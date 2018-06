MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'ya sesleniyorum... Batılı kardeşlerim yarın oylama başlıyor. Aman ha sıkı durun, Avrupa'da da sandıkları patlatın." dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Menteşe Açık Hava Oto Pazarı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmaya, "15 Temmuz gecesi Marmaris'te uğradığı saldırı sebebiyle gazilik şerefine de nail olan Muğla, seni kalpten selamlıyorum." diyerek başladı.

Muğla'nın istikrarın, huzurun, büyümenin, kalkınmanın ve gelişmenin kıymetini çok iyi bildiğine dikkati çekerek, "Türkiye ne zaman en küçük bir sıkıntı yaşarsa bunu en önce Muğla hisseder. Türkiye ne zaman atılım yapsa bunun bereketini de yine en önce Muğla görür. Bunun için biz Muğla'dan geleceğine sahip çıkmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.Vatandaşlara "Sizinle bir kardeş olarak, bir cumhurbaşkanınız olarak çok açık, net konuşmak istiyorum" şeklinde seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Gerek 16 Nisan'da, gerek ondan önceki seçimlerde, gerekse belediyelerde maalesef Muğla hala beklediğimiz seviyeleri yakalayamadı. Öyle mi? İşte belediyecilik hizmetlerinde beklediğinizi alabiliyor musunuz? Hizmetlerin ne durumda olduğunu görüyorsunuz değil mi? İnşallah bu seçim Muğla'da bir dönüm noktası olacak. Zira bunun arkasından malum Mart'ta ne geliyor? Belediye seçimi geliyor. İşte buradan atacağımız bu adımla da hem inşallah başkanlık seçiminde hem parlamentoda hem de yerel seçimde bir devrim gerçekleştirelim istiyoruz. İnşallah bu seçimlerde Muğla kendisine yakışanı yapacak, ben buna inanıyorum.""Türkiye şahlanacak"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğlalılara bu seçimlerde hep birlikte hedefe ulaşıp ulaşmayacaklarını, güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsını, Mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır olup olmadıklarını sordu."Muğla, vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Muğla vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" sorularına alandakilerden, "evet" yanıtı alan Erdoğan, "Maşallah. İnşallah sizlerin desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak." dedi.Erdoğan, Muğla'nın demokrasi şehri olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:"Bay Kemal'in söylediği gibi değil. Bay Kemal demokrasiden bahsediyor, alıyor terör örgütünün mensuplarını yanına Ankara'dan İstanbul'a yürüyor. Adayları Bay Muharrem Edirne'de, adeta terörist başı şu anda tabii yargılanıyor ayrı mesele, onu gidiyor cezaevinde ziyaret ediyor. Kim bu adam? Diyarbakır'da 53 tane Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. 15 yaşında Yasin Börü'yü bunlar öldürdüler. Gidip onu ziyaret ediyor, hale bak. Neymiş? Cumhurbaşkanı adayıymış. Ne demek cumhurbaşkanı adayı olmak? Cumhurbaşkanı adayının bu tür yanlışlarla alakası olabilir mi? Teröre bu derece bulaşabilir mi? İşte bak onların mensuplarının birçoğu yurt dışına kaçtı ve yurt dışında terör örgütüyle beraber gösteriler yapıyorlar.""24 Haziran bambaşka olacak"Bu şahıslara Almanya, Hollanda ve Belçika'nın sahip çıktığına işaret eden Erdoğan, "Şu anda bakın Avrupa'da onlara gösteri yapma müsaadesi verirlerken bize o müsaadeyi vermiyorlar. Ben buradan Avrupa'ya sesleniyorum: Batılı kardeşlerim yarın oylama başlıyor. Şimdi sizler bizi televizyonlardan izliyorsunuz, aman ha sıkı durun, Avrupa'da da sandıkları Allah'ın izniyle patlatın. Sizin oradan vereceğiniz sinyal Türkiye'deki inşallah kardeşlerinizin oylarıyla bütünleşecek ve 24 Haziran bambaşka olacak." diye konuştu.Erdoğan, 40 yıldır siyaset meydanında olduklarını ve çıraklığı belediye başkanlığında İstanbul'da yaptıklarını belirterek, "İstanbul neredeydi nereye getirdik?" sorusunu yönelten Recep Tayyip Erdoğan, "Çöp dağları var mıydı? Vardı, kim vardı, CHP. Susuz İstanbul var mıydı? Vardı, kim vardı? CHP. Hava kirliliği var mıydı? Vardı, kim belediye başkanıydı? CHP. Geldik, çöp dağlarını kaldırdık. Bütün o hava kirliliğini kaldırdık ve bunun yanında hamdolsun susuzluğu bir anda götürdük." dedi.O dönemlerde İstanbulluların ihtiyaçlarını küvetlere doldurdukları sularla karşıladığını, su gelince de açık unutulan musluklardan dolayı evleri su bastığını hatırlatan Erdoğan, "Bunları ortadan biz kaldırdık. Ben onun için diyorum CHP kirliliktir, CHP susuzluktur, CHP hava kirliliğidir, CHP çöp dağıdır. İstanbul'un Ümraniye'sinde çöp dağı patladı, kim vardı, CHP. 39 kardeşimiz orada öldü. Sonra bu kardeşiniz geldi oraları spor tesisi yaptı." değerlendirmesinde bulundu."Zaten senin geleceğin falan yok"Erdoğan, sadece Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 500 olduğunu bildirdi.Bu rakama Cerablus'u katmadığına sadece Afrin'i söylediğine işaret eden Erdoğan, "(Mehmetçik'imizden, Özgür Suriye Ordusu'ndan Allah razı olsun) diyorum. Onlar Mehmedimiz ile el ele verdiler, omuz omuza verdiler. Bay Kemal, Özgür Suriye Ordusu'na 'terörist' diyor. Yazıklar olsun sana. Benim Mehmedim ile beraber o teröristlere karşı savaşanlara nasıl terörist dersin? Ya bunlardan bir şey olmaz." diye konuştu.CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Afrin komutanına yönelik sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Afrin komutanına 'Apoletlerini geldiğim gün sökeceğim' diyor. Ya senin zaten geleceğin falan yok. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Ama niye sen böyle diyorsun? Neymiş? Biz bir iftar sofrasına katıldık. Kimin iftar sofrası? Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun Malatya'daki bir iftarına. Yahu 2. Ordu orada. 2. Ordu'nun Komutanı Metin Paşa. Oda oranın protokol mensubu zaten. Oda oraya katıldı. Peki Tayyip Erdoğan kim? Tayyip Erdoğan da başkomutan. Şu anda anayasaya göre ben başkomutanım. Bay Muharrem sen nesin? Sen şu anda çırak bile değilsin, dur bakalım. Dolayısıyla konuşma yapıyorum ve konuşmamda tabi alkışlanacak yerde onlar da alkışlıyorlar. Ama beyefendiyi bu rahatsız etmiş. Diyor ki 'partinin toplantısına katılamaz.' Bu dediğin doğru ama İsmail Metin Paşa parti toplantısına katılmıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun davetine katılıyor. Önce bunu da öğren. Sen fizik öğretmeni olmuşsun ama okuma yazman da yok. Yapılandan da haberin yok. Bu toplantı, ne toplantısıdır bundan da haberi yok. Şimdi belki bugünkü bu konuşmamdan sonra bunu öğrenmiş olur.""Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak nasıl olur?Erdoğan, okullar, hastaneler, yollar, köprüler, tren hatları, havalimanları yapılmasına karşı çıkmakla bu işin olmayacağına işaret ederek, "Hele hele bu iş ülkemizin ve milletimizin gözbebeği ne kadar kurum varsa hepsinin kapısına kilit vuracağını söylemekle, başındaki kişileri tehdit etmekle hiç olmaz. Diyor ki 'TİKA'yı kapatacağım.' Bunlar ne cahil. Bu TİKA'nın şu anda bütün Türk Cumhuriyetlerinde, tüm dünyada elhamdülillah her yerde bir saygınlığı var." değerlendirmesinde bulundu."Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak nasıl olur?" diye soran Erdoğan, bunun çalışmak, ter dökmek, sorumluluk üstlenmek, risk almak, proje üretmek ve kararlı bir şekilde icraat yapmakla olacağını vurguladı.Erdoğan, şunları söyledi:"Bunun için dün ülkemizi 2023 hedefleriyle tanıştırdık. İnşallah yarın da buluşturacağız. Bunun için gençlerimize daima 2053, 2071 vizyonunu işaret ediyoruz. Ne dedik? Dünya 5'ten büyüktür. Kendimiz ve tüm mazlumlar için daha adil bir dünya, daha güvenli bir gelecek talep ediyoruz. Davos'ta ne dedik? 'One minute' dedik. Kime dedik. O Filistinli kardeşlerimize onların 7'den 70'e insanı öldürenlerine dedik. Yani o Yahudiler'e dedik, o siyonistlere dedik. Bunlar bebek katili. Bunlara dedik.""CHP'ye rağmen"Erdoğan, Türkiye'yi demokraside ve ekonomide daha ileriye götürmek için bugüne kadar ne gerekiyorsa onu yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli marka otomobilimizin prototipini 2019'da çıkartacak, 2021 yılında da seri üretimine başlayacağız CHP'ye rağmen." dedi.Şehirleri millet bahçeleriyle yaşanabilir hale getireceklerini, toprakların tamamını suyla buluşturup bereketini artıracaklarını anlatan Erdoğan, nükleer güç santralından rüzgar ve güneşe kadar tüm enerji kaynaklarını harekete geçireceklerini, yeni hızlı tren hatları, otoyollar, bölünmüş yollar, tüneller ve kültür projeleriyle Türkiye'yi geleceğe hazırlayacaklarını vurguladı."Biz milletimizin dertleriyle uğraşıyoruz"Türkiye'nin turizmde yeni bir rekora koştuğuna değinen Erdoğan, "Bu yıl inşallah 40 milyon turist bekliyoruz. Bu bir rekor. Milletimizin desteği ile Türkiye'yi her alanda şahlandırmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"CHP adayı ve diğerleri bölücü örgütün güdümündeki partinin cezaevindeki adayını ziyaret kuyruğuna giriyorlar. Biz milletimizin dertleriyle uğraşıyoruz. Biz ancak sınırlarımızın içinde ve dışında terör örgütlerini inlerinde bulup, derslerini veren kahraman askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, güvenlik korucularımıza sahip çıkıyoruz. Biz ancak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarız. Biz ancak Muğla'ya sahip çıkarız."