Bakan Müezzinoğlu CHP’nin Seçim Vaatlerini Atasözleriyle Eleştirdi

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP’nin seçim vaatlerini atasözleriyle eleştirerek, “Milleti aldatmaya çıkanlar kendilerini aldatır” dedi.Bursa’nın İznik ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP’nin seçim vaatlerini değerlendirdi. CHP’nin bol keseden attığını ifade eden Bakan Müezzinoğlu, “Bakın şimdi bol keseden atıyorlar. Keşke arkasında projeleri olsa. Keşke nasıl yapacaklarını söyleyebilseler. Bizim Batı Trakya’da bir söz vardır, ‘adamakla mal tükenmez’ derler. Ada, bol keseden ada. Ya da Anadolu’da biz söz vardır, ‘kuşları avlamak için atılan yem, mertlik ve cömertlik değildir’ der. Bu millete ‘bidon kafalı, aklı ermez, göbeğini kaşıyan adam’ dediler. Zannediyorlar ki bu millet, iki lafla kandırılacak bir millet. Bugüne kadar olduğu gibi milleti aldatmaya çıkanlar kendilerini aldatır. 7 Haziran akşamı, millet ile birlikte yürüyen, milleti dert edinen, milleti yarınlara daha güçlü götüren kadrolar daha güçlü bir şekilde iktidar olacak. Milleti aldatma tezgahı peşinde koşanlar yine milletten cevap alacak” diye konuştu.Türkiye’de 36 bin yatak kapasiteli 220 hastanenin inşaatının devam ettiğini hatırlatan Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:“Ey CHP, ey MHP, ey HDP, üçünüz bir araya gelseniz bunları siz çökertirsiniz, yapamazsınız. Çünkü sizde yapma gibi bir irade yok. Bozma, çatışma, ayrıştırma gibi bir durumunuz var. Biz AK Parti olarak bugün için 36 bin yatak kapasiteli 220 hastaneyi yapıyoruz. Kamu-özel işbirliği ile de 26 bin yatak kapasiteli 17 tane büyükşehir hastanesinin de inşaatı devam ediyor. İnşallah 9 Mayıs’ta bin 300 yataklı Bursa Şehir Hastanesi’nin de temelini atacağız. Bursa’yı hem bölgenin sağlık merkezi hem de sağlık turizmi merkezi yapacağız. Şimdi CHP’li kardeşlerime soruyorum, Bursa Şehir Hastanesi’nin inşaatını durdurmak için Anayasa Mahkemesi’ne gittiniz, yürütmeyi durdurma kararı istediniz. Yasal düzenlemelerin iptal kararını istediniz. Peki, bin 300 yataklı bu şehir hastanesini Bursa’ya kazandıramazsak, Bursa nasıl gelişecek? Bu hastaneleri ilçelerde çil çil yapmazsak, vatandaşlarımız yarınlara nasıl umutla ve güvenle bakacak? Bunların tek bir görevi var. Bozmak, yıkmak, iftira atmak. Makul eleştirilerin başımızın üstünde yeri var ama makul eleştiri de yok."İzniklilerden 400 milletvekili ile yeni anayasa ve başkanlık sistemi için daha güçlü destek istediklerini ifade eden Bakan Müezzinoğlu, mevcut İznik Devlet Hastanesi ile yapımı süren yeni hastaneye giderek incelemelerde bulundu.