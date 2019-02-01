AP'nin Guaido'yu Venezuela'nın

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Avrupa Parlamentosunun (AP), Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu tanıma kararına ilişkin, "Karar, uluslararası hukukun ve adaletin sarsılmasına neden olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, kararın gayriresmi olduğuna dikkati çekerek, ABD ve bazı AB ülkelerinin, halkın iradesi üzerinde başka bir güç olmadığı gerçeğini sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda hatırladıklarını bildirdi.

Usta, "Karar, uluslararası hukukun ve adaletin sarsılmasına neden olmaktadır. Bir ülkenin kendi bağımsızlığını ve bütünlüğünü belirleme özgürlüğünü diğer hiçbir ülke zapturapt altına alma hakkına sahip değildir." ifadelerini kullandı.

Venezuela halkının bağımsız iradesine rağmen aldıkları antidemokratik kararla ikiyüzlülüklerini bir kez daha ispatladıklarına dikkati çeken Usta, şunları kaydetti:

"Venezuela'nın içinde bulunduğu kötü ekonomik koşullar görmezden gelinemez bir gerçektir ancak demokrasi dışındaki gerekçelerle seçilmiş bir başkanı tanımamak, demokrasi anlayışına ters düşmektedir. Uluslararası hukukun hiçe sayılarak bir toplumun iradesini ayaklar altına almak, hak, adalet ve demokrasiyle bağdaştırılamaz.

Dünyanın belki de hiç olmadığı kadar hoşgörüye ihtiyaç duyduğu bir dönemde dünyayı daha büyük çıkmaza itecek müdahalelere karşı bütün ülkeler aynı diplomatik ve politik tavrı gösterebilme iradesini ortaya koymalıdır. İnsan haklarına aykırı hukuk dışı kararın tersine çevrilmesini temenni ediyoruz."

Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye olarak, dün olduğu gibi bugün de haksızlıklar karşısında sessiz kalmayacaklarına işaret ederek, çağın insani ihtiyaçlara cevap veremeyen sistemine karşı dünyanın beşten büyük olduğunu haykırmayı sürdüreceklerini vurguladı.