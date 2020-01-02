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Bahçeli TBMM grup toplantılarına yeniden başlayacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir ara verdiği TBMM grup toplantısı konuşmalarına, 14 Ocak'ta yeniden başlayacak.
Politika 02.01.2020, 11:00
ANKARA (AA) - Alınan bilgiye göre, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantılarını bir süredir gerçekleştiremeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iyileşmesinin ardından yeniden kürsüye çıkacak.
Bahçeli, 14 Ocak'taki grup toplantısında yapacağı konuşmada gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunacak.
Bahçeli, üç günlük değerlendirme toplantıları ışığında MHP'nin 2020 yol haritasına şekil verecek.