Ankaralı STK'lardan

ANKARA (AA) - Ankara'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilere Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı için "Ankaralı" adaylar göstermeleri çağrısı yaptı.

Başkent Ankara Dernekler Federasyonu Başkanı İdris Cengiz, bir otelde gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasında, yerel seçimleri işaret ederek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylıklarında Ankaralı adayları görmek istediklerini söyledi.

Cengiz, "Ankara'mızın kültürünü, örfünü, adetini bilen, sorunlarını bilen içimizden, bizden isimleri aday olarak görmek istiyoruz. İnanıyoruz ki Ankara Ankaralı adaylarla ve sonucunda da Ankaralı başkanla daha iyi noktalara gelecektir." dedi.

Ankara Kulübü Derneği, Başkent Ankara Dernekler Federasyonu, Muhtarlar Federasyonu, Ankara Dernekler Federasyonu, Ankara Hurdacılar Odası, BAŞKON Federasyonu, Haymanalılar Federasyonu, Çubuk Federasyonu, Çamlıdere Federasyonu, Kızılcahamam Çamlıdere Federasyonu, Nallıhan Derneği, Anadolu Dernekler Birliği, Doğa Dostları Derneği, AYDER, ESYAV Vakfı, Çamlıdere Dernekler Birliği, Sağlık-Sen, Genç Eğitim Sen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisinin katıldığı toplantıda oluşturulan komisyon, siyasi partilere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için gösterecekleri adaylara ilişkin bir çağrıda bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarının ortak kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tüm siyasi partilerden, "Ankara'nın sorunlarını bilen ve çözüm üretebilecek Ankaralı kişilerin aday gösterilmesi" istendi.

Toplantıda alınan kararların önümüzdeki günlerde rapor halinde yayınlaması ve siyasi partilere gönderilmesi kararlaştırıldı.



