Bakan Yardımcısı Tüfekci, Seydişehir’de

KONYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Seydişehir'de mahalle ziyaretleri yaptı.

Tüfekci, Botandere ve Ketenli mahallelerini ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerde Seydişehir'den en büyük desteği vermenin bir vefa borcu olduğunu aktardı.

Seçimlerde herkese ciddi sorumluluk düştüğünü dile getiren Tüfekci, şunları kaydetti:

"Bu seçimlerin telafisi olmaz. Türkiye, 24 Haziran'dan itibaren yeni bir yönetim modeline geçecek. Bu anlamda tarihi bir seçim bizleri bekliyor. Kimsenin bu seçimlerde şahsiyet yapma, duygusal davranma gibi bir hakkı yok. Cumhurbaşkanımız, şer odakları ile mücadele ederken her AK Parti sevdalısı bu bilinç ve değerlere uygun olarak hareket etmek zorundadır. 16 yıllık iktidarımıza yeni hizmetler katmalıyız. Bir oy için çalmadık kapı, gitmedik köy, sıkmadık el bırakmayacağız. Bunun bilinciyle, şuuruyla gece gündüz demeyeceğiz. Bize kırılanlar varsa barışacağız, kalbimizi, yüreğimizi herkese açacağız."

Tüfekci'ye ziyaretlerine, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.