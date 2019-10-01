ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklamasında, üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin hastanede kısa süreli bir tedavi gördüğünü ve daha sonra da evinde istirahate çekildiğini hatırlattı.
Bahçeli yeni yasama yılı etkinliklerine katılamayacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Genel Başkan Bahçeli'nin yeni yasama yılı etkinliklerine katılamayacağını bildirdi.
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