AP'nin, Türkiye'ye Afrin operasyonunu durdurun talebine tepki

KAYSERİ (AA) - AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa'da bazı ülkelerin PKK'nın yanında yer aldığını söyledi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığındaki nöbetçi vekil uygulaması kapsamında basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Karayel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afrin'de yürütülen operasyonun başarılı ve planlandığı şekilde devam etiğini aktaran Karayel, Zeytin Dalı Harekatı'nı Avrupa Parlementosu'nun durdurun çağrısına ilişkin şunları kaydetti:

"Bunun, bizim için hiçbir hükmü yoktur. Bu en üst bakanlarımızca, Cumhurbaşkanımızca dile getirildi. Zaten Avrupa Parlamentosunun bu kararlarının statü itibariyle de hukuken hiçbir yaptırımı söz konusu değildir. Ben de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi olarak bu kararı şiddetle kınıyorum.

Avrupa Parlamentosu'nun içerisini de bilen biri olarak baktığımızda sol partilerin zaten bu tip olaylarda PKK ile Avrupa'nın komünist grupları zaten PKK'ya açık destek veren ve onların bayrağını açan parti gruplarıdır. Diğerlerini de biliyorsunuz 2019'un mayısında Avrupa Parlamentosu seçimleri var, bu seçimler kapsamında Avrupa Parlamentosu çok da işlevsel olmayan bir hale gelecek seçimden sonrasına kadar. Avrupa'nın bazı ülkelerinin de Türkiye'ye karşı açık tavır aldığını, PKK'nın yanında tavır aldığını biliyoruz."

Bir gazetecinin, "Erken seçim var mı?" sorusuna Karayel, bu konunun gündemlerinde olmadığı cevabını verdi.