Bahçeli'den "askıda ekmek" eleştirilerine yanıt

Başlattığı "askıda ekmek" kampanyasına yönelik eleştirilere yanıt veren Bahçeli, "Ekmeği askıya koyduk, helalden yana tercihimizi ortaya koyduk" dedi.

"Milletin ekmeğine göz koyacak kadar nankörsünüz" ifadelerini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Askıda Ekmek Kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir."

“Şerefsizliğin lüzumu yok”

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ilk defa bu kadar sert konuşarak, “Şerefsizliğin lüzumu yok” dedi.

MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin başlatmış olduğu “Askıda ekmek” kampanyasının önemine değinen Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, bu kampanyaya yapılan eleştirilere de sert bir dille uyardı.

“Şerefsizliğin lüzumu yok! Elbette asıl maksat yoksulluğu bitirmek olmalıdır ve nihai hedefimiz odur” diyen Başkan Türker, açıklamasında şunları söyledi; “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyin tensipleri ile başlayan ‘Askıda Ekmek’ kampanyasını aşağılık emelleri iles eleştirerek binlerce yıllık bir geleneğimize ve kültürümüze laf etme cüretindeki güruhtan beklenen de budur. Bir vesile ile sadece kendi çevremizde elimizden geldiği kadarı ile verdiğimiz mücadelemizi anlamaları beklentisinde de değiliz. Akvaryumlu meyhanelerde sevgilinin kömür karası gözlerine şiir yazanlar, sevdiklerini Beyoğlu'nun arka sokaklarına bırakıp kaçanlar, boğaz manzaralı yalılarında viski yudumlayanlar, teröristle kahvaltı planlayanlar muhakkak bunu anlayamazlar.

Nitekim terör dediğimizde bize gülenler, biz fetö şerefsiz derken hoca efendi diyenler, biz Kızıl Elma dediğimizde kasayla elma dağıtanlar, sömürüyü kola dökerek protesto edenler ile Müslüman Türk devletleri için yeri geldiğinde gerek resmi gerek gayri resmi savaşın bizzat içinde yer alan, güney doğuda Afrin'de, Musul'da, Kerkük'te sağ elleri ile kurt yapan yiğitler mukayese dahi edilemez.

Şerefsizliğin lüzumu yok! Elbette asıl maksat yoksulluğu bitirmek olmalıdır ve nihai hedefimiz odur ancak bu, halihazırda yoksul olana yardım etmeye engel değildir. Herkes elinden geleni milleti ve devleti için yapsın. Bizim elimizden gelen bugün ekmeğimizi paylaşmak, ihtiyaç durumunda Allah'a emanet canımızı Müslüman Türk için feda etmek. Gerisi Laf-ı güzaf ...”