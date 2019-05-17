Bahçeli, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da düzenlenecek törenlere katılacak.
Bahçeli, bugün Vali Kaymak'ı arayarak, davete katılacağını söyledi.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da düzenlenecek törenlere katılacak
ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da düzenlenecek törenlere katılacak.
Bahçeli, bugün Vali Kaymak'ı arayarak, davete katılacağını söyledi.