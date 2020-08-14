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Bakan Ersoy, Hacı Bektaş Veli Müzesi’ni ziyaret etti
HACI BEKTAŞ VELİ’NİN VEFATININ 749. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ANMA ETKİNLİKLERİNDE KONUŞAN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY HACI BEKTAŞ VELİ MÜZESİNİ ZİYARET EDEREK MÜZE HAKKINDA BİLGİLER ALDI.
Politika 14.08.2020, 23:26
Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 749. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerinde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Hacı Bektaş Veli Müzesi’ni ziyaret ederek müze hakkında bilgiler aldı.
Bakan Ersoy daha sonra ise müzeden ayrıldı.