Bakan Yardımcısı Tüfekci Seydişehir'de

KONYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi çalışmaları çerçevesinde Seydişehir’de sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Ziyaretler sonrası gazetecilere açıklama yapan Tüfekci, gece gündüz demeden milletvekili adayları ve parti teşkilatlarının tam bir seferberlik içerisinde çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçileceğini ve güçlü bir meclisin oluşacağına inandıklarını anlatan Tüfekci, şöyle konuştu:

"İlçemizdeki esnaf kuruluşlarını önemsiyoruz. Bu anlamda da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah çok güzel hizmetler olacaktır. İnşallah uygun projeleri ve çalışmaları sizler hazırlayacaksınız. Bizler de her türlü katkıyı sunacağız. Esnafımızın sorunlarını hep birlikte çözeceğiz. AK Parti’nin 16 yılda yaptıkları yeni dönemde yapacaklarının bir teminatıdır. Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Yeni dönemle birlikte büyük bir kalkınma hamlesi başlayacak. Sizlerin 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde desteklerinizi bekliyoruz."