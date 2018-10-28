Bakan Ersoy'dan

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ve video ile kutladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dünden bugüne, bugünden yarına bir varoluş destanı. Bir milletin dirilişi, bir devletin doğuşu... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Bakan Ersoy ayrıca, Bakanlık tarafından dijitalleştirilip restore ettirilen Sinema Genel Müdürlüğü arşivindeki Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti ilanıyla ilgili görüntülerinin yer aldığı videoyu da paylaştı.

Atatürk'ün, "Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz." sözüyle başlayan videoda, Gazi Mustafa Kemal'in arkadaşlarıyla Birinci Meclis'ten çıkarak halka hitap ettiği görüntüler yer alıyor.

