekli görüşme ve istişareleri yapacaklarını ifade etti.

MHP'nin üretken belediyecilik anlayışına uygun adaylar ile 24 Haziran seçimlerinde kazanılan ivmenin üzerine çıkıp hizmete aç olan Kırıkkale'nin makus talihini değiştireceklerini ifade eden Baloğlu, 31 Mart seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.