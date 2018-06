Bakan Arslan: Son 16 yılda dış hat yolcu trafiği 233 kat artış gösterdi

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da katıldığı "Yozgat Havalimanı Temel Atma Töreni"nde konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ülkede havacılık sektöründe bu kadar önemli gelişmeler sağlanınca Yozgat'ta da haklı olarak vatandaşların havalimanı beklentisine karşılık beklediğini, Yozgatlıların birilerinin sadece laf ettiğini, birilerinin de iş ürettiğini çok iyi bildiğini söyledi.

Yozgat Havalimanı'nın temelini atarak, "vira bismillah" dediklerini kaydeden Arslan, "Sadece Yozgat'ta yapmıyoruz bu çalışmayı. Haftaya inşallah Gaziantep'te, havalimanının yeni terminalinin temelini atacağız. Yine haftaya Çukurova Havalimanı'nın üst yapı inşaatını ziyaret ederek o süreci de başlatmış olacağız. Ayın 13'ünde Sayın Başbakanımızın katılımıyla Bayburt-Gümüşhane Havalimanın da temelini atacağız. Bununla da yetinmiyoruz, Karaman Havalimanı'nın ihale süreçleri devam ediyor. Havayolu halkın yolu olacak demiştik ve hamdolsun AK Parti hükümetlerinin diğer verdikleri sözü yerine getirdiği gibi bu sözümüzü de yerine getirmiş olmanın memnuniyetiyle havayolunu halkın yolu yaptık. Şimdi de bunu yeni havayollarıyla perçinliyoruz." diye konuştu.

Yıllarca unutulan, hizmetten mahrum bırakılan bu memleketin güzel topraklarında daha yaşanılabilir ikametler oluşturabilmek için insanların bulunduğu yerde istihdam edilmesi, bulunduğu yerde yaşayabilmesi için birçok projeyi devam ettirdiklerini vurgulayan Bakan Arslan, insanların umutlarını devam ettirdiklerini, hayallerini 15 yıldır olduğu gibi hem filizlendirdiklerini hem de canlandırdıklarını kaydetti.

Yozgat'ı yüksek hızlı trenle buluşturmaya hazırlandıklarını aktaran Arslan, hedefledikleri gibi önümüzdeki sene bu zamanlarda artık test işlemini yapıp yüksek hızlı trenle Yozgatlıları buluşturacaklarını kaydetti.

Havayolu ile ilgili bugüne kadar yaptıkları çalışmalara da değinen Bakan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her yıl hem uçak sayısında hem yolcu trafiğinde çok ciddi artışlarımız var. Bunu memnuniyetle ifade etmek isterim. Son 16 yılda dış hat yolcu trafiği her yıl ortalama yüzde 8,4 artarak toplam 233 kat artış göstermiş. Yine yolcu trafiğinde her yıl ortalama yüzde 12 artış sağlandığı gibi toplam uçak trafiğinde de yüzde 9 artış sağlanmış durumda. 2003 yılında 55 milyon yolcu kapasiteli terminallerimiz varken bu rakam bugün 258 milyon. Değerli Yozgatlılar, 26 aktif havalimanını 55'e çıkardık. Bununla da yetinmiyoruz, Çukurova'da bölgesel havalimanı devam ediyor. Rize-Artvin'de denizin üzerine ikinci havalimanını devam ettiriyoruz. Tokat'a yeni havalimanı yapıyoruz. İşte burayı başlatıyoruz. Bayburt-Gümüşhane'yi başlatıyoruz. Karaman'ı başlatıyoruz, İzmir'de ikinci bir havalimanı, Alaçatı'yı başlatıyoruz. O da yetmez, Antalya'da ikinci bir havalimanı başlatıyoruz. Niye, çünkü bizim ülke olarak hedeflerimiz var. 2023, 2053 hedeflerimiz var. İşte bunlara yetişmek için durmak yok, yola devam diyoruz."

"Bu sene rekorlar senesi"

Son 16 yılda gerek öz kaynakla gerek kamu iş birliğiyle 33 havalimanının terminal bina inşaatını ve genişleme çalışmalarını yaptıklarını anımsatan Arslan, birçok havalimanında pistleri, apronları, pas sahalarını yenilediklerini, bazı havalimanlarında ikinci pistlerin yenilemelerini yaptıklarını anlattı.

Dolayısıyla bugüne kadar 77 pistte hem yenileme hem onarım çalışması yaptıklarını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"2002 yılında bu ülkeden yurt dışına 60 noktaya uçulabiliyordu. 2017 sonunda 296 noktaya uçuluyordu. Bugün itibariyle dünyada 307 noktaya uçuluyor. İnşallah Yozgat Havalimanı bittiğinde Yozgat'tan yurt dışına yapılacak seferlerle birlikte bu rakam elbette ki daha fazla artacak. 2002 yılında iç hat, dış hat yılda 35 milyon yolcuya hizmet ederken geçen sene 194 milyon yolcuya hizmet ettik. Bu sene rekorlar senesi. Yılın ilk 4 ayında yolculuk sayılarında tam yüzde 20 artış oldu. İnşallah dünyanın 10-15 yılda yakaladığı artışları biz bir yılda yakalıyoruz. Hedefimiz bu sene sonunda inşallah en az 225 milyon yolcuya hizmet etmek. Allah'ın izniyle bunu da başaracağız. Çünkü bu irade bizde, AK Parti hükümetinde, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da var. Geçen sene yolcu trafiği sıralamasında da iki basamak yükselerek dünyada 9. sıraya geldik. Avrupa'da bir basamak yükselerek 4. sıraya geldik. İşte sürekli yükselen, sürekli gelişen havacılık sektörümüz inşallah bundan sonra Yozgat Havalimanı'yla da daha büyüyecek, daha gelişecek. Bu havalimanı hem yurt içinde hem yurt dışında uçuşlara hizmet edebilecek büyüklükte yapılıyor. Yozgat Havalimanı projesi tam 250 milyon Türk Lirası. İnşallah estetik ve özgün mimarisiyle Yozgat'a yakışan bir havalimanı terminalini sizlere kazandırmış olacağız. Böylece Yozgat'ın değerlerini dünya ile buluşturacağız, dünyayı da Yozgat'ın değerleriyle buluşturacağız."

Yozgatın son 16 yılda sürekli geliştiğini ve değiştiğini belirten Bakan Arslan, yaptıkları hizmetleri ve projeleri anlattı.

Arslan, Ankara'da yüksek hızlı tren garı yaptıklarını, çok nadide, konforlu hizmet veren bir tren garı olduğunu, onu yapınca bir kıyamet koptuğunu aktararak, "Efendim, bunlar tarihi Ankara Garı'nı birilerine verecekler, birilerine peşkeş çekecekler, Ankara Garı elimizden gidiyor." diye laf ettiklerini söyledi.

Arslan, şöyle konuştu:

"Ey laf edenler, Ankara Tren Garı sizin için önemli olabilir ama şüpheniz olmasın biçim için daha önemli. Biz elbette ki geçmişimize sahip çıkıyoruz. Elbette ki geçmişimizle gurur duyuyoruz. Sizin gibi geçmişimizi eleştirip sadece bir tren garına sahip çıkacak halimiz yok. Hem geçmişimize sahip çıkıyoruz, aynı zamanda geleceğimizi de kuruyoruz. Tarihi garımızı da koruyoruz. Tarihi garımız konvansiyonel trenlerimize, hem yük trenlerimize hizmet etmeye devam edecek. Hemen tarihi garın yanında, tarihi bir müze var, Tarihi Atatürk Evi var. Onlara da gözümüze bakar gibi bakıyoruz, bakmaya devam edeceğiz. Ama Ankara Tren Garı'nın dışında lojmanların olduğu pejmürde bir alanın olduğu bir yeri bu ülkeye, üstelik üniversite olarak Ankara'ya kazandırmak istiyoruz. İşte bundan rahatsız olanlar sanki Ankara Tren Garı yıkılacakmış, sanki Atatürk Evi ve tarihi müze yıkılacakmış gibi kendince üretiyorlar. Kusura bakmasınlar, memleketin insanını kandıramazlar."

Bu ülkenin büyümesi, gelişmesi eskisi gibi 70 sente muhtaç olmaması, IMF'nin kapısında dilenmemesi için ne yapmaları gerekiyorsa onu yaptıklarını kaydeden Arslan, "Buna Kanal İstanbul da dahil, Çanakkale Köprüsü de dahil, İstanbul Havalimanı da dahil, işte bizim kanımıza dokunan şu, 'ya geldiğimizde bunları durduracağız, bunları yıkacağız' deyince doğrusu kanımıza dokunuyor. Niye, bu milletin aklıyla alay etmek anlamına geliyor. Bu millet son 16 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ve inşallah bundan sonra da nereye gideceğini çok iyi biliyor. Onlara kesinlikle izin vermeyecek, onlar yine laf üstüne laf koymaya, boşa üflemeye devam etsinler." dedi.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Bakan Arslan ve il protokolü, havalimanının temelini attı.

