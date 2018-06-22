Bakan Yardımcısı Tüfekci, Seydişehir'de

KONYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, seçim çalışmalarını Seydişehir’de sürdürdü.

Tüfekci, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları dolayısıyla ziyaret ettiği İncesu Mahallesi'nde vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti adayları için destek istedi.

Türkiye ekonomisinde son 16 yılda yaşananlara dikkati çeken Tüfekci, şunları kaydetti:

"Gelen her seçime önemli seçim diyoruz ama bu gerçekten tarihi bir seçim çünkü yeni bir sistemle güçlü ve büyük Türkiye’nin tamamıyla inşa sürecinin olduğu bir seçim arifesindeyiz. Allah’ın izniyle artık Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’yi şahlanış dönemine götürmek istiyoruz. Biz güçlü bir devletiz. 15 Temmuz’un hemen ardından, onca yaşanmış darbe girişimine rağmen ekonomisiyle, üretimiyle normal seyrine dönmüş bir ülkenin gelişip büyümesini hep birlikte devam ettirelim. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyelim."

Tüfekci'ye ziyaretinde, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer eşlik etti.