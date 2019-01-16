Ankara Sitelerdeki yangında 5 işçi yaşamını yitirdi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ersoy, Ankara Siteler'deki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın nedeniyle olay yerine geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy, yangının saat 18.00 sıralarında başladığını belirterek, "Burada o saat itibarıyla çalışıyor olan 5 Suriyeli vatandaşımız maalesef alt katta başlayan yangının dumanından etkilenmemek için yukarı çıkmışlar. Yangın da yukarıya ulaştığında 5'ini de kaybettik. 5 Suriyeli kardeşimizi kaybettik." dedi.

Yangının tamamen kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirten Ersoy, hayatını kaybedenlerin 3'ünün kimliğinin tespit edildiğini, diğer 2'sinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Öte yandan, belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, yangından etkilenen 8 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Ankara Valisi Şahin, olay yerinde incelemelerde bulundu

Ankara Valisi Vasip Şahin, yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Siteler'deki mobilya atölyesinde incelemelerde bulundu.



Şahin, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının çıktığı iş yerinde ağırlıklı olarak koltuk ve döşeme imalatı gerçekleştirildiğini belirtti.



Yangının ikinci katta başladığını ve üst katlara sirayet ettiğini anlatan Şahin, "Bu iş yerinde yoğun duman üreten malzemeler var. Dumandan etkilenen 5 çalışan maalesef rahmetli oluyor. Şu anda yapılan tespitler bu." diye konuştu.



Vali Şahin, yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet diledi.



Şahin, dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırılan bir itfaiyecinin de ayakta tedavi edildikten sonra tekrar görevinin başına döndüğünü bildirdi.



Bir basın mensubunun, yaşamını yitirenlerin Suriyeli olduğunu ifade etmesi üzerine Şahin, kimlik bilgilerinin cumhuriyet savcısının incelemesini tamamlamasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.