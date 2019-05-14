Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı canlı yayımlandı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı, Ankaralıların yakından takip edebilmeleri amacıyla ilk kez sosyal medya üzerinden canlı yayımlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplanan ve sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan Belediye Meclisi toplantısında, imar çalışmalarına ilişkin önergeler değerlendirilerek komisyona gönderildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal, toplantıda gündem dışı söz alarak, "Belediye şirketlerinin temsil edilmesi yetkisinin Belediye Meclisine verilmesi"ne yönelik verdikleri önergenin dün reddedilmesini eleştirdi.

Ünal, Başkan Mansur Yavaş tarafından önergenin reddedilmesinin kanuna aykırı olduğunu ileri sürdü.

Ünal, ayrıca Meclisin dünkü toplantısında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamalarına belediyenin katkı sağlamasına ilişkin verdikleri önergenin de okunmadığını belirtti.

Mansur Yavaş da belediye iştiraklerinin temsili konusunda belediye başkanının yetkili olduğunu vurgulayarak, alınan kararın kanuna uygun olduğunu ifade etti.

Yavaş, şunları söyledi:

"Şöyle de bir önerge verebilirsiniz. 'Bıktık senden hep sen idare ediyorsun. Biraz da biz idare edelim, kalk oradan.' diye önerge geldi. Bu önergeyi oylayacak mıyım arkadaşlar? Herkes kanuni hakkını kullanacak diyorsunuz. Benim kanuna aykırı bir şey yaptığımı düşünüyorsanız yasal yolların hepsi açıktır. Gidersiniz iptal davaları açarsınız. Şikayet edersiniz. Her şey elinizde. Ama Ankara halkının bana verdiği yetkiye dayanarak o şirketlerin temsil hakkını size vermeyeceğim. Ben yaptığımın doğru olduğunu düşünüyorum. Anayasaya ve hukuka aykırı bütün önergeleri reddedeceğim. Yetkime el uzattığınız sürece hiçbir önergeyi oylatmayacağım. Elinizden geleni yapabilirsiniz."











