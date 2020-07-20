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Bakan Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, NEVŞEHİR KALESİ VE KAYA ŞEHRİN AÇILIŞI İÇİN GELDİĞİ NEVŞEHİR’DE KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ.
Politika 20.07.2020, 19:07 20.07.2020, 21:13
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti.
Bakan Ersoy, daha sonra Nevşehir Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, Belediye Başkanı Rasim Arı’dan Nevşehir Kalesi ve çevresi ile Kaya Şehir hakkında bilgi aldı.