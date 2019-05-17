Bahçeli, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da düzenlenecek törenlere katılacak.

Edinilen bilgiye göre, Bahçeli, Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törenlere davet edildi.

Bahçeli, bugün Vali Kaymak'ı arayarak, davete katılacağını söyledi.