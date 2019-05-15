ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, Avrupalı parlamenterlere çocukların suça sürüklenerek savaştırılmasının istismar kapsamında değerlendirilmesini önerdi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giden Günay, üyesi olduğu AKPM'nin Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, toplum sağlığını ilgilendiren konularda, Avrupa'da artan psikososyal ve akıl sağlığı sorunu olanların zorlayıcı tedbirlerle tedavi edilmesi, organ nakli turizmi, reçeteli ilaçlara istemsiz bağımlılık, aşı reddi gibi konuları ele aldıklarını ve Avrupa Konseyine tavsiye kararlarını hazırladıklarını duyurdu.

Diğer taraftan, gelişen teknolojinin toplumsal etkilerinin de tartışıldığını aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Platform ekonomisinin yani paylaşım ekonomisinin toplumsal etkileri tartışıldı ve yapay zekanın iş gücü piyasasına etkileri değerlendirildi. Çocuk hakları en önemli gündem konumuz oldu. Çocuğa karşı şiddetin, çocuk istismarı, sömürüsü, ticareti, erken yaşta evlilik ve çocuklara karşı şiddet ve işkencenin her türü Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde ele alındı ancak çocuk teröristlerin de çocuk istismarı kapsamında değerlendirilmesini önerdim. Ayrıca ulusal parlamentolarda Çocuk Hakları Komisyonu kurulmasının tavsiye edilmesine karar verildi.

Dünyada çocuk terörist/asker problemi artarak devam ediyor. BM 2012 yılından itibaren silahlı çocuk sayısının 5 kat arttığını belirtmekte. 14 ülkede 300 binin üzerinde çocuk asker bulunmakta. Terörist grupların çocuk istismarını birçok terör örgütünde görüyoruz. Aslında bu çocuklar birer mağdur, rehabilitasyona ihtiyaçları var ve topluma kazandırılmaları gerekiyor. Rapora bu konu da eklenirse çocuk istismarına karşı daha bütüncül bir yaklaşım olacaktır."

Öte yandan Günay, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğine de ziyarette bulundu.











