Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde bayramlaşma

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında grupları adına konuşan üyeler, Ankaralıların Kurban Bayramı'nı kutladı.
Ağustos ayı Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısının 5. oturumunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmaması nedeniyle Başkanvekili Fatih Ünal yönetti. Yaklaşık yarım saat süren toplantıda, imar ve plan değişikliklerini içeren 32 madde kabul edildi.
Belediye Meclisinin bir sonraki toplantısının 9 Eylül saat 18.00'de yapılması kararıyla oturum sona erdi.
Toplantı sonunda Meclis üyeleri bayramlaştı.