Bahçeli, temalı mitingleri tercih etti

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmalarında seçmenin karşısına temalı miting ve toplantılarla çıktı.

Erken seçim kararının alınmasının ardından seçim çalışmalarına başlayan Bahçeli, 26 Mayıs'ta partisinin "Milli Diriliş, Kutlu Yükseliş" başlıklı ve "Yeni dönemde güçlü MHP, güçlü Türkiye" vurgusu yapılan seçim beyannamesini açıkladı. Bahçeli, aynı toplantıda milletvekili adaylarını da tanıttı.

Seçim çalışmalarında kapalı salon toplantılarına ağırlık veren Bahçeli, bu çerçevede "24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl" temalı bölge istişare toplantıları yaptı.

Bahçeli'nin Sivas, Kayseri, Konya, Bursa ve İzmir merkezli bu toplantıları aralarında Yozgat, Tokat, Adıyaman, Amasya, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Karaman, Aksaray, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla'nın bulunduğu 30 il teşkilatını kapsadı.

Bahçeli, teşkilatın, milletvekili adaylarının, milletvekillerinin, partinin kadın ve gençlik kolları ile vatandaşların katıldığı salon toplantılarında "milli beka" vurgusu yaparak "Cumhur İttifakı" ile "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"nin hedef ve amaçlarını anlattı.

Yeni sistemde güçlü parlamento hedefi çerçevesinde "ay yıldız" sistemini de anlatan Bahçeli, seçim vaatleri hakkında bilgi verdi.

-"Büyük Türkiye" temalı miting

MHP lideri, yine seçim çalışmaları kapsamında açık hava toplantısı şeklinde temalı bölge mitingleri de gerçekleştirdi.

İlk olarak Samsun'da "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına" temalı miting düzenleyen Bahçeli, yarın Adana'da "Büyük Çukurova" temalı miting yapacak.

Bahçeli, 23 Haziran Cumartesi günü Ankara'da yapacağı "Büyük Türkiye" temalı mitingle seçim çalışmalarını sonlandıracak.

-Yeni sistemin gerekliliği

Bahçeli, bazı medya organlarında katıldığı programlarda ise Türkiye'nin gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"nin gerekliliğini anlattı.

Bu arada seçim çalışmaları kapsamında MHP liderinin talimatıyla, teşkilatın yeni sistemin neden desteklendiğini anlayıp seçmene anlatması amacıyla "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş Süreci" isimli 3 ciltten oluşan kitap bastırılarak, dağıtıldı.

Bahçeli ve MHP teşkilatının seçim çalışmaları ile partinin seçime yönelik kampanya reklamları, seçim sloganları ve müziklerinde "Türkiye" ve "milli beka " vurgusu dikkat çekti.