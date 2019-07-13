Bahçeli: S-400'e FETÖ'cü alçaklar, PKK'lı caniler, küresel güçler karşıdır

KÜTAHYA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "S-400'e FETÖ'cü alçaklar karşıdır, S-400'e PKK'lı caniler karşıdır, S-400'e küresel güçler karşıdır, S-400'e CHP, İP ve HDP karşıdır, yani zillet, ülke savunmasından rahatsızdır. Onlar ne derlerse desinler S-400 ülkemize getirilmiştir. Duyum üzerine konuşup S-400'ün sarayın savunmasında kullanılacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, iş birlikçidir." dedi.

Bahçeli, Kütahya'da Rahvan Atlı Spor Kulübü üyeleri tarafından kent girişinde atlarla karşılandı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret eden Bahçeli, belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Devlet Bahçeli daha sonra belediye binası önündeki mitingde konuştu.

Türkiye'nin köşeye sıkışması için el ovuşturanların bulunduğuna ve Türkiye'nin kaybetmesine yatırım yapan karanlık çevrelerin iş başında olduğuna işaret eden Bahçeli, terör örgütlerinin boş, emperyalist ülkelerin de rahat durmadığını söyledi.

"Pazartesi günü 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üçüncü yılıdır." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Din kisvesine bürünen hainler 15 Temmuz’da işgali denemişlerdi. O meşum gece vahşet doluydu. Türkiye doğrudan hedef alınmıştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızan terörist bir kadro milletimize havadan, karadan ateş yağdırmıştı. 15 Temmuz 2016’da 251 vatan evladımız şehit düştü. 2 bin 194 vatan evladımız yaralandı ve gazi oldu. Gerek 15 Temmuz’da gerekse de terörle mücadele esnasında şehadet şerbetinden kana kana içen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Gazilerimize saadet ve selamet dileklerimi iletiyorum."

Bahçeli, 15 Temmuz'un unutulmayacağını Türkiye’ye yapılan kötülüklerin asla affedilmeyeceğini dile getirdi.

15 Temmuz'un Türkiye için bir dönemeç, yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyleyen Bahçeli, "Fetullah Gülen iblisi ve terörist yandaşları ya bu dünyada ya da Mahkeme-i Kübra’da eninde sonunda hesap verecekler. Döktükleri kanların bedelini ödeyecekler. Yaptıkları ihanetlerin cezasını çekecekler. 15 Temmuz ülkemiz için bir dönemeç, yeni bir dönemin başlangıcıdır. Hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacaktır." dedi. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kaynağı Türk tarihidir"

15 Temmuz’un sonucunda zorunlu olarak sistem değişikliğinin gündeme geldiğini belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Türk milleti, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı beka hassasiyetini gözeterek tedbir almak durumundaydı. Konu vatandı, bayraktı. Konu devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddetti. Bunlardan taviz veremezdik. Hain ve hasmane kuşatmayı yarmak zaruretti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işte bu şartlar altında inşa edildi ve bizzat sizlerin desteğiyle yönetim hayatımıza girdi. Devlette çok başlılığın bitirilmesi, hukuk ve adaletin güçlendirilmesi, istikrar ve icraatın derinleştirilmesi bu sayede hayat ve zemin bulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kaynağı ne Amerika, ne Avrupa, ne de bir başka yabancı ülkedir. Kaynak Türk tarihidir. Karar Türk milletinindir.

Koalisyonlar devri kapanmıştır. Hükümet bunalımlarına kilit vurulmuştur. TBMM’nin fonksiyonel gücü artmıştır. Türkiye yeni hükümet sistemiyle daha da güçlenmiştir. Yeni 15 Temmuzların olmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşatılmalıdır. Yeni darbe ve işgal girişimlerinin önüne set çekmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleşmeli, eksik kalan veya aksayan yönleri varsa iyi niyetle tamir ve telafi edilmelidir."

"Doğu Akdeniz’de önümüzü kesmek istiyorlar"

Bahçeli, Türkiye'nin çok cepheli mücadele içinde olduğuna ve açıktan tehdit edildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz’de önümüzü kesmek istiyorlar. Ülkemizi açıktan tehdit ediyorlar. Rumlar şımarıktır, iş birlikçileri küstahtır. Doğu Akdeniz’de, Türkiye'nin faaliyetlerinden rahatsız olan çürük AB zihniyeti ülkemize karşı yaptırım hazırlıkları içindeymiş. Böylesi bir yaptırım planlamasının izah ve ifadesi yoktur. AB'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın dolduruşuna gelip Türkiye'nin karşısında hizalanması kesinlikle hukuksuzluktur, haksızlıktır, ahlaksızlıktır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarını ve milli çıkarlarını gasp etmeye hiçbir ülkenin gücü ve nefesi yetmeyecektir. İsrail planları, Körfez ülkelerinin nifakları, ABD’nin oyunları Türkiye’ye diz çöktüremeyecektir. Biz varlığımızın ve bağımsızlığımızın beratını izin ve icazetle değil, kahramanlıklarla, fedakarlıklarla, cihana meydan okuyarak kazandık. Hiç kimseye de peşkeş çektirmeyiz."

"S-400’e FETÖ’cü alçaklar karşıdır"

S-400 Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin dün Türkiye'ye getirildiğini hatırlatan Bahçeli, şöyle dedi:

"Neyi ne zaman yapacağımızı hiç kimseye sormayız. Tıpkı dün, S-400 Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin getirilmesinde olduğu gibi, milli güvenliğimiz ve milli menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yapar, onun yanında yerimizi alırız. S-400’e FETÖ’cü alçaklar karşıdır. S-400’e PKK’lı caniler karşıdır. S-400’e küresel güçler karşıdır. S-400’e CHP, İP, HDP karşıdır. Yani zillet ülke savunmasından rahatsızdır. Onlar ne derse desinler, S-400 ülkemize getirilmiştir. Duyum üzerine konuşup S-400’ün sarayın savunulmasında kullanılacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, işbirlikçidir. Onlar için ne FETÖ, ne de PKK tehdidi söz konusu değildir. Çünkü bu ülkeye de bu vatana da bu millete de yabancılardır.

S-400 Füze Savunma Sistemi’nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasından memnuniyet duyduğumuzu da kararlılıkla ifade etmek istiyorum. Bilinmelidir ki bu vatan bağış değildir. Bu devlet ikram değildir. Bu bayrak birilerinin lütfu değildir. S-400’ü de alırız, Doğu Akdeniz’de de bulunuruz, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde de teröristlere dünyayı zindana çeviririz. Biz Türkiye’yiz. Biz hem tarih yapan, hem de tarih yazan kudretli bir milletiz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Türk vatanı ne pahasına olursa olsun müdafaa edilecektir. Milli bekamız bedeli ne kadar ağır olsa da korunup kollanacaktır. Milli birlik ve kardeşliğimiz sonsuza kadar yaşayacak, yaşatılacaktır ve inancım odur ki Kütahya güvenli şekilde geleceğe uzanacaktır."